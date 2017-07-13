Кыргызстанский бренд «SAJDA» покоряет весь мир

Идея создания брендовой мужской одежды «SAJDA» возникла у двух друзей. Один из них принял ислам в 2007 году, а другой вырос в мусульманской семье. Каждый раз при совершении намаза оба испытывали дискомфорт в обычной западной одежде. Для решения этой проблемы они стали носить пакистанскую одежду свободного кроя, однако столкнувшись с непониманием в обществе, начали задумываться о комфортной свободной одежде, соответствующей современным критериям и стилю. Тогда- то они разработали свой бренд «SAJDA», который начал завоевывать Европу. Об истории создания бренда журналистам «Умма» рассказали ее основатели Муса (Алексей) и Абдульазиз Исмагамбетов.

Алексей принял ислам в 2007 году. Тогда же он взял себе новое имя – Муса. С принятием ислама у него возникло сильное желание изучать свою религию поглубже. За знаниями он отправился в Индию.

По его словам там он познал высокую духовность, нравственность, толерантность и стремление к знаниям. Там же он заметил, что местные мусульмане были одеты в свободную удлинённую национальную одежду, которая была удобной для совершения намаза. Недолго думая, Муса сменил свои костюмы на эту одежду.

«Одев ее, я испытал массу эмоций, чувств которых я никогда раньше не ощущал. Я почувствовал свободу, легкость движения и внутреннее чувство увеличения моей религиозности. Для сравнения представьте, что вы почувствуете если оденете костюм полицейского. Одев эту одежду, я ощутил энергетику, которая мне очень понравилась и мой намаз приобрел новый духовный и физический уровень», - делится своими воспоминаниями Муса.

После этого Муса твердо решил для себя постоянно носить подобную одежду. Заказав в местном ателье пару подобных моделей, он отправился к себе на родину в Кыргызстан. Однако, здесь его не поняли и не приняли. Впервые, Муса почувствовал себя чужим среди своих. Тогда он стал заказывать удлиненные спортивные костюмы в ателье. С каждым заказом, дизайн становился все лучше и лучше, и стал привлекать интерес людей.

«Ко мне начали подходить мусульмане в мечетях и спрашивать, где я приобрел эту одежду. Я говорил всем, что это индивидуальный пошив. И таким образом мусульмане сами зародили во мне идею для создания мусульманской брендовой одежды… Этой идей я поделился со своим другом Абдулазизом, который так же ходил в одежде индивидуального пошива разработанной им самим», - говорит Муса.

В это время его друг Абдулазиз занимался строительным бизнесом и также как и Муса из-за своей любви к одеждам пакистанского кроя, во время зарубежных поездок сталкивался с недопониманием со стороны своих бизнес-партнеров. Для решения этой проблемы он также носил вещи индивидуального кроя. Он даже рисовал эскизы своих моделей в своем ежедневнике. Поэтому, когда Муса позвонил ему и предложил выпускать удобную одежду, Абдулазиз воспринял это позитивно.

«Даже моя супруга принесла мой ежедневник 2010 года и показала мои рисунки. Это вдохновило меня, и я согласился взяться за это дело. Эти рисунки даже легли в основу наших первых моделей. Например, самая популярная модель, которую еще называют «Чубак ажы» была нарисована в том ежедневнике», - вспоминает Абдулазиз.

В основе стиля «SAJDA» лежит свободный не обтягивающий крой, стандарты длин, соответствующие образу мусульманина, а также скромность и эстетика. По словам Абдулазиза, своей одеждой они стремятся достичь золотой середины и объединить культуру, духовность и современность.

Все модели разрабатываются Абдулазизом и Мусой. Они сами носят одежду и понимают, что нужно мусульманам. Свои варианты они набрасывают на бумагу, а потом их дизайнер-конструктор Айдана переносит в эскизный вариант. Кстати, все эскизы проектируются на специальной компьютерной программе, которая помогает сэкономить время и избежать погрешностей в размерах. Например, один дизайн средней сложности можно разработать всего за час. После этого, эскиз распечатывается на специальной тонкой самоклеющей бумаге, которую далее используют в качестве лекала. Таким методом в Кыргызстане пользуются считанные компании.

«Это очень дорогая компьютерная программа. Она обошлась нам в 15 тысяч долларов. У нас была возможность приобрести хакерскую версию за 300 долларов. Но так как мы ведем халяльный бизнес, решили купить лицензионную версию. Ведь нарушение чьих-то авторских прав сродни воровству. Я продал свою машину, добавили 8 тысяч долларов и купили лицензионную версию», - говорит Абдулазиз.

Бизнесмены рассказывают, что в начале были трудности с поиском качественной ткани, а также профессиональных портних.

«Мы не разбирались в ткани и нам дешевые продавали как качественную. В итоге она начинала кататься и тянуться. Затем были проблемы со швейными цехами. Когда мы пришли к одному из цехов, они сказали, что смогут сшить 1500 костюмов за 250 сомов в течение одной недели. Однако, когда мы начали проверять качество пошива, они начали возражать и поднимать цену. В итоге они закончили наш заказ в течение двух недель за сумму в два раза больше договоренного. Все эти 200 костюмов разошлись на «ура»», - объясняет Муса.

Через метод проб и ошибок они нашли именно ту ткань, и ту фабрику, которая отвечает их требованиям и ожиданиям. Их выбор остановился на турецкой фабрике, в которой шьют свою одежду известные мировые бренды.

«Оказалось, что у нас шить качественно очень дорого, поэтому сейчас наша одежда шьется в Турции. У нас универсальные японские замки, качественная ткань и отличный пошив», - объясняет свой выбор Абдулазиз.

Основатели бренда «SAJDA» признаются, что их первая коллекция намного уступает в качестве их последним. Поэтому, в знак благодарности своим первым покупателям, они делают им большие скидки при покупке костюмов из новых коллекций.

Отзывы людей

По словам друзей, их бренд вмиг приобрел популярность. Оказалось, что все ждали такую одежду. Они получали слова благодарности и поддержки со всех стран мира.

«Первые 4 месяца я жил только с телефоном. С утра начинала писать Азия, в обед просыпалась Россия, вечером – Европа, ну а ночью – Америка. Было много слов благодарности. Один человек из Бельгии, аж прослезился. Он сказал, что это напомнило его детство, то время когда он испытывал истинную радость от покупки одежды. Когда же мы подарили нашу одежду из зимней коллекции муфтию нашей страны Максатбек ажы, он сказал, обращаясь к своему помощнику следующие слова: «Азиз, мечты сбываются». Оказывается, он уже на протяжении долгого времени искал подобную одежду», - говорит Муса.

Люди не только благодарили, но и давали свои советы по улучшению моделей. Именно в тот момент Муса почувствовал огромную солидарность мусульман.

«SAJDA» позиционирует себя как одежда доступная для всех. Основатели стараются шить качественно, но при этом продавать недорого. По их словам их основная цель не коммерция, а возможность одеть всех мусульман в красивую, комфортную одежду.

«Здесь мы продаем почти по своей цене. Мы хотим сделать одежду доступной для всех. Мы очень радуемся, когда видим людей в нашей одежде. Вчера собирались с братьями, из 25 восемь были в наших костюмах. Мы даже шутили: «Что это? Собрание сажды?». Наша одежда удобная. Вечером вышел, одел и пошел. Удобно на полу сидеть», - говорит Муса.

Более того удлиненный крой одежды закрывает все почки и бережет здоровье.

Многие по ошибке считают, что бренд «SAHDAH» выпускается в Турции или Дагестане, хотя основатели активно позиционирует себя как «Made in Kyrgyzstan». Даже фоном их сайта выступают белоснежные горы Кыргызстана. Более того, они отказались от предложения развивать их бренд в Англии.

«Я с детьми пришел в одно общественное место. Я и дети были одеты в «SAJDA». Нас начали спрашивать о том, где мы купили эту одежду, а один и вовсе спросил: «Вы в Дагестане заказывали %article_title%эту одежду?». Они видели в интернете, и думали, что в Дагестане шьют, когда сказали, что у нас, они удивились. Многие в Казахстане и России думают, что это турецкий бренд. Мы всем сейчас говорим, что в Кыргызстане. Мы везде стараемся продвигать Кыргызстан. К нам даже поступало приглашение развивать свой бренд в Англии. Там больше возможности для развития, чем у нас. Но мы решили остаться в Кыргызстане. Мы здесь выросли, здесь приобрели иман, ислам», - говорит Абдульазиз.

Точки продаж

Фирменные магазины «SAJDA» есть в Москве, Махачкале, Грозном и Алмате. В Бишкеке же открытие планируется к началу августа этого года. Работу по подготовке уже идут полным ходом. А пока же шоу-румом выступает цех «SAJDAH», где разрабатываются все модели.

«На данный момент - это единственный кыргызстанский бренд, который имеет столько магазинов в России. Мы даем франшизу», - говорит Абдульазиз.

В Европу одежда доставляется через он-лайн покупку. Часть одежды оставляется в Стамбуле, откуда очень легко отправить товар в Европу без каких-либо посредников.

О плагиатстве

Сейчас одним из самых сильных врагов любого бизнеса является плагиатство. Друзья Муса и Абдульазиз также столкнулись с этой проблемой. Желая избежать нарушения их авторских прав, они попытались запатентировать свои инновации. Однако, в Кыргызстане им в этом отказали. Сейчас они готовят свои документы в Турцию. По словам друзей, они делают это не ради наживы, а ради сохранения прав мусульман на пользование этими инновациями.

«Мне в Турции объяснили, что если мы не запатентируем, то сделают другие, и потом мы будем вынуждены им деньги платить. Лучше если мы запатентируем, и будем давать право мусульманским брендам пользоваться нашими находками совершенно бесплатно. Пусть только попросят. Мы делали это для мусульман. Это будет наша саадака жария (постоянная саадака). Но если, кто-нибудь будет пользоваться без нашего разрешения, то мы будем строго с ним разговаривать», - заключает Абдульазиз.

Благотворительная и социальная работа

Основатели «SAJDA», исходя из принципов ислама о благотворительности, оказывают немало социальной поддержки. Только недавно они выступили спонсорами международного юношеского турнира по дзю до на Иссык Куле. Отличившимся ребятам были подарены костюмы от «SAJDAH». Также в составе общественного объединения «Баурлар», основатели этого бренда поддержали наш масштабный проект «Шатер Рамадана 2017» и участвовали в проведении дня казахской культуры.

Одежда объединяет

Основной идеей одежды было объединение общества. В последнее время в обществе много споров относительно внешнего вида мусульман. С одной стороны, светские люди обвиняют мусульман в неопрятности, с другой – сами мусульмане делятся исходя из того, у кого какой длины брюки и какого цвета одежда. Основатели бренда хотели придумать такую одежду, которая бы понравилась всем, тем самым стала бы уникальной одеждой, способной объединить разрозненное общество.

«У нас разделение широкое: даваатчики, салафиты, матрудиты, гюленовцы. И их легко определить по внешней одежде. Сейчас к нам звонят из Казахстана и говорят, что сейчас стало очень сложно определить, кто из какого джамаата, потому что вашу одежду носят все: и даваатчики, и салафиты и муфтиятчики. Это их объединило», - радуется Абдульазиз.

По его словам их одежда примирила также светскость и религиозность. Они перестали слышать обвинения в свою сторону касательно небрежности и следованию чужой культуре.

Женская одежда еще не разработана, однако девушкам удобно даже в костюмах мужского кроя

«SAJDA» не планирует ограничиваться лишь спортивной одеждой. В их планах выпускать офисную одежду, одежду для женщин, детей, а также одежду на все случаи жизни, начиная от отдыха на пляже, и заканчивая бизнес-встречами.

«Мы хотим создать мусульманскую Зару. Зашел в магазин, а там женское, мужское, детское, кежуал, спортивное, официальное. Мы хотим, чтобы вся семья зашла в магазин и оделась с головы до ног», - делится свои видением Муса.

Источник: http://ummamag.kg/ru