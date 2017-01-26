Как воспрепятствовать влиянию нетрадиционных религиозных течений на молодого человека

Тема религии, религиозного образования остается актуальной. Как воспрепятствовать влиянию нетрадиционных религиозных течений на молодого человека, какие цели у Министерства по делам религий и гражданского общества.

Тема религии, религиозного образования остается актуальной. Как воспрепятствовать влиянию нетрадиционных религиозных течений на молодого человека, какие цели у Министерства по делам религий и гражданского общества. Об этом в интервью e-islam.kz с руководителем управления по делам религий Кайроллой Кушкалиевым.

- Создание Министерства по делам религий и гражданского общества можно ли оценить как реакцию на кровавые события, произошедшие в Актобе и Алматы?

– Прежде чем решительно заявлять о чем-либо, необходимо посмотреть правде в глаза. Сейчас много таких религиозных течений, которые ведут к внутреннему разладу в обществе. Молодые люди, ссылаясь на то, что встали на религиозный путь, не признают государство, отделяясь от общества, пополняют ряды ИГИЛ. А разрушенные семьи вовсе требуют отдельного разговора.

Новшеством является то, что в названии нового министерства появилось словосочетание «гражданское общество». Это означает, что министерство нацелено на создание гражданского общества путем совмещения понятий «религия» и «светское общество», запуск новых механизмов религиозного просвещения народа.

- Заявление министра Нурлана Ермекбаева о том, что «не запрещая законно, можно вести борьбу с салафизмом» разделило общественное мнение на два. Что вы думаете по этому поводу?

– Усилению работы по борьбе против салафизма может способствовать увеличение специалистов этой сферы, количества посетителей мечети, а также расширение идеологической работы. Но если это течение запретить законно, то госорганы, ведущие борьбу против терроризма, получат больше возможностей. И поэтому я думаю, что со временем все станет на свои места.

- Закрытие мест для совершения намаза стало отдельной темой для обсуждения. Под этим предлогом многие распространяют слухи различного характера. Хотелось бы услышать ваше мнение как официального представителя.

– Действительно, по поводу закрытия мест для совершения намаза в Астане в соцсетях широко распространяются слухи. Однако, прежде чем политизировать эту проблему, следует обратить внимание на разъяснение вице-министра по делам религий и гражданского права Берика Арына. Вся эта деятельность осуществляется в рамках Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

Вице-министр Берик Арын, разъясняя эту сложную проблему, отметил, что предложения, поступившие от госорганов и гражданского общества, будут рассмотрены. В связи с этим мы тоже хотим направить свои предложения по вопросам и проблемам, выявленным в процессе регистрации или запрета на открытие намазханы. К тому же руководители министерства в курсе беспокойства верующих граждан. Они отметили возможность внесения изменений в это правило. И поэтому к данной проблеме следует отнестись благоразумно.

- Комитет по делам религий заявил, что в заграничных религиозных учебных заведениях обучаются более 300 человек. По официальным данным, большинство казахстанцев выбирают Египет, Саудовскую Аравию и Турцию, а также Иорданию, Пакистан, Иран, Малайзию. К сожалению, в этих странах есть учебные заведения с сомнительной репутацией. Ведется ли контроль за теми, кто обучается там?

– Среди 300 казахстанцев, обучающихся за границей, есть и атыраусцы. В прошлом году 27 наших земляков попали под влияние сомнительного течения, 15 из них возвратились. На сегодняшний день 35 атыраусцев обучаются за границей. 32 из них в Египте.

Количество обучающихся постоянно меняется. Некоторые из них оканчивают обучение, а некоторые возвращаются из-за нехватки финансовых средств. Бывают случаи, когда за нарушение местных законов и миграционных требований в принудительном порядке заставляют покинуть страну.

К сожалению, не уменьшается количество соотечественников, выбирающих сомнительные религиозные учебные заведения, которые вручают лишь сертификат. Наши соотечественники попадают под влияние лидеров нетрадиционной идеологии. Именно поэтому управление по делам религий Атырауской области усилило информационную работу напрямую с теми, кто попал в сети сомнительных учений и теми, кто пытается повлиять на них через их родственников.

По моему мнению, молодые люди, которые хотят получить религиозное образование, в первую очередь должны обучиться в университете «Нур-Мубарак» и медресе, научиться религиозной грамоте, формировать иммунитет. За границу должны отправляться граждане, имеющие полноценное образование. И только тогда мы сможем противостоять отрицательной идеологии.

- Предложение министра Нурлана Ермекбаева заменить арабские слова казахскими часто обсуждается в соцсетях. Что бы вы хотели добавить или поправить?

– Я думаю, что министр имел в виду, что не следует неуместно применять слова из Корана. В действительности, человек, который с пониманием читает Коран, способен воспитать себя сам. Всегда будет держаться подальше от негатива. Если мы под девизом «Аллаћу акбар», т.е. «Аллах велик» будем убивать людей – это показатель религиозной безграмотности, отчуждение от религии. Вот эта сторона проблемы требует особого внимания.

Источник: http://e-islam.kz/ru/interview/item/12425-kajrolla-kushkaliev-nelzya-otdelyatsya-ot-obshchestva