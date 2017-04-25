Кыргызстан:предотвращение экстремизма в тюрьмах

Государственная тюремная система Кыргызстана (ГСИН) недавно пригласила должностных лиц ООН и Японии обсудить пути предотвращения радикализации в кыргызских тюрьмах в надежде на то, что международные специалисты помогут укрепить работу системы с заключенными террористами и экстремистами.

Государственная тюремная система Кыргызстана (ГСИН) недавно пригласила должностных лиц ООН и Японии обсудить пути предотвращения радикализации в кыргызских тюрьмах в надежде на то, что международные специалисты помогут укрепить работу системы с заключенными террористами и экстремистами.

«Кыргызстан наращивает усилия по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, включая работу с осужденными за экстремизм и терроризм», - сообщила «Каравансараю» Василина Бражко, пресс-секретарь Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане.

Представители правоохранительных органов, гражданского общества и международных организаций собрались 11 апреля в Бишкеке для «определения усилий, необходимых для отказа осужденных экстремистов от насилия и содействия их реинтеграции в общество», сказала она.

В тот же день сотрудники ГСИН и УНП ООН подписали план действий по предотвращению экстремизма и терроризма, активизации межучрежденческого и регионального сотрудничества и разработке планов по социальной реинтеграции осужденных экстремистов.

Работа должна быть частью программы УНП ООН в Центральной Азии в 2015-2019 гг.

УНП ООН опубликовало справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению радикализации в тюрьмах, отметил в ходе круглого стола руководитель Программного офиса УНП ООН в Кыргызстане Александр Федулов.

Заключенные радикалы

По словам Улукбека Артыкова, старшего следователя уголовного розыска в Кыргызстане, число экстремистов в тюрьмах Кыргызстана значительно выросло.

В 2009 году только 51 заключенный отбывал срок за экстремизм и терроризм.

Сейчас, по данным ГСИН, это число превысило 185, включая 7 женщин, сказал в ходе круглого стола председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

Среди этих осужденных: «84 человека, впервые совершивших преступление; 38 человек находятся в тюрьмах строгого режима», - сообщил Артыков «Каравансараю».

Среди задержанных экстремистов 22 человека обвинены в боевых действиях в Сирии, сказал Артыков. А также 97 членов «Хизб-ут-Тахрир».

Япония поможет решить проблемы

Кыргызстану еще предстоит разработать эффективные меры по борьбе с экстремизмом в тюрьмах, сказал Жапаров.

ГСИН необходимо активизировать работу с заключенными, осужденными за экстремизм или терроризм, сказала Вера Ткаченко, менеджер международного проекта при УНП ООН в Бишкеке.

Кыргызские тюрьмы переполнены, отметила она в интервью «Каравансараю». «Плохие условия содержания... недостаточное финансирование...».

Коррупция «препятствует эффективной реализации государственной политики по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма в местах лишения свободы», отметила она. «Очень важно развивать в тюрьмах службу психологов».

Япония активизирует помощь Кыргызстану.

Бражко отмечает, что в марте 2017 года в Вене между УНП ООН и правительством Японии было подписано соглашение, в рамках которого японская сторона выделила 985 тыс. долларов США (66,1 млн сом) пенитенциарной системе Кыргызстана. Средства будут реализованы в течение 1 года, добавила Бражко.

В ходе круглого стола 11 апреля посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура отметил, что для достижения устойчивого развития Кыргызстана и поддержания стабильности в стране Япония поможет Кыргызстану «противодействовать радикализации и насильственному экстремизму в местах лишения свободы».

Обучение заключенных, предотвращение радикализации

ГСИН сотрудничает с МВД и муфтиятом страны для задействования образовательной программы в тюрьмах.

Эти ведомства, сотрудничая с Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ), обеспечивают образование экстремистов и других осужденных, объясняющее различия между традиционным исламом и экстремизмом, сказал Артыков.

Заключенные, а также их встречи с родственниками и друзьями и их входящие письма и пакеты, находятся под постоянным наблюдением, сказал он.

«Также изучается литература среди заключенных, так как имеются факты передачи запрещенной [экстремистской] литературы другим осужденным, - добавил Артыков. - В ГСИН есть учебный центр, где проходят семинары и тренинги по повышению квалификации сотрудников, работающих с этой категорией осужденных».

В 2015 году был принят закон о внесение поправок в Уголовный Кодекс, в соответствии с которым осужденные экстремисты содержатся отдельно от остальных, отметил он. Теперь экстремистов содержат в отдельных камерах.

Источник: http://central.asia-news.com/ru