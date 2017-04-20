За чем даваатчи едут в Индию и Пакистан?

Проповедники ислама в Кыргызстане из организации "Таблиги джамаат" часто выезжают на даваат в такие страны, как Индия, Пакистан и Бангладеш. При этом официальной регистрации в муфтияте они не проходят.

Проповедники ислама в Кыргызстане из организации "Таблиги джамаат" часто выезжают на даваат в такие страны, как Индия, Пакистан и Бангладеш. При этом официальной регистрации в муфтияте они не проходят.

По словам завотделом даваата при Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) Билалидина ажы Сайпиева, муфтият контролирует проведение проповедей только на территории страны. За рубеж даваатчи выезжают самостоятельно в качестве туристов.

"Граждане Кыргызстана едут за границу за счет своих средств по туристическим визам. После поездки они занимаются просвещением своих родных и близких. На даваат они ездят, чтобы укрепиться в своей вере. Может сложиться впечатление, что за рубежом люди сразу же попадают под влияние неправильных течений. Но побывавших в Индии, Пакистане и Бангладеш я знаю как опытных даваатчи", - рассказывает он.

26-летний Азамат съездил на четырехмесячный даваат в Индию. В эту страну парень ехал с целью набраться опыта в проповедничестве ислама:

- Поехал в Индию в качестве туриста. У даваатчи, выезжающих за рубеж, должно быть достаточно средств. На проповеди за границу могут поехать те, кто уже проводил даваат в Кыргызстане и получил разрешение в муфтияте. Насколько я знаю, ежегодно за рубеж на 40-дневный даваат выезжает около 30 кыргызстанцев, а на четыре месяца - до 50 человек.

На 40-дневную поездку, по словам Азамата, вполне достаточно 600 долларов. Но он решил дальше поехать в Бангладеш, поэтому поездка ему обошлась в 1200 долларов.

"На эти деньги я купил билеты и оплатил визу. Питание - за счет местных жителей, а живут даваатчи только в мечетях. В каждой мечети проводим по двое суток и продолжаем путь дальше. Отдельные даваатчи отращивают волосы, бороду, одеваются в мусульманскую одежду. Но, в целом, больших изменений в даваатчи после поездки я не наблюдаю", - рассказывает Азамат.

Углубить религиозные знания за сорок или девяносто дней, по его мнению, сложно. Большинство проповедников ездят за рубеж посмотреть мир, делится Азамат.

Но другие считают, что для даваатчи созданы все необходимые условия и в самом Кыргызстане. По их мнению, чтобы набраться опыта не обязательно ездить в Индию, Пакистан или Бангладеш, которые считаются родиной "Таблиги Джамаата".

"За рубеж следует ехать, если хорошо владеешь иностранным языком или при сопровождении надежного переводчика, который тоже должен хорошо разбираться в религиозных вопросах, - считает проректор по внешним связям и социальным вопросам Исламского университета Бакытбек Ниязов. - Религию можно изучать и в Кыргызстане. Всевышний предоставил все возможности для этого, а власти предоставили свободу вероисповедания. Прежде чем выезжать за границу нужно изучить основы религии здесь".

Среди проповедников встречаются разные люди, отмечает экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов. Не исключено, что некоторые из них могут вести пропаганду и чуждой идеологии:

- Граждане имеют полное право учиться за рубежом. Но государство, муфтият, правоохранительные органы и местные власти должны следить за тем, куда и за каким образованием они едут. Иначе страну могут заполонить террористы и экстремисты. Религиозные организации должны объединить усилия и контролировать даваат в стране, а также выезжающих за рубеж на учебу.

В то же время эксперт по религиозным вопросам Канат Мурзахалилов считает маловероятным вовлечение в экстремистские группы кыргызстанцев, набравшихся опыта даваата за рубежом:

- В странах ОДКБ деятельность "Таблиги Джамаат" находится под запретом, а организация включена в список экстремистских. Члены движения идеологически подкованы и строго соблюдают принципы деятельности организации. Поэтому вероятность их вовлечения в радикальные течения я считаю незначительной.

Кыргызстан - единственная страна в Средней Азии, которая не стала запрещать деятельность "Таблиги Джамаат". В 2009 году поднимался вопрос о запрете, однако, он так и остался на уровне инициативы. После 2010 года власти также заявили о лояльности к деятельности организации.

По наблюдениям экспертов, в последнее время внутри движения наблюдается раскол. Например, от него отделилась группа "Йакын инкар", члены которой убеждены, что мальчики и девочки должны учиться в отдельных школах, а телефоны и телевизоры должны быть под запретом.

Себя члены группы называют не иначе как последователями пророка Мухаммеда. Первые группы появились несколько лет назад в Иссык-Кульской области, позже о них стало известно и в Нарыне. Представители движения в последнее время начали проповедовать в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Ранее они заявляли, что не признают установленные муфтиятом правила.

Источник: http://rus.azattyk.org