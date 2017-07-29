Телефон доверия для борьбы с экстремизмом в Кыргызстане предоставляет консультации на условиях анонимности

Граждане Кыргызстана, пострадавшие от экстремизма, в том числе в своих собственных семьях, теперь могут получить профессиональные консультации на условиях анонимности.

Телефон доверия, открытый при Центре исследований религиозной ситуации (ЦИРС) при Государственной Комиссии по делам религии (ГКДР), функционирует с 29 декабря прошлого года, сообщила замдиректора ЦИРС Айканыш Абылгазиева.

Любой гражданин Кыргызстана может позвонить по номеру 1592 и получить советы по религиозным вопросам, не раскрывая свое имя, рассказала она «Каравансараю».

Телефон доверия предназначен для борьбы с экстремизмом и повышения уровня религиозной грамотности по всей стране, добавила Абылгазиева.

«С [декабря] до апреля месяца мы работали, пока у нас были финансы, – описывает она работу телефона доверия. – Далее у нас был месячный перерыв... мы нашли финансирование со стороны Представительства ООН в Кыргызстане, и сейчас Центр опять работает».

Соблюдение анонимности

Телефон доверия работает с 9 утра до 8 вечера шесть дней в неделю, сказала она, добавив, что «ежемесячно к нам обращаются около 100 человек».

На поступающие по телефону доверия звонки отвечают теолог, юрист и психолог, причем большинство вопросов адресовано теологу.

Большинство вопросов касается религии, сказала Абылгазиева, добавив, что «чаще всего звонят с юга».

«Так, например, к нашему юристу обратилась женщина с подозрением на то, что ее сестру пытаются увезти в Сирию», – рассказала она.

«Поскольку такие обращения анонимны, то мы порекомендовали женщине обратиться в 10-е Главное Управление МВД, ведущее борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом, – продолжила Абылгазиева. – Мы очень переживали за ситуацию, так как сестру обратившейся женщины избивали. Поскольку звонящие имеют право не называть место проживания, мы по разговору просто поняли, что женщина звонила из Чуйской области».

Центр может попытаться связаться со звонившими позже, чтобы отслеживать дальнейшую ситуацию звонящих и исход событий, однако люди неохотно раскрывают личную информацию.

«Бывает, что люди записываются на личную встречу к экспертам, но это 20 случаев из 100, – говорит Абылгазиева. – Люди боятся огласки, преследования».

Возможности телефона доверия

У сотрудников телефона доверия нет «волшебной палочки», способной вмиг решить проблемы звонящих, но они могут «предоставить людям информацию о том, что они могут предпринять», утверждает Абылгазиева. «Основная задача телефона доверия – профилактика и налаживание взаимодействия между государственными органами по этой ситуации, когда человек говорит нам о факте радикализации».

«В таких случаях мы рекомендуем обратиться в 10-е Главное Управление МВД», - говорит она.

Психолог телефона доверия Махабат Иманкулова, в основном, получает звонки о внутрисемейных спорах, связанных с религией, сказала она «Каравансараю».

«Например, когда муж уходит в дават [чтобы заниматься пропагандой] и бросает семью, дома остаются необеспеченные дети, без питания и средств к существованию, – говорит она. – В таких случаях я советую обращаться к теологу и обращаться за помощью в мечети в социальные органы».

Юрист телефона доверия Азиз Бакиров рассказал «Каравансараю», что ему также задают много вопросов о религии.

«Был случай, к нам обратилась женщина с жалобами на то, что муж заставляет ее читать намаз, носить платок, – рассказал он. – На этой почве в семье возникали конфликты. С юридической стороны... никто не может ее заставить ничего делать. Если же муж переходит к рукоприкладству, то нужно обращаться в правоохранительные органы».

В супружеских конфликтах на почве религии необходима также психологическая помощь, сказал Бакиров, добавив, что во многих случаях «семьи, где муж или жена становятся религиозными, распадаются».

Источник: http://central.asia-news.com/ru