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Кыргызская Республика

За звание лучшего дизайнера национальной женской одежды поборются в это воскресенье

20.04.2017 | Анонсы

Общественный фонд «Даткайым» проводит конкурс «Кыз корку – 2017» среди молодых дизайнеров в Кыргызстане. 

Общественный фонд «Даткайым» проводит конкурс «Кыз корку – 2017» среди молодых дизайнеров в Кыргызстане. Участники должны будут показать свою одежду в кыргызском национальном стиле. Также запланирована интересная развлекательная программа.

Источник: http://ummamag.kg/ru

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