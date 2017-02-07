Кыргызстан пытается предотвратить радикализацию военного персонала

Религиозное образование имеет большое значение для военных, поскольку они являются «уязвимыми» целями для вербовщиков экстремистских организаций, предупреждают наблюдатели.

Религиозное образование имеет большое значение для военных, поскольку они являются «уязвимыми» целями для вербовщиков экстремистских организаций, предупреждают наблюдатели.

Духовенство и должностные лица в Кыргызстане принимают меры для предотвращения вербовки экстремистами военнослужащих, которые зачастую не имеют религиозных знаний и находятся на переднем фронте борьбы с терроризмом.

«Именно военные являются наиболее потенциально уязвимыми», - отметил в интервью «Каравансараю» председатель Фонда развития духовной культуры «Ыйман» Нуржигит Кадырбеков в Бишкеке.

В Кыргызстане не зарегистрировано ни одного случая вступления кыргызских военных в экстремистские или террористические группировки. «Однако нельзя ждать, чтобы террористы и экстремисты опередили нас», - говорит он.

Экстремисты особенно заинтересованы в вербовке профессиональных военнослужащих, сказал руководитель отдела даавата Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Билал Сайпиев.

«Военные хорошо подготовлены и в физическом, и в военном плане, - сообщил он «Каравансараю». - Экстремисты будут делать все, чтобы завербовать их в свои ряды. В качестве инструмента для манипуляции они зачастую используют религию, естественно, путем полного ее искажения».

Распространение религиозных знаний среди военнослужащих

«Военнослужащим следует иметь хотя бы минимум знаний о религии, чтобы не стать жертвами идеологии деструктивных сил», - заявил Сайпиев.

18 января в Бишкеке Фонд «Ыйман» провел семинар по борьбе с экстремизмом и терроризмом для сотрудников центрального управления Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.

«Пограничники – это первые люди, которые встречают террористов, поэтому они должны знать все признаки экстремистов и террористов», - говорит Кадырбеков.

Семинар проводили преподаватели из Фонда «Ыйман», ДУМК и Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«Для военных нашим фондом был подготовлен фильм “Не моя война”, рассказывающий о войне в Сирии, о том, что там происходит, и каким образом террористы вербуют наших людей», - сказал Кадырбеков.

Семинары по борьбе с экстремизмом для военнослужащих стали проводиться в Кыргызстане в 2016 году и предназначены не только для персонала ГПС, но и для армии и других сил Кыргызстана.

С прошлого по настоящий год мы охватили весь офицерский состав ГПС, мы были в Национальной Гвардии, в разных военных частях на юге, в Бишкеке, аэропорту “Манас”», - добавил Кадырбеков.

«К счастью, наши военные могут просветиться в сфере религии и узнать об инструментах и методах борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом», - сказал «Каравансараю» полковник ГПС Кыргызстана Талант Сабиров.

Борьба с идеологической войной

«Сейчас в мире идет идеологическая война, и мы должны работать на опережение, - сказал Кадырбеков. - В идеологической борьбе тяжело бороться оружием... мы должны противопоставить свое оружие – свою идеологию».

«Если человек не понимает [религию], то им очень легко манипулировать», - добавил он.

В качестве примера Кадырбеков привел начальника ОМОНа Таджикистана Гулмурода Халимова , который покинул родину в 2015 году и объявился в качестве командира «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) на Ближнем Востоке.

«Нет гарантии, что такое не произойдет у нас», - заявил он.

Религиозное образование для военных имеет большое значение, сказал Эркин Касымов, представитель Генерального штаба Вооруженных сил в Антитеррористическом центре ГКНБ.

«Нобходимо регулярно проводить ... разъяснительные работы среди населения», - отметил он в интервью «Каравансараю».

Источник: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/02/03/feature-01