Интернет-джихад

В 2017 году были опубликованы результаты аналитического отчета "Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана", проведенные в 2016 году исследователем Ингой Сикорской под редакцией сотрудников Search for Common Ground, работающих в этой сфере с 2013 года.

В 2017 году были опубликованы результаты аналитического отчета "Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана", проведенные в 2016 году исследователем Ингой Сикорской под редакцией сотрудников Search for Common Ground, работающих в этой сфере с 2013 года.

Данное исследование носило прикладной характер и включало в себя анализ наиболее популярных социальных медиа среди молодых кыргызстанцев, а также определение наиболее популярных радикальных идей, распространяемых в интернете. Отметим, что полевые исследователи провели 108 интервью с активными пользователями и распространителями информации в социальных медиа в наиболее подверженных вербовке районах Кыргызстана: 1. Базар-Коргонский, Сузакский районы Джалал-Абадской области; 2. Араванский, Узгенский, Кара-Суйский, Ноокатский районы Ошской области; 3. Джети-Огузский район Иссык-Кульской области; 4. Кара-Балта - административный центр Жайылского района в Чуйской области.[/list] О том, к каким выводам пришли исследователи, попыталась разобраться Zanoza.kg. Ужасающие цифры Опросив более сотни молодых кыргызстанцев в наиболее подверженных вербовке районах Кыргызстана, исследователи пришли к выводу, что запрещенные экстремистские и террористические группировки в Кыргызстане для ведения своих информационных кампаний и вербовки молодежи активно используют социальные сети. Их успешная деятельность в интернет-пространстве связана с пользователями, которые распространяют их материалы, становясь, таким образом, волонтерами по продвижению радикальных идей. Портрет интернет-радикала Проанализировав все собранные данные, авторы отчета составили описательный портрет своих респондентов. Вот как он выглядит. Исследователям удалось выявить идеальные образы у респондентов, сформировавшиеся под влиянием информации из интернета и социальной среды. Респонденты в Базар-Коргонском и Ноокатском районе Ошской области считают идеальным следующий образ: Мусульманин, который может поддержать в джихаде и, умерев за веру, попасть в рай. Почти все опрошенные в своих ответах косвенно описывали подобный образ современных моджахедов, не подчиняющихся светскому правлению. Методы вербовки Если раньше процесс вербовки проходил "лицом к лицу" - сначала искали уязвимую жертву, снабжали ее экстремистской литературой, всячески обрабатывали, а затем вовлекали в свою организацию, то с распространением интернета вербовать людей стало намного проще и эффективнее. Согласно данным исследования, в Кыргызстане процесс вербовки можно условно разделить на четыре этапа. 1. Пресс-центры и рядовые боевики создают специальные видеоролики, обращения на разных языках (узбекском, русском, таджикском). На данном этапе важно, чтобы все, кто просматривает эти ролики, узнали в них своих знакомых, родственников, земляков, одноклассников. Также важно, чтобы ролики и обращения оказали влияние на эмоции и чувства зрителя, чтобы он начал поиск более подробной информации и другие похожие ролики. 2. Человек, который заинтересовался информацией, начинает активный поиск дополнительного материала и роликов. Постепенно втягиваясь в процесс, он оставляет комментарии к роликам. Таким образом со временем у пользователя появляется зависимость от потребляемой информации: он изменяется внутренне, становясь менее общительным, более замкнутым, сочувствующим происходящему в роликах и обращениям. Именно на данном этапе у человека появляется отторжение от окружающей его среды: семьи, родственников, знакомых. 3. У новобранца появляется новый образ себя. Он представляет себя на месте боевых действий, мысленно живя в новом образе, как бы испытывая себя. Так, происходит процесс подмены прошлого образа, внутреннего мира, а его психология переходит и приобщается к новому образу. 4. Логистический этап. В зависимости от финансовых возможностей и социального положения завербованного предлагается маршрут переезда в зону "службы". На этом этапе человек уже полностью подконтролен вербовщику. Каналы вербовки Опросы молодых кыргызстанцев показывают, что на первом месте по популярности среди опрошенных стоит видеохостинг YouTube, на котором респонденты просматривают ролики, содержащие экстремистскую пропаганду. Второй наиболее популярный медиаканал, который отметили все опрошенные, был Facebook. Вслед за Facebook следует российский сегмент социальных сетей - "Одноклассники" и "ВКонтакте". "Герои" Интернета Авторы исследования утверждают, что одним из ключевых инструментов, который позволяет эффективно вербовать кыргызстанце, - это создание в пропагандистских материалах образа героя, как правило, человека в камуфляжной форме с оружием в руках либо с поднятым указательным пальцем, стоящий на боевых машинах, сидящий в окопе или ведущий стрельбу. Именно такой образ, по мнению опрошенных, наиболее притягателен. Выводы Проанализировав все имеющиеся данные, исследователи пришли к следующим выводам: Не существует определенной категории молодежи, поддающейся вербовке со стороны экстремистских групп. Жертвы насильственного экстремизма - это необязательно социально и экономически уязвимые представители среди молодежи Кыргызстана, они могут быть и образованными, обеспеченными или самодостаточными членами общества. Молодежь требует регулярного и полноценного внимания, как в социально-экономических аспектах развития, так и в политико-идеологических, со стороны всех других членов общества, особенно государства. Жертвам насильственного экстремизма нужна вера в светлое будущее, которую они не могут найти у себя в стране. Им не хватает внимания к себе, их близким. Этим и пользуются вербовщики, "запаковывая" экстремистский контент в "героизм", "истину", "мир без коррупции" и т. д.

Источник: http://kazislam.kz/ru