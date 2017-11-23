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59 неправительственных организаций стали обладателями премий23.11.2017 | События и репортажи
Премии вручены казахстанским НПО за вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней. Размер каждой премии составляет 4,5 млн. тенге. Впервые такой конкурс организовало Министерство по делам религий и гражданского общества РК. Торжественное вручение премий прошло в Казахском Национальном университете искусств «Шабыт».
В церемонии награждения приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, представители центральных государственных органов, НПО и экспертного сообщества. С поздравительной речью выступил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев. «Мы постарались сделать процедуру отбора максимально прозрачной, объективной. Были привлечены 66 известных в своих направлениях и отраслях экспертов, специалистов-профессионалов. Именно они отбирали лауреатов этой премии… Хотим пожелать всем казахстанским НПО работать в конструктивном ключе, на поддержку курса Президента», - отметил Нурлан Ермекбаев. Экспертной группой было рассмотрено 216 заявок. В её состав вошли представители государственных органов, международных организаций, известные общественные деятели и эксперты. По 15 направлениям определены 59 обладателей премий. Среди них - РМОО «Союз КВН Казахстана», ОО «Ардагер», ОО «Женский луч», ОФ «Право», ОО «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента РК «Болашак», ЧФ «Enactus Kazakhstan» и другие. Наибольшее количество заявок поступило по следующим направлениям: поддержка социально уязвимых слоев населения, поддержка молодежной политики и детских инициатив, защита прав, законных интересов граждан и организаций, укрепление общественного согласия и национального единства. Представители неправительственных организаций отметили, что проведение конкурса является важным шагом на пути к развитию гражданского общества в Казахстане и демонстрирует реальную поддержку государства по отношению к НПО. - Мы более 15 лет последовательно работаем по вопросам охраны здоровья, планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья лиц с инвалидностью и это первая значимая награда в данной области, - рассказывает заместитель председателя ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» Захира Бегалиева. - Большое спасибо организаторам конкурса за внимание к нашему проекту, ведь вопросы социальных гарантий и создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, формирование успешного образа женщин с инвалидностью является одним из приоритетных направлений нашего государства. Организация «Шырак» стала лауреатом премии в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Своим мнением поделился и директор социального корпоративного фонда «ЗУБР» Виталий Кулик. «Нам приятно осознавать, что сегодня награды вручаются профессионалам, которые служат большой цели и искренне верят, что они помогают людям. Премия – это не только честь, но и ответственность. Теперь неправительственным организациям необходимо будет «держать планку», казахстанцам - больше проявлять инициативы, государственным органам - видеть и использовать потенциал НПО», - подчеркнул В. Кулик. Возглавляемый им фонд стал лауреатом премии в номинации «Укрепление общественного согласия и национального единства».
Источник: http://kazislam.kz/ru
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