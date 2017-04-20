В Кыргызстане проводится набор на он-лайн курсы арабского языка

Студентка Восточного Университета Салтанат Бообекова вот уже третий год преподает он-лайн курсы арабского языка для женщин. Каждый желающий вне зависимости от возраста и места проживания может зарегистрироваться на ее курсы, оплатив всего 250 сомов. Занятия проводятся по WhatsApp в виде аудио и видео занятий три раза в неделю (вторник, четверг, суббота).

Студентка Восточного Университета Салтанат Бообекова вот уже третий год преподает он-лайн курсы арабского языка для женщин. Каждый желающий вне зависимости от возраста и места проживания может зарегистрироваться на ее курсы, оплатив всего 250 сомов. Занятия проводятся по WhatsApp в виде аудио и видео занятий три раза в неделю (вторник, четверг, суббота).

«Я раньше преподавала арабский язык в одном центре. Тогда я поняла, что не у всех есть возможность приходить на курсы. Кому-то не позволяют деньги, кому-то – время, а кому-то – место. Наши он-лайн курсы дают возможность каждому брать знания. У нас уже есть студенты из таких стран как: Корея, Россия, Япония, Англия и так далее. Также много студентов из различных сел Кыргызстана. Все, что вам нужно для обучения у нас – это смартфон и интернет», - говорит основательница он-лайн курсов Салтанат Бообекова.

Утром в WhatsApp группу изучения арабского языка приходит урок и домашнее задание. Участники группы, которых около 70, могут просмотреть урок в любое удобное для них время и выслать выполненное домашнее задание одному из администраторов группы. Администраторы, которые являются студентами Восточного университета и выпускницами медресе, проверяют задания, ставят оценку и вносят полученный бал в таблицу Excell. По окончанию одного уровня, который длится 5 недель, студенты сдают экзамен. В итоге суммируются все оценки и те студенты, которые набрали достаточно баллов проходят на следующий уровень.

Всего 3 уровня

1-ый - начинающий, на котором обучают основы каллиграфии и орфографии. Акцент делают на стиль насх, который чаще всего используется в Коране.

2-ой уровень – правильное произношение букв

3-ий уровень – беглое чтение и тажвид

Сейчас девушки работают над разработкой четвертого уровня, который будет направлен на обучение грамматики арабского языка. По окончанию всех уровней, студенты получают благодарственные письма.

«К сожалению, мы еще не зарегистрированы как организация, поэтому не можем выдавать сертификаты. Но по совету своих преподавателей и наших ученых, в том числе и Чубака ажы Жалилова, я решила выдавать благодарственное письмо каждому студенту», - говорит Салтанат Бообекова.

Курсы проводятся с ноября 2015 года. За это время обучение прошли сотни девушек. В настоящее время проводится набор на начинающий уровень. Регистрацию уже началась. Успейте попасть на курсы каллиграфии и орфографии. Вас ждет интереснейшее приключение в мир арабского языка и понимания Корана.

Источник: http://ummamag.kg/ru