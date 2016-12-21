Результаты социологического опроса населения Кыргызстана по вопросам религии

Сведения, полученные путем социологического опроса об объективных сторонах религиозности населения, говорят о разнонаправленном протекании религиозных процессов, и что такая их разнонаправленность во многом обусловлена не внутренней логикой развития религиозных отношений, а влиянием иностранных религиозных организаций, а также коррупционным вмешательством в деятельность религиозных объединений государственных органов власти, курирующих религиозную сферу.

Дело в том, что религиозная активность и вовлеченность населения в религиозную жизнь, проявляющаяся в исполнении верующими религиозных обрядов, участии в деятельности религиозных организаций и в пропаганде религиозного вероучения (объективные признаки религиозности населения), не совсем отражается в глубине и степени религиозности людей или в выполнении ими религиозно-нравственных предписаний своей религии. Как ни странно, всё возрастающая религиозная активность людей, которую мы наблюдаем за последние двадцать лет, не сопровождается таким же повышением их религиозности, ведением богобоязненной и праведной жизни, чего требуют от человека все религии, не становится сутью и главной чертой повседневной деятельности верующих.

Это в первую очередь связано с тем, что представленные в Кыргызстане религиозные организации в своей деятельности акцент делают на привлечение людей к своей религии путем активного распространения конкретного религиозного миропонимания, а не на призыв граждан к праведной жизни, к гуманному и милосердному отношению к людям. А ведь именно в таком поведении людей заключен весь замысел Бога, так как оно позволяет человеку спасти свою душу и быть ему общественным существом. Традиционная же мусульманская религиозная организация в своей деятельности не до конца придерживается этого главного постулата религии из-за того, что подпала под сильное влияние радикального ислама i, являющегося, по сути, не религией, а идеологическим инструментом распространения в Кыргызстане мировыми геополитическими силами своего влияния. Не меньший вред традиционной религиозной организации наносит и коррупционное вмешательство власти в ее внутреннюю жизнь, так как это противоречит общему для всех религий принципу и не позволяет ей эффективно выполнять свои функции.

Влияние такого смещения акцента в деятельности религиозных организаций хорошо заметно в исполнении гражданами основных религиозных обрядов, особенно у представителей новых нетрадиционных, деструктивных и экстремистских религиозных организаций. Так, итоги проведенного опроса свидетельствуют, что этот показатель наиболее высок у представителей деструктивных религиозных организаций (45,6%), католиков (32,3%), протестантов (29,1%), буддистов (27,8%). Доля же мусульман и православных, исполняющих все основные религиозные обряды, несколько ниже – 19,1% и 20,5% соответственно. Получается, доля исполняющих основные религиозные обряды выше доли каждый день совершающих молитву мусульман на 8,8%, православных – на 5,3%, представителей других религий и религиозных течений – на 22,3%. Видимо, в традиционном исламе и в православии исполнению верующими религиозных обрядов уделяется меньше внимания, чем в других религиях. Хотя главной задачей исполнения обрядов в любых верованиях является укрепление связи верующего с Богом ii.

В современных условиях такие институты, как образование и наука, специализированно занимаясь изучением устройства мира и распространением научного знания о нем, очень сильное влияние оказывают на снижение религиозности населения iii. И со временем религиям становится тяжело конкурировать с этими институтами. Поэтому в такой ситуации для поддержания религиозности населения религиозным организациям нельзя ограничиваться распространением религиозного миропонимания и призывами людей к принятию своей религии. Акцент должен быть сделан на распространении обозначенных в главных религиозных постулатах общественно значимых норм поведения. Ведь религия обществу нужна, в первую очередь, не своим особым объяснением устройства мира, а обозначением ведения праведной жизни, проявления милосердия и любви людей друг к другу – единственно правильных норм поведения человека. Подтверждением этого утверждения служат и ответы людей на вопрос «Отмечаете ли Вы религиозные праздники (орозо айт, пасха и др.)?». По ответам респондентов, регулярно отмечают религиозные праздники 89,2% мусульман, 86,3% православных, 83,5% католиков, 85,6% протестантов, 87,2% представителей других религий и религиозных течений. Бесспорно, не было бы такого практически всеобщего празднования этих религиозных праздников, если бы в них не прославлялась победа человека над своими пороками, его способность и желание соответствовать своим поведением обозначенным выше требованиям религий.

Результаты опроса подтверждают и то, что нынешнее состояние религиозности населения, которое, несмотря на быстрое увеличение за последние 20 лет количества верующих, характеризуется относительно низким уровнем религиозности людей, связано с несбалансированностью работы религиозных организаций. Так, на вопрос «Принимаете ли непосредственное участие в деятельности религиозных организаций?» положительный ответ дали всего 3,4% мусульман, 4,5% православных и 8,7% представителей других религий и течений. Этот показатель сравнительно высок у католиков (7,6%) и протестантов (9,4%). Но среди принимающих непосредственное участие в деятельности религиозных организаций доля молодых людей от 16 до 30 лет (11,8%) на порядок выше по сравнению c другими возрастными категориями, особенно это касается представителей кыргызской и узбекской национальности. Возможно, это объясняется не только большим количеством безработных среди молодежи, ее мобильностью и тем, что она быстро увлекается новыми идеями, но и стараниями, особенно экстремистских и деструктивных, религиозных организаций, намеренных превратить их в орудие достижения своих целей iv.

Такая же картина наблюдается и по двум другим объективным признакам религиозности населения, а именно: участие людей в пропаганде религиозного вероучения и выполнение ими религиозно-нравственных предписаний своей религии. К примеру, на вопрос «Рассказываете ли тем, с кем Вы общаетесь, о преимуществах вашей религии?» утвердительно ответили 1,3% мусульман, 0,6% православных, 5,8% представителей других религий. При этом практически все положительно ответившие на этот вопрос мусульмане оказались практикующими верующими, а 24,2% из них оказались людьми, участвовавшими в выездных даваатах (призывах людей к исламу). Если столь низкий процент участия православных в пропаганде своего вероучения объясняется отсутствием в их религии развитой практики миссионерства и навязывания людям религии, то у мусульман, как показали личные беседы автора статьи с гражданами, исповедующими ислам, это связано с совершенно банальными причинами. Они сводятся, в основном, к отсутствию времени у них на это и невозможности убедить собеседника в чем-то религиозными объяснениями. Как ни странно, по их мнению, современный человек слишком информирован и образован, и это при том, что качество обучения в учебных заведениях нашей страны остается очень низким.

Весьма убедительно подтверждают несоответствие увеличения количества верующих росту религиозности населения как таковой ответы респондентов на такие открытые вопросы, как: «Перечислите, пожалуйста, 10 заповедей христианства», «Перечислите, пожалуйста, 5 требований (столпов) и 15 основных нравственных предписаний ислама» и «Перечислите, пожалуйста, 5 благородных (нравственных) установлений буддизма». Все 10 заповедей христианства смогли перечислить всего 0,7% православных, 6,3% католиков и 8,1% протестантов. В основном, названы такие заповеди, как «не убий», «не укради» и «не прелюбодействуй». Мусульман, знающих полностью 5 требований (столпов) и 15 нравственных предписаний ислама, оказалось еще меньше – всего 0,4%. опрошенных. Знание 5 основных требований (столпов) ислама показали, в основном, практикующие

мусульмане, которые составили 10,2% исповедующих ислам респондентов. Всего 1,9% исповедующих буддизм отличились знанием 5 основных благородных (нравственных) установлений Будды. Но надо сказать, что незнание конкретных нравственных предписаний религий говорит лишь об уровне религиозности людей, а не об их безнравственности. Обозначенные в религиях нравственные принципы являются опытом общества, и ими управляются взаимоотношения людей v.

Как видим, результаты социологического опроса, проведенного в рамках исследования проблем обеспечения безопасности страны в условиях активизации международного терроризма и религиозного экстремизма, подтверждают ранее выдвинутое нами предположение о том, что увеличение количества верующих не ведет к автоматическому повышению религиозности населения. Большинство верующих редко исполняют религиозные обряды, не знают особенностей своих религий и их основных нравственных предписаний, не говоря уже о том, что в своей повседневной жизни они не следуют им в полной мере. Небывалая конкуренция между многочисленными религиями и религиозными течениями, даже внутри самой традиционной мусульманской религиозной организации, вносит в сознание людей мировоззренческую неопределенность. Вдобавок отсутствие у традиционной мусульманской религиозной организации своей, не навязываемой радикальным исламом, четко обозначенной религиозной (мировоззренческой) позиции и ясно сформулированных принципов взаимоотношения с властью и обществом не позволяет ей вести действительно направленную на повышение религиозности населения работу.

Вера во всевышнего – это не сверху данное нам свойство, она является производным или частью способности человека вообще верить чему-то. А эта способность у него выработалась с появлением общества, так как он мог сосуществовать с себе подобными, только веря им. Иными словами, способность человека верить является его общественным качеством – продуктом общественных отношений. Соответственно, она является важнейшим фактором существования общества как такового. Поэтому к религии нужно относиться как к общественному институту, который при выполнении присущих только ему функций способствует тому, чтобы человек оставался существом общественным. А значит, вся государственная политика в области религиозных отношений должна строиться именно на таком понимании религии.

Акипресс