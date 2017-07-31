Многоженство. "Живут, потому что он кормит и одевает"

Общественное объединение "Коалиция за демократию и гражданское общество" опубликовало итоги исследования о том, как население относится к вопросу легализации многоженства.

Включающая в себя неправительственные организации и активных граждан "Коалиция за демократию и гражданское общество" с целью узнать мнение общественности по поводу легализации многоженства и защиты прав женщин провела социологический опрос.

Поводом стала инициатива о легализации многоженства со стороны некоторых религиозных деятелей и горячие дискуссии по этому поводу в социальных сетях.

В опросе приняли участие 738 граждан из всех регионов республики. 67,5% респондентов выступили против легализации многоженства. 21,7 процента ответили, что поддерживают инициативу, но часть из них все же не желала бы, чтобы их дочери или сестры становились вторыми женами.

Депутат Кыргызского парламента не скрывает, что имеет нескольких жен. И он далеко не единственный в республике. Несмотря на то, что многоженство в Кыргызстане уголовно наказуемо, это явление в стране весьма распространено.

Координатор коалиции Раушан Садырбаева рассказала "Азаттыку", что многоженство поддерживают в основном мужчины - их в три раза больше, чем женщин. По ее словам, многие опрошенные отмечали, что не знают о правовой ответственности за многоженство:

- 21 процент опрошенных поддерживает легализацию многоженства. Но многие из них не против того, чтобы выдать своих дочерей или сестер замуж второй или третьей женой. Однако третья часть респондентов против того, чтобы это касалось их родных. В большей части против такой инициативы были женщины, чем мужчины. Только 15,9 процента опрошенных знали об уголовной ответственности за многоженство, остальные были не в курсе. В основном легализацию многоженства поддерживали опрошенные в Таласской и Баткенской областях, а также в городе Оше.

Как говорится в исследовании, у 27,3 процента опрошенных есть родственники или знакомые, которые имеют больше одной жены.

В Кыргызстане многоженство запрещено законом. В соответствии со статьей 153 Уголовного кодекса, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Несмотря на это, инициатива о многоженстве открыто обсуждается в обществе, ходят слухи о вторых женах некоторых депутатов и чиновников. Критике подвергают то, что никто не несет за это ответственности.

Правозащитники отмечают, что открыто об этом не говорят, в законном порядке никто не обращается, хотя зачастую в таких случаях нарушаются права женщин и детей, они испытывают моральные и психологические страдания перед общественностью за свой статус.

"Причиной прежде всего является равнодушие общества", - отмечает заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева:

- Я была депутатом, когда Турсунбай Бакир уулу поднял этот вопрос. Тогда мы его не поддержали. Официально с этим к нам женщины не обращались. Но обращаясь по другим вопросам, женщины говорят и об этом. Есть те, кто жалуется на то, что муж ушел к другой, живет с ней, а за своими детьми не присматривает. Причина тому – неработающие законы. Во-вторых, это равнодушие. Потому что своевременно не обращаются, не принимают меры. Многие продолжают жить, потому что он их одевает, кормит, так и жизнь проходит. Молодые девушки тоже соглашаются быть вторыми или третьими женами, потому что их кормят.

Айсулуу - вторая жена мужчины, который намного старше ее. По ее словам, она счастлива, ведь у нее есть муж, который старается всегда и во всем поддерживать, есть крыша над головой и ребенок.

- Если обе стороны на это согласны, то правоохранительные органы ничего не смогут сделать. Поэтому много нарушений закона. Женщины не должны соглашаться, и Семейный кодекс не должен разрешать регистрацию. Но нужно убрать ответственность, так как в первую очередь должна быть моральная ответственность. Эта статья не работала и не работает. Даже через суды они ничего не могут добиться.

Правозащитники, наоборот, постоянно поднимают вопрос об ужесточении наказания и не могут добиться результатов.

Побывшие вторыми или третьими женами женщины обращаются в кризисный центр "Сезим" по поводу нарушенных прав. Глава центра Бубусара Рыскулова назвала причины, из-за которых законы не работают:

- Общественность все знает, у бывшего нашего президента тоже была вторая жена, он молчал об этом, потом убежал. Не потому ли не работают законы? Вот с этого начинается законность. Мы закрыли игровые заведения, но они работают, только скрытно. После того, как закон приняли, он должен работать. Богатые хвастаются большим домом, машиной, второй женой. Потом сами же говорят о том, что законы не работают. Законы поэтому и не работают.

Впервые вопрос многоженства поднял в 2007 году министр юстиции Марат Кайыпов. Эта инициатива была подвергнута критике общественностью.

После апрельских событий 2010 года бывший президент Курманбек Бакиев вылетел в Минск со второй своей семьей. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля 2010 года подтвердил, что Бакиев прибыл с супругой, девятилетней дочерью и пятилетним сыном. До этого о второй семье бывшего президенты ходили только слухи.

Источник: https://rus.azattyk.org