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Противостоять экстремистам и террористам учили полицейских СКО28.11.2017 | События и репортажи
Оказание психологической помощи полицейским при экстремальных ситуациях и террористических угрозах обсудили на специальном семинаре в ДВД СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства. В программе двухдневного семинара теоретические тренинги и практикумы для сотрудников оперативных подразделений.
«Главная задача этого мероприятия - научить сотрудников оперативных служб сохранять психологическую устойчивость, вырабатывать готовность работы в экстремальных условиях и умение противостоять выпадам террористов», - сказал начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов. Специально для обучения североказахстанских оперативников приехали старший инспектор-психолог по особым поручениям департамента кадровой работы МВД РК Раушан Тунгушпаева, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Алматинской академии им. М. Есболатова МВД РК Дамеш Шаханова. В ходе практической части семинара речь шла о методах вербовки в террористические организации и деструктивные религиозные течения, о необходимости психологического сопровождения сотрудников правоохранительных органов в антитеррористической деятельности. Особая роль была отведена работе полиграфологов. Их миссия - выявление негативной зависимости, коррупционных проявлений, проверка окружающих связей сотрудников либо кандидатов на службу. Сведения, полученные на «детекторе лжи», помогают руководителям в определении личностных и профессиональных качеств полицейских, в правильном распределении задач перед личным составом, определении степени ответственности за тот или иной участок работы. С начала года полиграфологическое обследование прошли более 200 сотрудников ОВД СКО.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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