В Кыргызстане прививают имамам принципы «просвещенного ислама»

Целью ряда общенациональных учебных программ в Кыргызстане является предоставление имамам знаний для обучения людей традиционному исламу и противодействия экстремистской пропаганде. В серии недельных учебных программ в январе приняли участие сотни имамов.

Целью ряда общенациональных учебных программ в Кыргызстане является предоставление имамам знаний для обучения людей традиционному исламу и противодействия экстремистской пропаганде. В серии недельных учебных программ в январе приняли участие сотни имамов.

«Наша цель – просвещенный ислам, - сообщил в интервью «Каравансараю» Сайдамир ажы Жээналиев, член Совета улемов Кыргызстана. - Мы хотим противопоставить религиозному экстремизму и религиозной безграмотности наших имамов, прошедших комплексное обучение».

По его словам, в ходе первого этапа обучения, состоявшегося 2-8 января, подготовку прошли 118 имамов из Чуйской области, 134 имама из Баткенской области и 10 имамов из города Ош.

В ходе второго этапа, состоявшегося 10-16 января в Бишкеке и Оше, 269 имамов получили сертификаты.

Двести тридцать имамов из Алайского, Чон-Алайского и Кара-Кулжинского районов Ошской области приняли участие в третьем этапе обучения 18-24 января.

В ходе обучения имамы, помимо прочего, узнали об исламском праве, этике, политике правительства в религиозной сфере, включая борьбу с экстремизмом, истории ислама, а также толковании Корана и хадисов.

Имамы на переднем плане

Сегодня главная цель заключается в том, чтобы не позволить экстремистам внести раскол в общество, заявил Абсаттар ажы Эркинбеков, главный имам-хатиб города Майлуу-Сай Джалал-Абадской области.

«На днях мы провели собрание, куда пригласили всех [ходящих по квартирам] проповедников-дааватчы, - сказал он «Каравансараю». - Мы им еще раз напомнили, чтобы в своих проповедях они не забывали о своем истинном предназначении и несли людям истинные слова веры».

Наблюдатели предупреждают, что религиозная неграмотность среди религиозных деятелей и в рамках сообщества способствует росту экстремизма.

«Только вооруженные определенными знаниями имамы могут противостоять религиозному экстремизму», - сказала в интервью «Каравансараю» независимый эксперт по вопросам религии Назира Курбанова из Бишкека.

«Они находятся на переднем плане... поэтому важно, чтобы они имели соответствующее образование», - добавила она.

Восьмидесятилетний Баяз Арапов старейшина и имам из села Эшме Кадамжайского района Баткенской области, говорит, что видит ценность в таких тренингах и участвовал в аналогичной программе в прошлом году.

«В прошлом году... я смог успешно пройти аттестацию в муфтияте, - сказал он «Каравансараю». - Я так был рад, словно мальчишка».

Арапов работает имамом в своем селе уже 23 года.

«Мне интересно учиться, потому что никогда не поздно чему-то научиться», - сказал он, добавив, что намерен и дальше проходить все возможные доступные ему учебные курсы для имамов.

Устранение недостатков

Усилия по просвещению имамов были приняты после того, как первое общенациональное тестирование выявило повсеместную нехватку знаний об исламе среди них. Насильственный атеизм советской эпохи (1917-1991 гг.) создал образовательный разрыв в религиозной сфере, который по-прежнему затрагивает общество.

Первые экзамены для имамов, имам-хатибов, учителей и директоров религиозных школ прошли в конце 2015 года и в начале 2016 года.

Из 2500 имамов эти экзамены успешно сдали только 800.

Власти также признают необходимость просвещения военнослужащих об экстремизме, с которым они клянутся сражаться.

В январе Эрик Молдокулов, член Совета улемов Кыргызстана, провел ряд антиэкстремистских тренингов для пограничников в Баткенской и Ошской областях.

«Основная тема... была... как предупреждать проявления религиозного экстремизма и как противодействовать ему, - рассказал он «Каравансараю». - «[С помощью таких тренингов] они смогут [лучше] распознать такие организации».

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/02/01/feature-01