RSS Контакты
Кыргызская Республика

ПООЖ "Мутакалим" объявил о проведении конкурса среди женщин на основе изречения пророка Мухаммада (САВ): "намаз-ключ к раю"

20.08.2017 | Анонсы

которое пройдет 1- октября 2017 года.

Цели конкурса:

- Научиться совершать намаз и знать его условия.

- получить ответы относительно намаза.

- призыв к этике и нравственности, вместе с этим очищение внутреннего и внешнего миров.

Победители получат следующие подарки:

1-место - двухкамерный холодильник.

2-место - плазменный Телевизор

3-место - Электрическая духовка Asel

Условия участия на конкурсе:

-Возраст участниц конкурса от 18 до 60 лет

- на конкурсе ответы принимаются в письменном виде.

- чтобы участвовать на конкурсе Вы должны пройти регистрацию от 18 июня до 18 августа текущего года.

- Конкурс пройдет в столице Бишкек и в городах 7 областей.

- Конкурс пройдет 1- октября 2017 года.

- Конкурс пройдет только по нижеуказанной книге "Намаз - ключ к Раю"

- Награждение победителей конкурса пройдет 20 октября этого года в Бишкеке.

Место продажи книг:

Бишкек, офис Мутакалим (Дэн Сяопина-354),

Токмок, 0554537357, 0703760256

Телефон для справок: 0312 883 717, 0312 883 023, 0700 101 459, 0773 434 859

 

Источник: http://ummamag.kg/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама