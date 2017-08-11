23-летняя девушка осуждена за фото и видео ИГИЛ и незаконные встречи с мужем-заключенным

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по уголовному делу гражданки Узбекистана Н.М., 1994 года рождения, граждан А.Ю., 1981 года рождения, А.А., 1969 года рождения, М.М., 1960 года рождения, которые подозреваются в ряде преступлений. Об этом сообщается в постановлении суда от 21 июня.

Суд установил, что подсудимая Н.М. в декабре 2013 года, находясь в Узбекистане, на сайте Odnoklassniki.ru познакомилась с гражданином Кыргызстана А.Ю. После продолжительных переписок А.Ю. предложил ей приехать в КР и выйти за него замуж по мусульманским обычаям «нике».

13 июня 2014 года Н.М. в такси незаконно пересекла госграницу КР из Узбекистана, минуя официальные пункты пропуска, в районе города Кызыл-Кия Баткенской области и прибыла в город Ош. Но она не встретилась с А.Ю., так как к этому времени он уже содержался под стражей за совершение преступления.

11 ноября 2014 года А.Ю. приговором Ошского облсуда был признан виновным и после вступления в силу приговора был этапирован из СИЗО №5 города Ош в исправительные учреждения ГСИН. Н.М. временно проживала у родителей А.Ю. в селе Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района. Н.М. решила встретиться с А.Ю. в условиях исправительных учреждений. Однако у М.Н. отсутствовали паспорт гражданки КР и свидетельство о заключении брака с А.Ю.

А.Ю., познакомившись с неустановленным следствием лицом по имени Н., отбывающем наказание в исправительных учреждениях ГСИН, обратился с просьбой за 13 тыс. сомов изготовить поддельные документы для Н.М. Однако Н. в связи с отсутствием у него возможности самостоятельно изготовить поддельные документы обратился к другу А.А.

А.А. обратился с просьбой помочь в этом к своему другу М.М., который занимался изготовлением в своем доме полиграфической продукции.

В ноябре-декабре 2015 года М.М. с помощью специальной программы изготовил на своем компьютере паспорт, вставил туда фотографию Н.М. и указал вымышленные установочные данные. С помощью цветного принтера на специальном бланке распечатал паспорт гражданки КР.

В ноябре 2015 года Н.М. на территории рынка «Дордой» О.Р. передал опечатанный конверт. При вскрытии конверта Н.М. обнаружила паспорт гражданки КР и свидетельство о заключении брака.

Подсудимая Н.М. для встречи с А.Ю. в условиях исправительных учреждений неоднократно предъявляла поддельный паспорт и свидетельство о заключении брака, а также использовала их в качестве документов, удостоверяющих ее личность и о заключении брака с А.Ю.

Кроме этого М.Н. приобрела себе мобильные телефоны, зарегистрировавшись в специальных религиозных группах через интернет-сайты, загружала и хранила запрещенные фото- и видеоматериалы, относящиеся к международной террористической организации «Исламское государство», и запрещенные религиозные песни, относящиеся к международной террористической организации «Такфиристско-джихадистское движение Салафитской направленности».

Кроме этого, А.Ю. умышленно использовал атрибутику и демонстративно сфотографировался на фоне флага запрещенной на территории КР организации «Исламское государство». После А.Ю. с помощью WhatsApp отправил фото на мобильный телефон Н.М.

На суде Н.М. вину признала частично и рассказала, что в декабре 2013 года зарегистрировалась на сайте Odnoklassniki.ru и познакомилась с А.Ю. После продолжительных переписок на сайте А.Ю. предложил ей приехать в Кыргызстан и выйти за него замуж. 13 июня 2014 года она пересекла госграницу и прибыла в Ош. Н.М. временно проживала у родителей А.Ю., решила встретиться с А.Ю. и приехала в Бишкек. Поддельные документы в опечатанном конверте ей передал незнакомый человек. При вскрытии конверта Н.М. обнаружила поддельный паспорт гражданки КР и свидетельство о заключении брака. Неоднократно предъявляла эти документы сотрудникам исправительных учреждений для встречи с А.Ю. Она не знала, что фото- и видеоматериалы, относящиеся к «Исламскому государству», запрещены законом и их нельзя загружать в телефоны. Просила суд строго не наказывать.

А.Ю. на суде вину признал частично и сообщил, что в декабре 2013 года в Москве, будучи зарегистрированным на сайте Odnoklassniki.ru, познакомился с гражданкой Узбекистана Н.М. и предложил ей выйти замуж. 11 ноября 2014 года он был осужден и этапирован в Бишкек. Отбывая наказание, он решил встретиться с Н.М. и обратился к своему знакомому Н. с просьбой помочь за 13 тыс. сомов изготовить поддельные документы. Ему не было известно, что они изготовили ей поддельный паспорт. По предъявленному обвинению по статье 299-2 он не согласен, так как на территории исправительного учреждения имеется мечеть, внутри здания мечети расположен стул, на котором сидит имам, на спинке стула был нарисован указанный в заключении экспертизы флаг. Насколько ему известно, данный флаг не относится к «Исламскому государству». На фоне этого стула он сфотографировался, отбывая наказание в указанном учреждении. Раскаивается о содеянном и просил строго не наказывать.

М.М. вину признал частично и показал, что по просьбе своего друга А.А. изготовил паспорт на имя К.М. и свидетельство о браке, после передал обратно А.А. в электронном виде. За услуги денег не получал. Раскаивается, просил суд строго не наказывать.

А.А. вину признал частично и показал, что с 2001 года знаком с М.М., у них были дружеские отношения. М.М. занимается оказанием частной услуги по изготовлению в своем доме полиграфической продукции, в этой связи иногда обращается к его услугам. По изготовлению паспорта на имя М.К. и свидетельства о браке действительно обращался к М.М. по просьбе Н., М.М. изготовил документы за 1,5 тыс. сомов. А.Ю. и М.Н. не знает и не встречался. Раскаивался о содеянном и просил суд строго не наказывать.

В итоге суд признал Н.М. виновной и путем частичного сложения назначенных наказаний определил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд А.Ю. признал виновным и путем частичного сложения назначенных наказаний определил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании статьи 60 УК КР путем частичного сложения не отбытую часть наказания по приговору Ошского областного суда окончательно определил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

А.А. суд признал виновным и назначил наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст.63 УК КР наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на 1 год.

М.М. суд также признал виновным и назначил наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст.63 УК КР наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Источник: http://svodka.akipress.org