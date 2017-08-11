RSS Контакты
Кыргызская Республика

В августе в Кыргызстане пройдет международная конференция по вопросам Ислама и дерадикализации общества

11.08.2017 | Анонсы

В конце августа 2017 года в Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам Ислама и дерадикализации общества. Об этом ранее министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев заявил в рамках 6-го Совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония».

Обсуждая вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркотиками, содействия Афганистану, министры отметили, что вопросы обеспечения стабильности, мира и безопасности являются первостепенными для всех государств. Главы внешнеполитических ведомств центральноазиатского региона и Японии призвали к принятию конкретных мер по оказанию содействия правительству и народу Афганистана в налаживании диалога, укреплении межэтнического мира и согласия, преодоления последствий продолжающегося десятилетия вооруженного конфликта.

«Страны Центральной Азии решительно и однозначно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях», — отметили участники встречи, заявив о необходимости принятия практических мер по борьбе с экстремизмом с применением насилия. Стороны также заявили о готовности к совместной работе, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и оружия.

 

Источник: http://ummamag.kg/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама