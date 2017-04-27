Что волнует женщин религиозных-лидеров?

Отсутствие женского отдела в муфтияте Кыргызстана, невозможность посещения многих мечетей, невовлеченность женщин в принятии важных решений, непредусмотренность светского образования в медресе, рост разврата среди молодых девушек и многие другие проблемы и беспокойства мусульманок были озвучены на первом семинаре лидеров-женщин религиозных деятелей, организованный общественным фондом «Ыйман» и Государственной комиссией по делам религий (ГКДР).

Отсутствие женского отдела в муфтияте Кыргызстана, невозможность посещения многих мечетей, невовлеченность женщин в принятии важных решений, непредусмотренность светского образования в медресе, рост разврата среди молодых девушек и многие другие проблемы и беспокойства мусульманок были озвучены на первом семинаре лидеров-женщин религиозных деятелей, организованный общественным фондом «Ыйман» и Государственной комиссией по делам религий (ГКДР) Кыргызстана.

Впервые более 30 женщин, работающих на протяжении многих лет в исламских учебных заведениях, общественных фондах и благотворительных организациях приняли участие на семинаре, проведенном в г. Чолпон-Ата Кыргызстана. Это была уникальная возможность для женщин на время оставить бытовые проблемы, ежедневную суету и на целых два дня оказаться среди таких же как и они - религиозных лидеров. Это дало им возможность услышать друг друга и лучше осознать проблемы женщин мусульманок Кыргызстана. Все свои проблемы и волнующие темы они озвучили перед организаторами семинара в надежде на совместный поиск путей решения.

Отсутствие женского отдела в муфтияте Кыргызстана

Все женщины были единогласны во мнении, что в Духовном Управлении Мусульман Кыргызстана (ДУМК) должен быть отдел для женщин. По их словам, это считается нормальной и привычной практикой во многих странах мира. Женщины считают, что деятельность женского отдела в ДУМК поможет более систематизировано и планово работать с мусульманками страны. Более того, это даст женщинам возможность иметь постоянный бюджет, за счет чего они смогут решать многие вопросы. В настоящее время ни из бюджета муфтията, ни из бюджета государства не выделяются деньги. Женщины стараются решать все вопросы самостоятельно, используя собственные ресурсы. Они привлекают как местных, так и зарубежных бизнесменов. Например, Айша Ма из села Ивановка, собрав бизнесменов своего сообщества, построила медресе для девушек, в которой за все время ее деятельности обучились более 500 девушек.

Отсутствие условий для намаза в мечетях для женщин

Женщины негодуют, что из 2700 мечетей Кыргызстана лишь в нескольких из них имеются комнаты для женщин. Многие вынуждены пропустить свои намазы во время пути из-за отсутствия возможности совершить поклонение. Так как мечеть изначально считается не только местом для поклонения, но и получения знаний, закрытость мечетей ограничивает доступ женщин к достоверной информации.

«К нам приезжают женщины из регионов с просьбой научить их намазу. Представляете, им негде в своих селах обучиться таким элементарным вещам как чтение намаза», - выразила недовольство одна из участниц семинара.

По мнению участниц именно отсутствие доступа к достоверной информации может стать основной причиной радикализации женщин, которая по данным 10-го отдела МВД за последние 10 лет выросла на 25%.

Невовлеченность женщин в жизнь мусульманского сообщества

Женщины выразили обеспокоенность тем, что их совершенно не привлекают в решение социальных и общественных вопросов. Хоть и каждая участница играла огромную роль в своем сообществе, мало кто из них участвовал в таких крупных для мусульман съездах как «Курултай мусульман».

«Я в своем выступлении на Курултае, куда была приглашена просто как гость, сказала о том, что необходимо переименовать курултай мусульман на курултай мужчин мусульман. Как вы можете выступать от имени всех мусульман, если ни одна женщина не представлена в ваших рядах? Сегодня я могу повторить эти же слова», - сказала руководитель фонда "Мутаккалим", общественный деятель Жамал Фронтбек кызы.

Недостаточное количество источников информации для женщин

Помимо мечети, куда вход женщинам ограничен, существуют и другие источники получения знаний, таких как проведение занятий, семинаров, конференций. Однако, по словам женщин из-за ограниченных ресурсов они не могут покрыть все регионы. Они выразили надежду на поддержку со стороны государства в проведении семинаров, мероприятий, повышающих потенциал женщин и их религиозную эрудированность. Большинство участниц выразили готовность бесплатно ездить по регионам с семинарами, если ДУМК и ГКДР возьмут организационные расходы на себя и помогут разработать программу занятий.

«За последние годы рост радикализации среди женщин вырос на 25 процентов. Это огромные цифры. Но эти цифры были бы намного выше, если бы не женщины-религиозные лидеры, которые самостоятельно без ожидания поддержки со стороны муфтията или государства, на протяжении десятилетий ведут свою деятельность по обучению и информированию женщин», - сказала Жамал Фронтбек кызы.

Также участницы сказали, что их деятельность была бы более эффективной, если была бы поддержка со стороны государства, хотя бы в виде предоставления бесплатной площадки для проведения мероприятий или освобождения от оплаты коммунальных услуг в их институте, центре, общежитии.

«С каждым годом становится тяжело находить финансы на покрытие коммунальных расходов. И это может привести к полному закрытию учебного заведения. Такая участь уже настигла один из центров, в котором обучалось более 400 девушек», - сказала во время обсуждения проблем одна из участниц семинара.

Религиозные лидеры уверены в том, что в век постоянной внешней угрозы и роста радикализма отсутствие доступа женщин к знаниям является настоящей беспечностью.

«У людей без религиозного знания нет иммунитета от радикальных течений. Поэтому они с легкостью становятся их жертвами», - считают участницы семинара.

Обеспокоенность ростом разврата среди молодых девушек

Среди участниц было много женщин, работающих непосредственно с молодежью. Они отметили негативную тенденцию роста беспечной половой жизни и увеличения количества абортов среди молодых девушек.

«Девушки приезжают из регионов. У них нет принципов, правил. Нет человека, который объяснил бы им пагубность такого поведения и защитил бы их от такой жизни. Вот и растет разврат среди них. Мы хотели бы, чтобы была разработана комплексная программа по работе с молодыми людьми в общежитиях. Их необходимо обучить личной гигиене, пагубности внебрачной и беспечной половой жизни, греховности аборта. Очень больно наблюдать за их историями. Молодежь – это наше будущее. Наше равнодушие к таким девочкам может привести и к распаду нашей страны», - считает Рахиля Тагашева из фонда «Адеп Башаты».

Отсутствие курсов по повышению квалификации среди женщин-религиозных деятелей

Женщины задавались вопросом о том, почему со стороны государства в течение нескольких лет проводятся курсы по повышению квалификации только среди имамов, однако нет таких курсов среди женщин.

«У кыргызов есть выражение «Если воспитываешь сына, то воспитываешь одного мужчину, но если ты даешь воспитание женщине, то ты воспитываешь все общество». Так как воспитание всего общества находится в руках женщин, необходимо заняться их обучением. И этот семинар стал трамплином, первым шагом к проведению подобных семинаров в будущем», - считает преподавательница Исламского Университета Кыргызстана Рахат Аманбаева.

В качестве программы по повышению квалификации, женщины предложили такие курсы как развитие лидерских качеств, ораторское искусство, ведение документации, подготовка тренеров, методика преподавания и психология детей.

«Так как большинство из участниц являются преподавателями в исламских заведениях, нам важны все навыки, которые помогут нам более эффективно обучать детей. Учителя, как известно, являются зеркалом для детей. Нам необходимо постоянно работать над собой», - сказала Рахат Аманбаева.

Отделение гуманитарных и естественных наук от религиозных

Участницы семинара обеспокоены качеством образования в медресе. По их словам, медресе должны предоставлять комплексную программу, которая включала бы как исламские науки, так и естественные и гуманитарные.

«Настало время от атрибутов ислама перейти к развитию интеллектуального ислама. И роль женщин в этом незаменима», - считает директор благотворительного фонда «Нахля Хайрия» Айнагуль Омурзакова.

«Религиозные знания – это лишь одно крыло птицы, знания естественных и гуманитарных наук – это второе. Для успешного полета, надо укреплять мышцы обоих крыльев. Дети должны быть высокообразованными и интегрированными в свое общества», - считает Рахиля Тагашева.

Ее команда также предложила проводить туры по историческим культурным наследиям Кыргызстана. Они считают, что детям очень важно знать и любить свою историю.

Распад института семьи

Женщины обеспокоены увеличением количества разводов и сложностями в взаимоотношениях с членами семьи. Они предложили устраивать разъяснительные работы и семинары по ценностям семьи и правилам взаимоотношения в семье. Этими вопросам уже давно занимаются некоторые организации, в числе которых общественный фонд «Ак жоолук ажары». Однако, из-за ограниченных ресурсов и возможностей это делается локально, на местном уровне. Для большей эффективности решения этой проблемы нужна поддержка со стороны государства.

Отсутствие сплоченности среди мусульман

Все женщины выразили огромную благодарность за возможность познакомиться со своими коллегами – религиозными деятелями. Многие признались, что хоть и занимаются религиозной деятельностью не первый год, встречаются со своими коллегами впервые. Знакомство дало им понять их сходство, единство и общие стремления и планы.

«Незнакомец всегда будет оставаться для тебя врагом. Мы рады возможности познакомиться друг с другом. Если до этого мы только слышали друг о друге от других, и между нами чувствовалась дистанция и противоречие, то теперь мы понимаем, что это не так. Нас объединяет многое, как минимум наша религия и общие цели служения своему народу», - сказала Рахат Аманбаева.

Действительно, участницы очень сплотились за время двухдневного семинара. Для укрепления отношений между ними, они решили устраивать ежемесячные встречи в одном из офисов организаций и учебных заведений. Это не только укрепит их единство, но и даст понимание того, кто чем занимается и какими ресурсами обладает. Участницы выразили надежду проводить совместные мероприятия с использованием потенциала каждой из организаций. Также они предложили ГКДР и общественному фонду «Ыйман» провести вместе масштабное мероприятие на тему женщин.

Все эти проблемы и предложения были озвучены как представителям государственной комиссии по делам религий, муфтията, так и фонда при президенте «Ыйман».

Участницы семинара выражают надежду на то, что их предложения будут рассмотрены и реализованы. У всех очень позитивный настрой, так как первый шаг в сторону улучшения положения мусульманок уже сделан благодаря данному семинару.

Источник: http://ummamag.kg/ru