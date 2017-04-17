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Кыргызская Республика

"Аль-Джазира" расскажет о культуре Кыргызстана всему арабскому миру

17.04.2017 | Анонсы

C 24 по 30 апреля арабская редакция "Аль-Джазиры" будет показывать передачу о Кыргызстане с регулярными повторами в течение дня. Об этом сообщил автор и ведущий программы Тарик Саид.

C 24 по 30 апреля арабская редакция "Аль-Джазиры" будет показывать передачу о Кыргызстане с регулярными повторами в течение дня. Об этом сообщил автор и ведущий программы Тарик Саид.

Для подготовки программы команда телеканала приезжала на съемки в Кыргызстан. Арабская редакция будет транслировать его в течение недели по всем странам своего вещания.

Международная телекомпания "Аль-Джазира" имеет 8 тематических редакций, которые вещаются на нескольких языках. Начиная с 2016 года телеканал активно снимает сюжеты о природе и культуре Кыргызстана. Арабская редакция, которая подготовила материал, транслируется в Сирии, Ираке, Ливане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Алжире, Судане и других странах.

Источник: http://www.vb.kg

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