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Разрешение на религиозное образование детей в Казахстане19.09.2017 | События и репортажи
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в кулуарах правительственного часа в Мажилисе Парламента Республики Казахстан прокомментировал возможное ужесточение наказания за сомнительное религиозное обучение детей, о котором ранее высказались депутаты, передает корреспондент Today.kz.
Напомним, до конца 2017 года в парламент поступит законопроект по регулированию общественных отношений в религиозной сфере. "В будущем законопроекте предусмотрено, что религиозное образование и обучение могут беспрепятственно проводиться в культовых учреждениях и официально зарегистрированных религиозных учреждениях, таких, как воскресные школы или "Сауат ашу курстар". Если же они проводятся за пределами, то должны быть согласованы с местными исполнительными органами. В будущем могут быть разные меры для нарушителей этих требований законодательства, к примеру, штраф или вплоть до ограничения деятельности на три месяца", - сказал Нурлан Ермекбаев. Он отметил, что сейчас законом предусмотрена ответственность в виде штрафа. Ранее на эту тему высказался депутат Маулен Ашимбаев. Он сообщил, что около тысячи религиозных учебных заведений в Казахстане ежегодно обучают порядка 30 тысяч детей. По словам Ашимбаева, такие организации именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами и курсами, деятельность части из них, по данным Генпрокуратуры РК, вызывает сомнения. Ранее глава Министерства по делам религий и гражданского общества РК рассказал, что является источником серьезных рисков и конфликтов в религиозной сфере, а также о том, что колледж деструктивной организации "Таблиги Джамаат" в Жамбылской области реорганизуют в колледж при ДУМК. Кроме того, он сообщил, что из-за жалоб населения в казахстанских мечетях внедрят единые правила проведения обрядов. Вице-спикер мажилиса Владимир Божко в ходе правительственного часа рассказал об основных причинах инцидентов в "Абу-Даби Плаза" и ТРЦ "Артем" в Астане.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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