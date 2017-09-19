Казахстан активизирует усилия по предотвращению радикализации сотрудников служб безопасности

Принимая во внимание опасность войск или полицейских, принимающих экстремизм, военные и полиция Казахстана изо всех сил стараются предотвратить подобную радикализацию.

Первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Мурат Майкеев в интервью «Каравансараю» рассказал о результатах в этой области за 2016 и 2017 годы.

«За 2016 год в Вооруженных силах... проведено более 5 тысяч различных мероприятий, направленных на ограждение военных страны от радикальной религиозной идеологии, – пояснил Майкеев. – Это конференции, семинары... социологические опросы». Другие меры включали показ фильмов и распространение 500 видов различных учебных пособий на тему экстремизма.

В этом году Министерство обороны удваивает усилия и намерено провести более 7 тыс. подобных мероприятий в 2017 году, добавил он.

«Профилактикой экстремизма среди военных занимаются непосредственно командиры и начальники», – сказал он, добавив, что они будут работать вместе с правоохранительными органами, отделами по делам религий при акиматах регионов и общественными объединениями.

Он отметил, что случаи радикализации среди казахстанских войск до сих пор неизвестны.

Прошлые попытки «Исламского государства» (ИГ) по вербовке военнослужащих (или другого персонала служб безопасности) из Центральной Азии подтолкнули Минобороны к проведению профилактической работы среди своих подразделений, сказал Арат Нарманбетов из Алматы, отставной полковник Комитета национальной безопасности (КНБ).

Самым высокопоставленным перебежчиком из Центральной Азии является Гулмурод Халимов, который возглавлял ОМОН Таджикистана до присоединения к ИГ на Ближнем Востоке в 2015 году. Он по-прежнему находится на свободе и обвиняется в государственной измене в Таджикистане.

Потенциальные опасности

Казахстанские войска так же, как и все остальные, уязвимы к промыванию мозгов в Интернете, предупредил Нарманбетов, добавив, что они часто базируются в сельских районах, где могут столкнуться с более фундаменталистской средой.

«При этом военнослужащие и полицейские – особый контингент, и вербовщики используют более опытных людей для работы с ними», – сказал он.

Эти структуры стоят на защите государства, поэтому «террор будет тем эффективнее, чем больше из них перейдут на сторону радикалов», говорит он.

Полицейские потенциально уязвимы для экстремистских идей, поскольку они вынуждены контактировать с экстремистами при задержании, а также встречаются с осужденными в исправительных учреждениях.

Примером профилактики экстремизма среди сотрудников полиции может стать работа полиции в Алматы, в самом густонаселенном городе страны.

Алматинская полиция решила проводить лекции и семинары, где выступают представители Министерства по делам религий и гражданского общества, КНБ и других государственных органов, занимающихся вопросами религии и безопасности.

«Например, в июне этого года среди личного состава организован показ документального фильма "Акиданын акыры" (Конец Акиды), изготовленного телеканалом "Казахстан"», - рассказала «Каравансараю» официальный представитель полиции Алматы, полковник Салтанат Азирбек.

Фильм снят на казахском языке и рассказывает о теракте в Актобе в июне 2016 года, во время которого были убиты 18 террористов и 7 невинных людей. В фильме один из осужденных по имени Ахат Ахметов выражает свое раскаяние.

Азирбек не уточнила точное количество проведенных встреч и лекций для полицейских Алматы. Однако она отметила, что подразделения полиции Казахстана уделяют большое внимание предотвращению преступлений на религиозной почве и противодействию нетрадиционным религиозным течениям среди личного состава.

Внимательное наблюдение

Алим Шауметов из Астаны, директор информационно-пропагандистского и реабилитационного центра «Акниет», который проводит работу по борьбе с экстремизмом и реабилитацией бывших экстремистов, является одним из тренеров.

Министерство обороны регулярно приглашает его для проведения лекций для военных, сказал он, добавив, что принципы профилактической работы с военными не отличаются от тех, которые используются с гражданским населением. «Я говорю с ними о деятельности ИГ ["Исламского государства"]», – сказал он «Каравансараю».

По его словам, основное отличие от гражданских лиц заключается в том, что у военнослужащих есть оружие, подготовка и полномочия на применение силы.

Во время своих семинаров он подчеркивает, что привлечение военнослужащего в ряды экстремистов – это серьезный успех для вербовщиков.

Поэтому их задача максимум состоит не только в том, чтобы самом не попасться на их удочку, но и внимательно наблюдать за свое семьей и близкими, говорит он.

По его словам, задача военного персонала заключается в том, чтобы немедленно сообщать, если кто-то рядом обратится к экстремистским мечетям, литературе и сайтам.

Источник: http://central.asia-news.com/ru