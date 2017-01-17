Правильно ли сравнивать мечети и школы?

В Кыргызстане мечетей открывается больше, чем новых школ. Большая часть общества не знает, сколько в Кыргызстане действует медресе, какое они дают образование.

В Кыргызстане мечетей открывается больше, чем новых школ. Большая часть общества не знает, сколько в Кыргызстане действует медресе, какое они дают образование. В социальных сетях жаркие дискуссии вызвало обсуждение сравнительных данных о количестве мечетей и школ.

Почему в Кыргызстане строится больше мечетей и медресе, чем школ? Можно ли сравнивать религиозное и светское образование?

На эти и другие вопросы ответили участники дискуссии на Радио «Азаттык» - заведующий отделом образования Духовного управления мусульман КР Замир Ракиев, ведущий специалист Минобразования Кылым Сыдыкназарова и гражданский активист Канат Мидин уулу.

«Азаттык»: Господин Мидин уулу, ваш пост в социальных сетях о том, что сравнивать количество мечетей и школ неправильно, разделил пользователей на два противоположных лагеря. О чем это может говорить? Как отразится на будущих поколениях факт, что в республике строится больше мечетей и медресе, а не школ?

Канат Мидин уулу: Неправильно сравнивать школы и медресе. Потому, что у них разные функции. Но рост количества мечетей и медресе, возможно, хорошее явление. Конечно, излишнее количество может дать отрицательный эффект. Конечно, понятно, что призывы не посещать школу или о том, что государственное управление неправильное, негативны. Поэтому компетентные органы должны наблюдать за ними.

«Азаттык»: Господин Ракиев, сколько сейчас в Кыргызстане функционирует медресе и других религиозных учебных заведений? Какое ведомство утверждает их учебную программу, по каким стандартам? Вообще, какова основная цель религиозного образования?

Замир Ракиев: В Кыргызстане более 90 медресе, из них функционируют 72. Там обучаются более 6 тысяч человек.

Но неправильно подвергать критике ситуацию, когда строится много мечетей и медресе. Мечети строят потому, что в них есть потребность населения. Это пожелание народа. Негативные мысли об этом распространяют только отсталые в религиозном отношении люди и завистники.

В Духовном управлении мусульман есть Совет улемов. Кроме того, существует девять казыятов, в которых есть отделы образования. Программу мы составляли при участии ученых. В учебной программе преподаются те же предметы, которым обучают в обычных школах, и плюс к этому проходят уроки религии. Там вместе с этим дается информация о том, как отличить религиозное учение от радикализма, экстремизма и терроризма.

«Азаттык»: Госпожа Сыдыкназарова, в Кыргызстане существует свобода вероисповедания. Исходя из этого учебные программы медресе и их преподаватели не проверяются. Проведенная в прошлом году аттестация показала неутешительные результаты. Наверное, было бы правильно проверять, какое образование получают будущие поколения Кыргызстана? Почему Министерство образования не поднимает этот вопрос на уровне Жогорку Кенеша или Совета обороны?

Кылым Сыдыкназарова: Конечно, невозможно сравнивать школы и медресе, потому что между ними огромная разница. Выпускники медресе по окончанию учебы не получают документа об образовании и не могут продолжить учебу в государственных учебных заведениях.

Печально, что родители отдают детей в медресе, попросту тратя их время. Министерство образования не проверяет учебную программу медресе, так как не имеет полномочий. Во всех законах написано, что государство не вмешивается в религию. Но, конечно, бывают случаи, когда правоохранительные органы проверяют факты перехода учеников из школы в медресе и иногда возвращают их обратно. Например, при проверке одного из медресе в Джалал-Абадской области выяснилось, что там обучают только арабскому языку, а другие предметов нет.

В 1990-е годы в Кыргызстане было 39 мечетей, а сейчас их около 3 тысяч. Беспорядочное возведение мечетей породило такие отрицательные явления как деление на кыргызские, узбекские, дунганские мечети, внесло раскол.

Требуется жесткий контроль над строительством мечетей и процессом образования в медресе. Я считаю, что на усиливающуюся радикализацию свое влияние оказало и большое количество мечетей.

Источник: http://rus.azattyk.org/a/28227237.html