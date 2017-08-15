Общетюркское зеркало мусульманского ренессанса

К 940-летию со времени завершения труда "Дивану лугати т-турк" ("Словарь тюркских языков"; написанный на арабском языке в 1072—1077 гг.) великого тюрколога Махмуда Кашгари Барскани. Блог историка.

Центральная Азия является одной из важных частей общей колыбели так называемого “мусульманского ренессанса” средневековья, когда народы разных этносов, в том числе, и народы данного региона, внесли огромную лепту в развитие научных и культурных связей Евразии и Северной Африки.

Жизнь и деятельность таких выдающихся ученых и мыслителей, как Абу Наср Фараби, Мухаммед ал-Хорезми, Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Жусуп Баласагын (Баласагуни), и многих других гуманистов являются примером того, как центральноазиатские ученые развивали те или иные отрасли науки и литературы того времени.

Среди них особо выделяется караханидский тюркский ученый-энциклопедист, тюрколог, этнолог, диалектолог, фольклорист, географ и картограф Махмуд, сын Хусейна и внук Мухаммеда, потомок караханидских каганов, имевший нисбу «ал-Кашгари» (другую его нисбу «ал-Барскани», исходя из материалов его собственного труда и арабографических письменных и нумизматических источников, добавили выдающийся украинский востоковед Омельян Прицак, американский тюрколог Роберт Данкофф, санкт-петербургский востоковед Анас Халидов, кыргызский арабист Омуркул Караев, и многие другие ученые).

Он родился между 1029-38 гг. в столице Барсканского бекства каганата Караханидов в Прииссыккулье, в городе Барскан (данный топоним ныне сохранился как название села Барскоон в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана). Известно, что в XI веке чеканили монеты от имени бека Барскана. В этих монетах указывали и имя главного сюзерена - высшего кагана Караханидов.

Кыргызские археологи находили и находят все больше артефактов из городищ, принадлежавших развалинам бывших караханидских городов Прииссыккулья. Это совпадает с данными арабских путешественников и географов о городах и селениях, которые находились вдоль Иссык-Куля и были частью северной ветви Великого Шелкового пути.

Место и год смерти Махмуда Кашгари Барскани неизвестны (есть некоторые догадки по поводу года его смерти, но они не имеют под собой источниковедческую почву).

Первая страница рукописной копии труда Махмуда Кашгари Барскани “Словарь тюркских языков” (“Дивану лугати т-турк) на арабском языке, написанном в 1072-1077 гг.

Первая страница рукописной копии труда Махмуда Кашгари Барскани “Словарь тюркских языков” (“Дивану лугати т-турк) на арабском языке, написанном в 1072-1077 гг.

Труд Махмуда Кашгари Барскани "Дивану лугати т-турк" ("Словарь тюркских языков"; написанный на арабском языке в 1072—1077 гг.) ‑ такое же эпохальное явление в истории культуры центральноазиатских и восточных тюрков, каковыми были все датированные и синхронные с ними орхоно-енисейские, таласские, кочкорские, иссык-кульские и другие памятники руноподобной письменности тюркских народов Центральной Азии, Сибири и других регионов в VI — X вв.

Данный лингвистический труд энциклопедического характера одновременно стал первоклассным и наиболее важным историко-этнографическим источником по истории тюркских народов X—XI вв., в том числе по истории их духовных, культурных, религиозных и научно-образовательных связей этих народов не только с так называемым “мусульманским миром”, но также и с этносами за пределами государств, связанных с исламом.

Единственный список труда Махмуда Кашгари Барскани (1266 г.) был введен в научный оборот по изданию турецкого (османского) ученого Килисли Риф'ата. После немецкого перевода в виде индекса-словаря (1928 г.) вышли полные переводы на турецкий, узбекский, английский, уйгурский, казахский, русский и кыргызский языки. Насколько нам известно, готовился также к изданию и его китайский перевод. Данная единственно сохранившаяся копия “Дивана” была трижды опубликована в форме факсимиле в Турции (первый раз в черно-белом варианте, затем – в цветном варианте).

Надо отметить, что самые важные достижения в текстологическом изучении сохранившейся рукописи сочинения Махмуда Кашгари принадлежат американским переводчикам-исследователям Роберту Данкофф (Robert Dankoff) и Джеймсу Келли (James Kelly), сумевшим выявить поздние вмешательства в огласовки тех или иных слов "Дивана" и определившим около 15-ти разных почерков в рукописи.

Карта мира, вложенная в “Диван», является оригинальной, так как в ней центром Земли указана не Аравия, а озеро Иссык-Куль и горная система Тенгир-Тоо (Притяньшанье); также здесь впервые указан ряд тюркских топонимов, которые вообще не упоминались в западно-мусульманской картографии до конца XI века, а если указывались, то с некоторыми ошибками.

Например, вместо топонима Барсхан или Барскан, в некоторых трудах арабских географов писали ошибочно "Барсаджан".

Впервые и единственно в мусульманской картографии средневековья Махмудом Кашгари Барскани был обозначен караханидский город Qoçňar-Başı, т.е. Кочңар-Башы, Кочнгар-Башы (переводится как "Баранья голова"; сравните с караханидским городом Ат-Баш, т.е. "Конская голова"). Данный город Кочнгар-Башы находился на месте села Кум-Дёбё (городище также называли Тёрт-Кюль) и за его пределами в нынешней Кочкорской долине Кыргызстана.

Как верно подметили покойные Садыбакас Омурзаков и Омуркул Караев, Махмуд Кашгари Барскани особо упоминает перевал Занби-Арт между городами Кочңар-Башы и Баласагын. Это соответствует современному перевалу Шамшы-Арт (с обоих сторон данного перевала имеются одноименные селения Шамшы). Слово "Занби" постепенно стало произноситься как "Шамшы" (может быть, из-за частого употребления арабского слова "шамс" - "солнце" у мусульман-кыргызов).

Именно это сведение Махмуда Кашгари Барскани сегодня помогает историкам отвергнуть предположения о том, что якобы Баласагын находился на месте городища Ак-Тёбе на юге Казахстана (У.Шалекенов) и якобы Кочнгар-Башы находился в Ак-Талинском районе (А.Бернштам).

Недавно появилась еще одна гипотеза местного энтузиаста о том, что якобы городище Кум-Дёбё соответствует городу Суйаб, и т.д. Но историки и археологи уже доказали, в том числе и благодаря "Дивану" Махмуда Кашгари Барскани и другим источникам, что город Суйаб находился на месте городища Ак-Бешим, город Ат-Баш - на месте городища Кошой-Коргон, город Баласагын - на месте городища Бурана, а Кочнгар-Башы - на месте городища Кум-Дёбё.

Кстати, кыргызские археологи во главе с профессором Кубатбеком Табалдыевым недавно, в июле-августе 2017 года, сделали крупное открытие в местности, которая примыкала к средневековому караханидскому городу Кочнгар-Башы (Кочкор-Башы).

Что касается иных тенгир-тооских караханидских городов, таких, как Узгенд (по-арабски Уздженд), Ош, Тараз, Барскан, Кашгар, то они до сих пор сохранились в форме Узген (Өзгөн), Ош, Тараз (город в Южном Казахстане), Барскоон, Кашкар (город в СУАРе КНР), и т.д. Другая форма названия Тараза - "Талас" - также была отмечена в "Диване" Махмуда Кашгари Барскани и сохранилась в названии долины Таласа и административного центра Таласской области Кыргызстана.

В данной круглой карте мира Махмуда Кашгари Барскани также можно проследить связь картографа Караханидского каганата с картографическими традициями в других частях "мусульманского мира", так как топонимы, оронимы и гидронимы в географических трудах и картах ученых западной части мусульманских стран совпадают с топонимами карты "Дивана" касательно земель за пределами горной системы Тенгир-Тоо и соприкасающихся с ней регионов.

Информация, вычерпанная из "Дивана", взаимно дополняет богатые сведения труда его выдающегося земляка - поэта и мыслителя Жусупа Баласагына (Йусуфа Баласагуни), который в 1069-70 гг. написал дидактическую, философскую поэму "Кутадгу билиг" ("Благодатное знание" или "Благодатное управление"). Данное произведение само по себе является доказательством высокого уровня духовного, культурного и научного развития у тюркских этносов Тенгир-Тоо эпохи Караханидов.

В целом, труд Махмуда Кашгари Барскани свидетельствует, что, с одной стороны, караханидские и другие соседние центральноазиатские тюрки и другие этносы имели тесные связи между собою, с другой стороны, они были частью огромного мира, которая была связана с общими традициями науки и культуры всего региона “Мусульманского возрождения”.

"Диван" также является важным источником, который доказывает относительно высокую толерантность населения Караханидского каганата, где, наряду с мусульманами, жили бок о бок и представители других религий (тенгрианцы, манихеи, буддисты, христиане – "тарса" и т.д.).

Имеющиеся в "Диване" терминологические данные об индийских и китайских товарах и других вещей указывают на то, что центральноазиатские народы никогда не замыкались “миром ислама”, а продолжали широко развивать торгово-культурные связи с другими странами Востока и Запада, где ислам никогда не был главенствующей конфессией в VII-XI вв.

Подытоживая, мы можем заключить, что объективное и глубокое изучение культурно-научной истории народов мусульманской Центральной Азии позволяет современному обществу бороться с однобокими и нетерпеливыми подходами к единым, общим и особенным страницам истории разных этносов Евразии.

Источник: https://rus.azattyk.org