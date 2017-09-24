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Молодые люди не должны быть приманкой для религиозных фанатиков24.09.2017 | События и репортажи
Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев принял участие в открытии первого Международного молодежного форума прикаспийских государств, который стартовал сегодня в г.Актау.
В открытии форума также приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, заместитель министра Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Интигам Бабаев, ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан Арын Орсариев, генеральный Консул Исламской Республики Иран в Республики Казахстан Махмуд Адиб. Нурлан Ермекбаев обратился к участникам форума с приветственной речью. «Как отмечает Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, «моря разъединяют земли, но соединяют народы». Эта мудрость демонстрирует характер отношений между нашими странами, формировавшийся тысячелетиями. Молодежный форум в Актау направлен на укрепление связей между молодежью прикаспийских государств. Он предоставляет отличную возможность молодежи для сотрудничества и обмена опытом в различных областях», - начал свое выступление Нурлан Ермекбаев. Он предложил организовать постоянные рабочие встречи по обсуждению вопросов прикаспийского сотрудничества и отметил усилия со стороны Казахстана. «Казахстан приступил к реализации программы модернизации общественного сознания. В ней особый акцент делается на работе по сохранению национальных истории и культуры с учетом требований современности, развитию прагматизма. Идет подготовка к переходу казахского языка на латинский алфавит. Проводится работа по содействию внутреннему и внешнему туризму. Тем самым Казахстан вновь подтверждает важность использования природных и географических преимуществ прикаспийских государств», - сказал министр. Нурлан Ермекбаев отметил огромную роль молодежи в происходящих процессах. «Важно, чтобы молодое поколение было образованным, начитанным, проявляло доброе отношение и терпимость к этническим и религиозным отличиям. Молодые люди не должны быть приманкой для религиозных фанатиков и экстремистских организаций. Каждый молодой человек должен сам, осознанно, без внешнего давления определять свое отношение к Вере и религии», - подчеркнул министр по делам религий и гражданского общества. В завершение Нурлан Ермекбаев пожелал участникам форума плодотворной работы. Организаторами масштабного мероприятия выступают Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, акимат Мангистауской области и Алматы Менеджмент Университет. Цель форума - формирование межкультурного диалога, обмен лучшими практиками и инновациями в области молодежной политики, консолидация молодежных организаций и молодых лидеров прикаспийских государств.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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