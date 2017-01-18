Кыргызское ТВ помогает в борьбе с экстремизмом и терроризмом

В Кыргызстане впервые в его истории появилась телевизионная программа про ислам на русском языке.

В Кыргызстане впервые в его истории появилась телевизионная программа про ислам на русском языке.

Граждане Кыргызстана, желающие больше узнать об исламе, но плохо или вообще не говорящие по-кыргызски, впервые получили от кыргызского ТВ справочный ресурс на русском языке.

Хотя прошло уже 25 лет с момента распада СССР, свободное владение кыргызским языком по-прежнему далеко от всеобщего, особенно среди этнических меньшинств.

Чтобы помочь им получить знания, в эфире, начиная с прошлой осени, появилась программа «Сто вопросов о...».

Программа выходит в эфир каждую пятницу в 22:05.

Она создана для просвещения общественности в вопросах религии и помощи в борьбе с экстремизмом, рассказала «Каравансараю» гражданский активист и телеведущая Ассоль Молдокматова. Идея создания программы принадлежит ей.

Вскоре продюсеры собираются запустить версию программы и на кыргызском языке, хотя конкретных планов еще нет.

Острый вопрос

В программе, которая уже вызвала широкий общественный резонанс, дается грамотная интерпретация ислама, сказала Молдокматова, назвав ислам «актуальным вопросом», в то время, когда террористы превратно толкуют религию, чтобы оправдать свои преступления.

Зрители получат «достоверную информацию от теологов и представителей духовенства», отметила она. «Наши государства [в Центральной Азии] и, в частности, Кыргызстан стоят перед угрозами проникновения радикальных лиц или малых террористических групп».

Участие Аль-Каиды, «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и Фронта аль-Нусра, известного теперь как Фронт Фатех аль-Шам, в сирийском и иракском конфликтах может вылиться в конфликт глобальный, подчеркнула она.

«Мы видим, как, прикрываясь исламом, радикалы... отрезают головы военнопленным, проводят массовые казни... Руками экстремистов происходит дискредитация всех мусульман и всего ислама. По этим причинам мы обязаны защищать ислам.. от искажений», - убеждена она.

Программа, занимающаяся просвещением общественности в вопросах религии, -- мощный инструмент в борьбе с радикализмом, заявила она.

«Борьба с экстремизмом должна быть комплексной. Одно дело просвещать с голубых телеэкранов, другое дело -- стучаться в сердца посредством общения», - полагает Молдокматова.

«Экстремизм там, где безграмотность и бескультурье, но отступает перед образованностью», - сказала она.

Молдокматова сказала, что сама оплачивает расходы на создание программы, а техническую и другую поддержку оказывает канал НТС (Новая телевизионная сеть).

Глубокое погружение в ислам

Однако телевизионный проект -- это не усилия одной женщины. Международный Университет науки и бизнеса в Бишкеке помогает в сборе информации и опросе жителей страны для программы.

Бишкекский теолог Кадыр Маликов выступает в программе в качестве эксперта по религии.

Как и Молдокматова, он видит необходимость в борьбе с экстремизмом с помощью образования, поскольку грамотная информация по религиозным вопросам доступна не всегда.

«Сама структура передачи построена на принципе "вопрос-ответ" и вопросы формируются из жизни... Через простые вопросы мы ставим задачу открыть большее, открыть саму суть ислама, дать правильное направление», - рассказал он.

Новая серия программ выйдет в феврале, сказал Маликов.

«Мы ориентируемся на все возрасты и социальные классы», - добавил он.

Образование сдерживает распространение экстремизма

Среди приятно впечатленных зрителей программы и бишкекский предприниматель Эркин Муратов, сказавший, что программа открывает людям глаза.

«Я, что называется, русскоговорящий, кыргызским владею только на разговорном уровне. Хотя сам кыргыз», - рассказал он.

Он отметил, что языковой барьер мешал ему выяснить необходимое у имамов. «Большинство из них плохо говорят на русском и не понимают, о чем я с ними говорю».

«А тут в удобное время появилась ТВ передача об исламе. Мне очень интересно, смотрим вместе с сыном», - говорит он.

«А отчего еще наши парни и девушки едут в Сирию? Только потому, что абсолютно безграмотны в вопросах религии», - сказал Муратов.

Председатель партии «Айкол Эл» Эдиль Байсалов подчеркнул важность образования, а также других мер в борьбе с терроризмом.

«Мы все должны четко осознать,.. что готовых на массовые убийства и терроризм среди наших граждан уже сотни», - сказал он «Каравансараю», указывая на то, что «пишут в соцсетях сотни и сотни анонимных аватаров».

«Только чрезвычайные и решительные меры помогут нам отстоять от иностранных захватчиков и доморощенных джихадистов», - сказал он, призвав давать отпор «всем проявлениям нетерпимости, экстремизма и попыткам разжигания розни».

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/01/13/feature-01