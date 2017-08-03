История Даврана, попавшего в сексуальное рабство в Саудовской Аравии

Молодой кыргызстанец в интервью «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) рассказал, как попал в сексуальное рабство. Сбежать ему удалось только спустя месяц.

«Могу заплакать... Плачу, вспоминая прошедшие дни. Не могу подобрать слова».

Парню, рассказывавшему пережитое со слезами на глазах, иногда стыдливо прикрывавшему лицо руками, 23 года. С ним мы встретились, когда он уезжал из Бишкека в Москву. Нам с трудом удалось уговорить Даврана (имя изменено по просьбе собеседника) рассказать свою историю.

Он рассказал, что целый месяц находился в сексуальном рабстве в одном из городов в Саудовской Аравии:

– Это произошло в 2012 году. Некоторые богатые мужчины там покупают молодых парней. Видел много парней, которые попали в такую же ситуацию. Потому что они со своими парнями собираются в одном из домов. Красивого парня на неделю покупают за 5-6 тысяч долларов. Не выпускают из дома. Целый день находятся с ним и не важно, хочешь ты этого или нет. Самое главное – это его желание, но они стараются не обидеть тебя. Разговаривают очень уважительно, исполняют твои желания. Позже я узнал, что меня купили за 14 тысяч долларов. Точно не знаю, но я понял, что речь идет об этой сумме.

Давран, вспоминая произошедшее, одну за одной курил сигареты. Тогда ему было всего 18 лет. Он единственный сын, у него есть мама и сестра, отец скончался.

Давран родился в одном из сел Джалал-Абадской области. В детстве интересовался религией и посещал мечеть. Он хотел совершить хадж и в будущем стать образованным муллой. Однажды он познакомился с одним человеком из Оша:

– Он предложил повезти меня за свой счет в арабскую страну. Я обрадовался и согласился. Его звали Муктар.

Давран не знал об истинной цели своего нового знакомого. Возможно, этого мужчину и вовсе не звали Муктаром.

Судя по словам Даврана, в иностранном государстве Муктар познакомил его с арабом, которому отдал его паспорт и тот пообещал оформить документы. Муктар сказал «встретимся потом» и пропал. Иностранец привел Даврана в богато обставленную квартиру в одном из многоэтажных домов:

– Не могу связаться с домашними. Сижу молча. Телефона нет. Языка тоже не знаю. Мужчине было больше 50-ти. Поскольку мы не понимали друг друга, мы общались жестами. Потом он подошел и начал трогать мои руки. Я понял его намерения. «Убери руки», – закричал я. Это его не остановило. У меня не хватило сил... В религии говорят, что аллах тебя по разному покарает за грехи. Начал думать о том, где согрешил. Думал, наверное, обидел маму или сестру.

Дом был заполнен едой. Он куда-то звонил, через короткое время звонили в дверь и приносили блюда и фрукты. В кармане были сигареты. Он увидел, что я курю и заказал кальян. Его я курить не стал. Так я прожил в этой квартире месяц. Как звали араба я даже не знал. И не спрашивал. Днем он уходил по своим делам и закрывал меня в квартире. Однажды он забыл телефон, я написал сообщение своей сестре в Кыргызстан. Писал о том, что потерял людей, которые меня привезли, нашел других людей и скоро вернусь домой. Свою историю я рассказать не мог, они бы этого не пережили.

Однажды я попросил доступ в Интернет. Язык я не знал, поэтому просто сказал: «Интернет, Гугл». Он мне дал свой телефон, в Google я перевел фразу «Хочу выйти на улицу» на арабский язык. Он согласился и вышел со мной на улицу. Там я увидел говорящих на узбекском языке парней. Им я сказал, что заблудился. Они спросили о человеке, который был со мной. Было стыдно говорить правду, поэтому сказал, что он мне помогает. Они поговорили с арабом. Они сказали, что он отведет меня в консульство и я могу не беспокоиться. Я не знал, что ответить, поэтому был вынужден вернуться с ним домой.

Давран решил пожить у араба, пока не придумает, что делать. Рассказать кому-то свою историю он не решался:

– Он грубо со мной не разговаривал. Честно говоря, он обращал внимание на мое настроение. Пытался обрадовать меня. Однажды он купил мне одежду, но не ту, которую я хотел, а то что нравилось ему.

Богатые мужчины там любят развлекаться с молодыми парнями. Тот человек как-то повел меня в гости. Дом ли это был или место для отдыха, не знаю, но там было много пожилых мужчин с молодыми людьми. Как только меня увидели, двое-трое из них подошли, начали обнимать и трогать мое лицо. Я промолчал. Не знал, что делать. Несколько парней станцевали для них. Ко мне постоянно кто-то приставал.

Не знаю, возможно, закончилось время, за которое было оплачено, но, похоже, что меня знакомили с другими мужчинами. Мне пришлось спать со взрослыми мужчинами, байке... Через месяц у меня появилась возможность выйти на улицу, я сбежал. Пошел в полицию. Я еле объяснил, что заблудился. Они отвели меня к человеку по имени Аюб Хан. Сам он узгенский, но сейчас разбогател. Я рассказал, что заблудился. Волосы у него были длинные. Ему я тоже постеснялся говорить правду. Так, с их помощью я вернулся в Кыргызстан.

Давран по возвращению в Кыргызстан нашел Муктара и потребовал объяснений:

– Он не признался в содеянном. «Ты ошибся», – сказал он. Чтобы не наделать шумихи, я ничего не смог сказать. Сейчас читаю намаз и совершаю религиозные обряды. Никто из знакомых и родственников ничего не должен знать. Если они узнают, я могу с собой что-то сделать. Поэтому я не стал ничего говорить этому бесстыжему человеку.

Давран после этого уехал в Москву. Он отказался от намерения получить высшее образование. Он говорит, что живет ради матери и сестры. Недавно он приехал на две недели в Кыргызстан. Давран работает на стройке в Москве. От предложений обратиться в милицию или к психологам он отказался...

– Что я напишу в заявлении? О том, что спал с арабскими мужчинами? Как я смогу обвинить того человека? Пятый год у меня депрессия. Постоянное чувство страха. Никому об этом сказать не могу...

P.S.: Госдепартамент США опубликовал доклад о борьбе против торговли людьми и рабством, в котором Кыргызстан занял второе место по причине удовлетворительной работы правительства. Кыргызстан – единственная страна в Центральной Азии, которая присоединилась к глобальной программе ООН по борьбе с работорговлей и незаконной перевозкой мигрантов. По официальным данным, в прошлом году были вызволены из рабства 175 кыргызстанцев. Половина из них – молодые женщины. Информации о мужчинах, попавших в сексуальное рабство, нет.

Источник: https://rus.ozodlik.org