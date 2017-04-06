Мигрантов в России беспокоят проверки

В связи с взрывом в питерском метро в крупных городах России усилены меры безопасности. Мигрантов из Кыргызстана обеспокоил факт, что предполагаемым исполнителем теракта назван уроженец КР.

В связи с взрывом в питерском метро в крупных городах России усилены меры безопасности. Мигрантов из Кыргызстана обеспокоил факт, что предполагаемым исполнителем теракта назван уроженец КР.

В таких крупных российских городах как Москва, Екатеринбург и Красноярск в местах массового скопления людей и в общественном транспорте сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и грузы у выходцев из Центральной Азии.

Работающий в Москве Гульжигит отмечает, что подозрение человека, родившегося в Оше, поставило в неудобное положение мигрантов:

- Каждый второй полицейский останавливает. Я тоже опасаюсь. Пока идешь на работу по десять раз проверяют, снимают отпечатки пальцев. Спрашивают, террорист ли я, есть ли у меня наркотики. Сегодня из-за этого опоздал на работу, меня оштрафовали. Я звонил родственникам из других российских городов, их тоже проверяют. Мы простой народ, нам надо спокойно работать. В Кыргызстане у нас есть дети. Властям надо срочно выяснить, кто есть подозреваемый. Многие мигранты страдают из-за одного человека. Теперь, наверное, начнется депортация.

Руководитель кыргызского сообщества в Москве Райымкул Аттокуров сообщил, что в связи с усиленной проверкой среди мигрантов проводится разъяснительная работа:

- В США, Турции, теперь в России взрыв, подозреваемым считают уроженца Кыргызстана. Конечно, это ухудшит ситуацию с нашими гражданами. Депутаты Государственной думы, политики разных ветвей власти предлагают и обсуждают различные меры. Мы в Евразийском экономическом союзе, но мы обеспокоены, что будут введены определенные ограничения. Мы объясняем соотечественникам, чтобы у них с документами было все в порядке, чтобы они носили их с собой постоянно. Я и сам видел, что в метро усилились проверки.

Руководитель кыргызского сообщества в Екатеринбурге Камчыбек Каримов сказал, что местные власти проводят встречи с сотрудниками компаний, где работают мигранты, чтобы провести разъяснительные работы.

Помощник почетного консула в Санкт-Петербурге Азамат Мамышев говорит, что мигранты переживают, боятся потерять работу:

- В настоящее время никаких негативных явлений замечено не было. На различных интернет-сайтах идут обсуждения. Никакой информации об угрозах и давлении со стороны националистов нет. Конечно, наши граждане переживают и беспокоятся. Многие спрашивают, что будет с работой. Мы просим их лишний раз не выходить из дома, не ходить в одиночку.

В Посольстве Кыргызстана в России отметили, что информации о массовых задержаниях или проверках зафиксировано не было.

Источник: http://rus.azattyk.org