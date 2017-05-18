Траектория развития ислама зависит от того, каким мы видим государство, роль и место ислама в стране, - теолог К.Маликов

Траектория развития ислама в стране к 2040 году зависит от того, каким народ видит государство, роль и место ислама в стране. Об этом сказал теолог Кадыр Маликов в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов нацбезопасности в рамках разработки проекта стратегии развития КР до 2040 года.

По его словам, сегодня актуален вопрос комплексной безопасности для национального государства в особенности через призму процессов, которые происходят в мире и регионе.

Эксперт считает необходимым на глобальном уровне провести анализ концепций безопасности России, Китая, Соединенных Штатов Америки. Также важно проанализировать концепции безопасности региональных игроков. «...исходя из тех угроз, которые они определили, выставлять свои параметры с учетом глобализации. Конечно, никто не знает, что будет завтра. Например, никто не предполагал угроз со стороны террористических организаций, которые носят глобальный характер», - сказал К.Маликов.

Говоря о стратегии развития страны, теолог отметил, что нужно мыслить проектно. «Если у нас идет рост религиозного населения, это рост потребности. Если есть спрос, должно быть предложение. От государства зависит, какое будет предложение. Государство должно учитывать тот фактор, что религиозность, ислам в народе будет расти, особенно среди молодежи. Теперь нужно предоставить услуги для получения качественных знаний о религии. Государство должно думать о траектории развития ислама в стране, выберет ли путь Пакистана, Афганистана, Турции или Малайзии, или будет своя кыргызская модель. Траектория развития ислама в стране зависит от того, каким мы видим государство, роль и место ислама в стране. То есть это должно быть интеллектуальное, более научное развитие ислама, некоторые нормы исламского права должны укреплять национальные институты», - сказал К.Маликов.

По его словам, ни в коем случае нельзя противопоставлять ценности, например, светскость и ислам. Надо находить общие объединяющие факторы. Эти цели подразумевают наличие сильных рычагов управления, которыми являются мечети, муфтият. Естественно стоит вопрос модернизации всей структуры муфтията, религиозного образования в стране. «Сегодня часть молодежи ориентирована на культурные ценности других стран. В этом плане предстоит большая работа», - сказал К.Маликов.

Источник: http://kg.akipress.org