Как муфтият защитит ислам

Делегаты VI Курултая мусульман Кыргызстана 4 апреля поддержали инициативу Совета улемов об изменении устава муфтията. Среди прочего, в устав предложили внести пункт о мерах по привлечению к ответственности граждан (в рамках закона) за оскорбление мусульман.

Делегаты VI Курултая мусульман Кыргызстана 4 апреля поддержали инициативу Совета улемов об изменении устава муфтията. Среди прочего, в устав предложили внести пункт о мерах по привлечению к ответственности граждан (в рамках закона) за оскорбление мусульман.

Член Совета улемов, ректор Исламского университета Марс Ибраев рассказывает “Азаттыку” подробности:

- Это обозначено в первом пункте. Муфтият будет в рамках закона предпринимать меры по привлечению к ответственности людей, опубликовавших в СМИ материалы, направленные против Аллаха, религии, мусульман и пророков. Мы предложили, чтобы по вопросам оказания помощи Духовному управлению мусульман и Совету улемов в целях обеспечения защиты (в рамках законодательства) ислама и мусульман от внешних и внутренних враждебных сил работала инициативная группа.

Марс Ибраев добавил, что на такой шаг Совет улемов пошел из-за увеличения количества фактов оскорбления ислама. По старому уставу муфтият не был наделен правом заявлять на хулителей ислама:

- В последнее время стало много тех, кто критикует ислам, вне зависимости от того, является он представителем другой религии или атеистом. Клевещут и оскорбляют. На сегодняшний день, у муфтията нет права предпринимать меры против них. Может заявлять лишь конкретный человек, религиозные чувства которого оскорбили. Согласно изменениям, если это касается всех мусульман, Совет улемов создает группу, подает в суд. Только недавно мы столкнулись с теми же “жайсанцами”, которые оскверняют религию, оскорбляют муфтият, мусульман, Коран, называют Аллаха “шайтаном”. Регистрируются случаи, направленные против мусульманских святынь, религиозных чувств, раздражающие мусульман. Если пожалуется один человек, и в суде, и в других местах он не сможет защитить свои права. Муфтият будет защищать интересы мусульман. Эта инициатива означает, что муфтият будет проводить проверку, анализировать, советоваться с членами Совета улемов, и если посчитает обоснованными претензии, у него будет право обратиться в суд. Здесь речь идет лишь о том, что с правовой точки зрения как управление мусульман муфтият авторитетнее и влиятельнее, его права не будут ущемлять.

Эксперт по безопасности Бакытбек Жумагулов отмечает, что закон запрещает оскорблять какую бы ни было религию и считает инициативу Совета улемов правильной:

- В устав ДУМК вносятся нормы, уже содержащиеся в законодательстве. В обществе часто терроризм связывают с исламом. Священнослужители говорят, что не надо отождествлять ислам с терроризмом. С этой точки зрения они подняли вопрос о своей защите.

Звучат и мнения, что случаи оскорбления чувств верующих должны расследовать только правоохранительные органы. Политолог Эмиль Джураев опасается, что в случае утверждения изменений в уставе ДУМК общество может появиться раскол:

- Как у отдельного гражданина, группы у каждого есть четко прописанные в законе права. Если мы увидим нарушение закона или сами пострадаем, имеем право обратиться в правоохранительные органы. Если муфтият будет самостоятельно решать или давать толчок для возбуждения дела, в таких случаях могут возникать условия, когда говорят о выходе за рамки закона. Если у Духовного управления появятся такие функции, может возникнуть раскол. Не говоря о других религиях, в самом исламе существуют полярные взгляды. Муфтият может потерять свой статус объективной инстанции.

Изменение в устав муфтията Курултай мусульман поддержал большинством голосов 4 апреля. Как сообщили в Совете улемов, документ будет отправлен в Госкомиссию по делам религий, Минюст и другие государственные органы и, если они дадут свое согласие, измененный устав войдет в действие.

Источник: http://rus.azattyk.org