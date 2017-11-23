В церемонии награждения приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, представители центральных государственных органов, НПО и экспертного сообщества. С поздравительной речью выступил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. «Мы постарались сделать процедуру отбора максимально прозрачной, объективной. Были привлечены 66 известных в своих направлениях и отраслях экспертов, специалистов-профессионалов. Именно они отбирали лауреатов этой премии… Хотим пожелать всем казахстанским НПО работать в конструктивном ключе, на поддержку курса Президента», - отметил Нурлан Ермекбаев. Экспертной группой было рассмотрено 216 заявок. В её состав вошли представители государственных органов, международных организаций, известные общественные деятели и эксперты. По 15 направлениям определены 59 обладателей премий. Среди них - РМОО «Союз КВН Казахстана», ОО «Ардагер», ОО «Женский луч», ОФ «Право», ОО «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента РК «Болашак», ЧФ «Enactus Kazakhstan» и другие. Наибольшее количество заявок поступило по следующим направлениям: поддержка социально уязвимых слоев населения, поддержка молодежной политики и детских инициатив, защита прав, законных интересов граждан и организаций, укрепление общественного согласия и национального единства. Представители неправительственных организаций отметили, что проведение конкурса является важным шагом на пути к развитию гражданского общества в Казахстане и демонстрирует реальную поддержку государства по отношению к НПО. - Мы более 15 лет последовательно работаем по вопросам охраны здоровья, планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья лиц с инвалидностью и это первая значимая награда в данной области, - рассказывает заместитель председателя ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» Захира Бегалиева. - Большое спасибо организаторам конкурса за внимание к нашему проекту, ведь вопросы социальных гарантий и создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, формирование успешного образа женщин с инвалидностью является одним из приоритетных направлений нашего государства. Организация «Шырак» стала лауреатом премии в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Своим мнением поделился и директор социального корпоративного фонда «ЗУБР» Виталий Кулик. «Нам приятно осознавать, что сегодня награды вручаются профессионалам, которые служат большой цели и искренне верят, что они помогают людям. Премия – это не только честь, но и ответственность. Теперь неправительственным организациям необходимо будет «держать планку», казахстанцам - больше проявлять инициативы, государственным органам - видеть и использовать потенциал НПО», - подчеркнул В. Кулик. Возглавляемый им фонд стал лауреатом премии в номинации «Укрепление общественного согласия и национального единства».

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.