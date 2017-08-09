Выборы: религиозные деятели и агитация

К чему может привести вовлечение в политические процессы, в том числе в предвыборные кампании, религиозных деятелей?

Государственная комиссия по делам религий предупредила, что религиозные деятели не могут участвовать в агитации. Кандидатов, нарушивших это правило, ЦИК имеет право исключить из гонки. А вообще, какова роль религии в выборах? Не превратили ли политики религию в один из инструментов для набора политических очков, несмотря на то, что государство отделено от религии и Кыргызстан является секулярным государством?

Дискуссия “Арай коз чарай” в эфире радио “Азаттык” была посвящена этим вопросам. В передаче приняли участие завотделом Госагентства по делам религий Ормон Жаныбеков, член ЦИКа Атыр Абдрахматова и теолог Данияр Мурадилов.

“Азаттык”: Во время выборов в 2015 году было заметно, что партии использовали фактор религии. И в этом году комиссия по делам религий озвучила предупреждение. Господин Жаныбеков, что стало причиной этого и вы ограничитесь только предупреждением или существуют реальные механизмы для принятия мер?

Ормон Жаныбеков: В последнее время к нам не поступала информация о том, что представители религиозных организаций участвуют в агитации. В конституционном законе о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша сказано, что представителям религиозных организаций запрещается вести агитацию и распространять агитационные материалы. Они, как граждане Кыргызстана, могут участвовать в выборах, но агитировать не могут. Предупреждение было озвучено в целях профилактики.

“Азаттык”: Центризбирком сообщил, что имеет право отстранить от предвыборной гонки кандидатов, нарушивших эту норму. Как ЦИК будет контролировать это в рамках агитационной кампании?

Атыр Абдрахматова: В Конституции прописан принцип, гласящий, что религиозные деятели не вмешиваются в дела государства. Согласно закону о выборах, религиозные деятели не могут участвовать в агитации и мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией кандидатов. Кроме того, избирательные фонды не финансируются религиозными организациями.

При ЦИКе была создана специальная рабочая группа. Она рассматривает и контролирует вопросы, связанные с тем, правильно ведется агитация или нет. В ее составе есть юристы и члены Центризбиркома. Группа выносит на обсуждение специальных заседаний жалобы, связанные с агитацией, и факты, увиденные или услышанные по радио и телевидению. Мы имеем право принимать решения по ним.

Если какой-либо религиозный деятель или организация участвует в предвыборной кампании кандидата, мы имеем право отменить его официальную регистрацию или не зарегистрировать. Потому что наша Конституция гласит, что Кыргызстан – секулярное, отделенное от религии государство.

Даже если мы не можем предпринять меры непосредственно к религиозным деятелям, мы имеем право отправить материалы в правоохранительные органы и попросить их дать оценку их действиям. У ЦИКа достаточно ресурсов для контроля. Во-первых, все стороны, участвующие в процессе выборов, должны быть заинтересованы в соблюдении законности. Если представители гражданского общества или простые граждане заметят такое вмешательство, могут обратиться к нам. Таким образом, они не предстанут в негативном свете перед кандидатом или народом. Главное – соблюсти законность.

“Азаттык”: Один из подавших заявление для участия в выборах гражданин хвалился, что получил благословение богословов, публиковал фотографии в социальных сетях, некоторые написали, что он передал религиозным учебным заведениям Кораны. Насколько опасно вмешивать в агитацию или политические процессы религию или религиозных деятелей, и к чему это может привести?

Данияр Мурадилов: Опасность есть. Это таит опасность и для самой религии. Если это происходит, то может быть запущен процесс политизации религии. Во-вторых, сколько мусульман, не участвующих в политике могут быть выставлены в негативном свете. Как рядовые граждане, будь это священнослужитель или космонавт, они могут участвовать, это их гражданское право. Он, как гражданин, может участвовать в агитации. Но проводить агитацию от имени религиозной организации или мечети нельзя.

“Азаттык”: Некоторые эксперты считают, что использование религии в политике может увеличить раскол в религиозном сообществе. Можно ли это воспринять как угрозу самой религии?

Данияр Мурадилов: Это не имеет к политике никакого отношения. Теологические расколы, я думаю, никак не связаны с политикой в Кыргызстане. А касательно контроля, насколько я понял, если тот или иной мулла, выступая в мечети, выскажется в пользу какого-либо кандидата, будет прямо или косвенно агитировать за него, то к ответственности привлекается не он сам, а кандидат. Возможно, кандидаты и не просили его об этом. Надо проводить анализ. Проконтролировать невозможно.

“Азаттык”: Будет ли считаться агитацией, если в этом году на Курман айт в мечетях будут валить скот от имени партий, как это было во время прошлых выборов?

Атыр Абдрахматова: Конечно, будет считаться, если в этом время будет идти предвыборная кампания. Во-вторых, это четко прописано в законе. “Ограничено, нельзя” включает в себя раздачу бесплатного питания или материальных ценностей гражданам. Это считается подкупом избирателей, за что предусмотрена ответственность.

Источник: https://rus.azattyk.org