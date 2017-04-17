Кыргызская НПО борется с экстремизмом с помощью социальных медиа

Кыргызский филиал международной НПО пытается выбивать клин клином, обращая против экстремистов социальные сети, которые годами пользовались ими для вербовки впечатлительных кыргызстанцев.

Кыргызский филиал международной НПО пытается выбивать клин клином, обращая против экстремистов социальные сети, которые годами пользовались ими для вербовки впечатлительных кыргызстанцев.

Организация Search for Common Ground (SCG) разработала проект под названием «Социальные медиа для дерадикализации в Кыргызстане: модель для Центральной Азии» для борьбы с радикализмом с помощью различных медиа-ресурсов, включая мобильные приложения, веб-платформы и социальные сети, сообщил «Каравансараю» страновой директор SCG Кенешбек Сайназаров.

Проект был запущен в октябре прошлого года и должен продлится целый год.

С помощью проекта SCG надеется содействовать установлению мира и согласия и уменьшить влияние экстремистской пропаганды посредством социальных медиа.

SCG проводит семинары для молодежи в «восьми регионах Кыргызстана», добавил Сайназаров. «[Мы занимаемся] продвижением плюрализма позитивных мнений... их равноправного существования. Проводятся исследования среди местной молодежи для выявления их нужд, предпочтений и жизненных устремлений. Организованы социальные медиа-кампании (мультимедиа, телевизионные вещания, медиа-ролики и т.д.) с участием ведущих СМИ и маркетинговых партнеров».

По его словам, первые результаты программы, запущенной в октябре прошлого года, уже видны.

Молодежь из разных уголков страны, в том числе из городов Кара-Балта и Сузак, помогает исследовать потребности и эмоциональный и культурный опыт местного населения, сказал Сайназаров.

«Социальные медиа являются ключевым каналом вербовки [экстремистов], и мы предлагаем свои пути решения проблемы радикализации, - добавил он. - На основании [положительных] результатов проекта есть шанс расширить географически этот проект на другие Центрально-азиатские страны».

Медиа-кампании ведут борьбу с вербовкой в Интернете

По словам руководителей проекта, социальные медиа представляют собой один из наиболее эффективных инструментов антиэстремистской пропаганды.

«Все время повторять, что ИГИЛ [Исламское государство Ирака и Леванта] – это плохо, и все, что связано с войнами на территории Ближнего Востока, – это плохо, неэффективно, - сообщила координатор проекта по дерадикализации Миргуль Каримова в интервью «Каравансараю». – Людей это не останавливает».

Активисты SCG работают в восьми районах Кыргызстана, шесть из которых находятся на юге в Ошской и Джалал-Абадской областях. Два района – Джети-Огузский район Иссык-Кульской области и город Кара-Балта Чуйской области – находятся на севере, пояснила Каримова.

По ее словам, в проекте SCG задействованы 50 молодых, квалифицированных кыргызстанцев, которые проводят информационно-пропагандистские кампании с целью убедить молодежь отказаться от поездки в Сирию.

«Они автоматически распространяют свои знания в соцсетях, таким образом число тех, кто пользуется преимуществами проекта, автоматически увеличивается в десятки, сотни раз», - говорит Каримова.

Обучение исламу через социальные сети

Данная НПО также загрузила видеоролики об исламе на русском и кыргызском языках в социальных сетях, сказала участница проекта из Бишкека Зарина Урманбетова.

Многие люди ассоциируют религию с радикализмом, что оказывает существенное влияние на то, как общество воспринимает религию, добавила она.

«Мы начали публиковать видеолекции, в которых ученые, профессора, доктора наук объясняют, что такое ислам, - рассказала Урманбетова в интервью «Каравансараю». - Мы распространяем видеоролики в социальных сетях. Правильным, научным способом мы объясняем, что такое ислам, что такое религиозный экстремизм, что говорит о молодежи и женщинах ислам».

По ее словам, все медиа-проекты, спортивные мероприятия и дискуссии, связанные с проектом по дерадикализации, выходят в YouTube, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp и Telegram.

На данный момент порядка 5000 молодых людей приняли участие в организации мероприятий, говорит Урманбетова. «Осенью 2017 года [состоится] финальная конференция для освещения проделанной работы с участием широкой общественности».

Борьба с экстремизмом через игры

Участники проекта также разработали интеллектуальную игру «IQ Challenge» для общего развития молодых людей, повышения их религиозных знаний и наставления их «на правильный путь развития», рассказал «Каравансараю» участник проекта, житель города Джалал-Абад Мирзалим Машрабов.

«Большой популярностью в рамках проекта пользуются интеллектуальные игры и дебаты, они проходят по всему Кыргызстану. [Игры] в обязательном порядке освещаются в социальных сетях, - сказал он. - Например, на обсуждение выносится такой вопрос: означает ли джихад участие в военных действиях и убийство людей?. Через такие дебаты мы противостоим экстремизму».

Порядка 130 молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет приняли участие в последней подобной игре, которая прошла в Сузакском районе Джалал-Абадской области 8 апреля.

«Эти игры мы в онлайн-режиме размещаем в соцсетях, чтобы у молодых людей была картина альтернативного пути развития», - добавил Машрабов.

По словам Сайназарова, в рамках усилий по дерадикализации SCG также проводит культурные мероприятия, такие как фестивали боорсок (кыргызский национальный хлеб) и плова.

«Через такие мероприятия мы можем усилить знания молодежи и показать, что есть другие пути развития, что можно без насилия и без деструктивных действий принести пользу своему селу или своей стране», - отметил он.

Источник: http://central.asia-news.com/ru