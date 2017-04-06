Что думают о подозреваемом в теракте в Питере его родственники

Российские следователи назвали имя подозреваемого в теракте в питерском метро. По их версии, самоподрыв совершил 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов. Сообщение распространено Федеральным следственным комитетом 4 апреля: “Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро “Площадь Восстания”, в которой находилось взрывное устройство”.

Российские следователи назвали имя подозреваемого в теракте в питерском метро. По их версии, самоподрыв совершил 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов. Сообщение распространено Федеральным следственным комитетом 4 апреля: “Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро “Площадь Восстания”, в которой находилось взрывное устройство”.

Российские следственные органы считают, что “заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро “Площадь Восстания”.

Ранее следователи сообщали, что останки тела подозреваемого в теракте были обнаружены на месте взрыва, унесшего жизни 14 человек.

Петербург: имя подозреваемого озвучено официально

Как сообщил "Азаттыку" пресс-секретарь Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Рахат Сулайманов, подозреваемый родился в Кыргызстане, но потом получил гражданство Российской Федерации. "Государственный комитет национальной безопасности находится на связи с российскими коллегами и проводит необходимые меры", - отметил он.

МИД КР опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорится, что Джалилов никогда не получал паспорт гражданина Кыргызстана. "Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Джалилов Акбаржон, подозреваемый в совершении 3 апреля 2017 года теракта на станции метро в городе Санкт-Петербурге, является "гражданином Киргизии", не соответствует действительности", - отмечено в документе.

В сообщении указывается, что Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Оше, но никогда не получал паспорт гражданина Кыргызской Республики. "В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданым им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина РФ, и с этого времени постоянно проживал на территории России", - пояснили в МИД КР.

"Акбаржон не пошел бы на это…"

Брат и сестра, родители и дяди Акбаржона Джалилова были приглашены в ГКНБ в рамках дела о теракте в Петербурге.

Жены братьев Акбаржона, ожидающие дома мужей, рассказали:

- Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. В последний раз мы видели его три года назад на свадьбе родственников. С тех пор не видели. Он жил с нами только два года. С того времени прошло восемь лет. Они переехали в Он-Адыр. Там живут его родители. Сам он жил в России. Мы его любили. Он был очень любезным, выполнял все просьбы. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист.

Близкие родственники Акбаржона Жалилова утром 4 апреля отправились в ГКНБ. Спецслужбы не вызвали лишь Иминжана Джалилова - брата отца Акбаржона Акрама Джалилова. Супруга Иминжана Дилабзо тоже рассказала, что Акбаржон служил в российской армии:

- Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Если что-то случилось, мы бы услышали. Он разумный парень, учился в школе. Окончил школу им. Токтогула. Если не верите, спросите у учителей. Он уехал в Россию 5-6 лет назад.

Когда мы приехали, ворота родительского дома Акбаржона оказались закрытыми на замок. В это время его отец Акрамжон, мать Одинахон, старшая сестра, 17-летний брат и дяди Асан и Усен - всего шесть человек - были в ГКНБ.

Глава махалли в сельском округе Он-Адыр Анваржон Дадажанов высказал свое мнение о семье Джалиловых:

- В этом доме живет женщина по имени Джалилова Одинахон. У нее есть два сына и дочь. Дочь вышла замуж. Старший сын – Акбаржон Джалилов. Он жил в России, получил там гражданство. Отец Акрамжон Джалилов тоже российский гражданин. Он тоже в основном находится в России. Иногда приезжает в Ош. Последний раз приехал 1,5-2 года назад. В этом доме сын и мать живут вдвоем. Я не верю, что Акбаржон пошел на это. Они жили так, как все.

Акбаржон Джалилов, которого родственники характеризуют как учтивого, любезного и не очень религиозного, не был активен в соцсетях. Но его единственная фотография из “Одноклассников” распространилась по всему миру.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля во время движения вагона на перегоне между двумя станциями - "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания" и обезврежено специалистами.

Число погибших в результате взрыва уже достигло 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах Петербурга.

Ранее бывали случаи, когда кыргызстанцев подозревали в терактах, но информация не подтверждалась. В первые дни после теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь подозревали гражданина КР Яхъё Машрапова. Но информация не подтвердилась. Губернатор Стамбула Васип Шахин объявил, что подозреваемым в расстреле, в котором погибли 39 человек и пострадали 69, является уроженец Узбекистана 1983 года рождения Абдулкадир Машарипов.

Источник: http://rus.azattyk.org