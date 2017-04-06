Парламент намерен противодействовать терроризму

Жогорку Кенеш (парламент) на заседании 5 апреля рассмотрел и отправил на голосование в третьем чтении поправки в закон о противодействии терроризму. Если документ будет принят, ежегодно будет формироваться единый список организаций, признанных судами КР террористическими, который подлежит ежегодному же опубликованию.

Жогорку Кенеш (парламент) на заседании 5 апреля рассмотрел и отправил на голосование в третьем чтении поправки в закон о противодействии терроризму. Если документ будет принят, ежегодно будет формироваться единый список организаций, признанных судами КР террористическими, который подлежит ежегодному же опубликованию.

В Кыргызстане официально запрещены 20 таких организаций.

По словам инициаторов законопроекта, их предложение вызвано необходимостью “противостояния влиянию радикальных экстремистских идеологий, приходящих извне, среди молодого поколения”.

Во время обсуждения документа в парламенте депутаты уделили время и вопросу взрыва в питерском метро, и связи подозреваемого в преступлении с Кыргызстаном.

Депутат от фракции “Кыргызстан” Айтмамат Назаров считает, что должен быть опубликован и список граждан, судом признанными террористами:

- Я думаю, что не надо ограничиваться обнародованием списка организаций, настало время публиковать и имена людей. Мы еще раз убедились в том, что среди нас есть такие люди и что они, примкнув в ряды подобных организаций, бросают тень на государство в целом. Видимо, настало время, чтобы люди знали, кто террорист, а кто нет.

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в свою очередь высказал критику в адрес некоторых местных СМИ, освещавших теракт в Санкт-Петербурге:

- В то время как некоторые наши издания, интернет-сайты чуть ли не кричали, что "это сделал кыргызстанец", российский "Первый канал" осторожно обобщил и заявил, что это "выходец из Средней Азии". Я считаю, что в таких вопросах надо проявлять предельную осторожность.

Спецслужбы Кыргызстана объявили, что подозреваемый в теракте Акбаржон Джалилов родился в Кыргызстане, но потом уехал в Россию, где получил гражданство. МИД в свою очередь распространил сообщение, согласно которому у него никогда не было гражданства КР.

Во время обсуждения законопроекта депутат от фракции “Бир бол” Акылбек Жапаров выказал свое недовольство по поводу того, что спецслужбы не принимают во внимание предложение о разработке наглядного пособия о террористических атаках и методах защиты от них:

- Например, в Израиле от маленького ребенка до президента - все знают, как действовать в ситуации с террористической угрозой. Депутаты, члены правительства должны знать, где находиться, что делать, как обезопасить себя в чрезвычайной ситуации. Сейчас вы видите, что взрывают одну бомбу, а когда собираются люди, взрывают вторую, третью. Нет памятки, пособия, в котором должно быть прописано, где в это время должны находиться спикер, депутаты, каждый из нас? Все это должно быть прописано открыто, четко в памятке, которая должна находиться на столе у каждого школьника, депутата, пожарного - каждого гражданина.

По данным ГКНБ, в Кыргызстане выявлено 20 экстремистско-террористических организаций. Как рассказал заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Рустам Мамасадыков, сейчас разрабатывается программа, содержащая антитеррористические меры:

- 98% запрещенных у нас организаций международными судами и ООН признаны террористическими. Уже разработан проект по противодействию террору и экстремизму. Он согласовывается, анализируется. Вы сейчас говорите об Израиле, других. Эта проблема стала головной болью всех государств. Мы, например, стараемся использовать положительный опыт других государств в противодействии терроризму. Исходя из наших возможностей, возможностей государства, ситуации мы все используем и проводим мероприятия.

Во время обсуждения в адрес ГКНБ была высказана и критика. Депутат от фракции “Ата Мекен” Наталья Никитенко напомнила об основных обязанностях спецслужб:

- Это должна быть организация, которая пользуется всеми имеющимися у нее ресурсами для того, чтобы обеспечивать национальную безопасность, защищать права и интересы своих граждан. Но, к сожалению, последние действия, работа ГКНБ у меня лично вызывают большие вопросы. Мне интересно, есть ли у вас возможность заниматься профилактикой терроризма, выявлением потенциальных очагов, которые представляют угрозу для нашего общества, если вы практически большую часть своих ресурсов в последнее время тратите на борьбу со своими гражданами? По различным политическим мотивам огромная часть сотрудников сегодня занимается прослушкой, сопровождением мирных митингов, таким образом распыляя ресурсы. Как мы можем говорить, что комитет национальной безопасности занимается безопасностью своих граждан?

По официальным данным, в Кыргызстане более 300 граждан обвинены в религиозном экстремизме и отбывают сроки. Большая часть из них – члены запрещенной в Кыргызстане организации “Хизб-ут Тахрир”.

Источник: http://rus.azattyk.org