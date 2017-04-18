Водители, читающие намаз, не берут деньги за проезд с пенсионеров

«Пенсионерам и беременным проезд бесплатный», - так гласит надпись на маршрутном такси №214. Таким способом водитель хотел оказать свою помощь и уважение к людям с особым статусом. Ежедневно до 50 женщин и пожилых людей пользуются плодами такого щедрого поступка.

«Пенсионерам и беременным проезд бесплатный», - так гласит надпись на маршрутном такси №214. Таким способом водитель хотел оказать свою помощь и уважение к людям с особым статусом. Ежедневно до 50 женщин и пожилых людей пользуются плодами такого щедрого поступка.

Молодой парень, который захотел остаться неизвестным, работает на маршрутной линии №214 ОсОО «Спейсталс» вот уже 4 года, и год назад он решил сделать проезд на своей маршрутке бесплатным для пенсионеров и беременных женщин.

«Мусульмане должны помогать друг другу. Я решил начать с этой акции, пусть и с маленькой», - скромничает водитель.

Согласно постановлениям Бишкекского городского кенеша в маршрутных такси пенсионеры обязаны оплачивать стоимость проезда в размере 5 сомов с 9.00 до 17.00. В другое время с них взимается полная оплата в размере 10 сомов. Благотворительная инициатива водителя маршрутного такси №214 ежедневно обходится ему в 400 – 500 сомов.

«Так как наша маршрутная линия проходит почти через весь город, много пенсионеров садятся в маршрутку, особенно в районе Ошского и Аламендинского рынка», - говорит молодой человек.

Водитель маршрутки говорит, что очень рад возможности ежедневно помогать кому-то и не намерен прекращать свою благотворительную акцию.

«К счастью, помимо этой работы у меня есть и другой доход. Я сдаю в аренду 4 своих бусика. Слава Богу, денег хватает. Даже стал чувствовать больше бараката в деньгах после этой благотворительности. Не зря Аллах говорит, что даст больше тем, кто расходует из того, чем Он их наделил», - говорит водитель.

И вправду, Аллах в Коране неоднократно говорит о том, что великая награда уготована для тех, кто расходует на благотворительность из своего имущества.

«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда».

Cв. Коран, Сура «Железо», 7 аят

«Скажи: «Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он — Наилучший из дарующих удел»

Св. Коран, Сура "Саба", 39 аят

В последнее время все чаще в маршрутках встречаются объявления о бесплатном проезде для тех или иных групп людей. Только в конце прошлого года многие СМИ писали о водителе маршрутного такси №204, который также отказывался брать деньги с пенсионеров. Он также захотел остаться неизвестным, ссылаясь на хадис пророка Мухаммада, в котором говорится не выставлять милостыню напоказ и делать это так «чтобы левая рука не знала, что творит правая».

Также совсем недавно, один из активистов журнала «Умма» проехался на маршрутке, в которой водитель не берет денег у беременных женщин. Редакция журнала «Умма» обязательно постарается связаться с этими водителями, чтобы узнать о намерениях подобных действий.

Источник: http://ummamag.kg/ru