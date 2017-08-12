RSS Контакты
Кыргызская Республика

Запрет на спиртное: Жители села Эмгекчил утилизировали алкоголь на 400 тыс. сомов

12.08.2017 | Интервью

В Нарынском районе ввели запрет на продажу и употребление спиртных напитков на территории села Эмгекчил. С соответствующей инициативой выступили сами сельчане.

Так, сегодня, 12 августа, сельчане утилизировали на окраине села спиртные напитки на сумму 400 тыс. сомов, которые были выкуплены в магазинах на территории айыл окмоту.

По словам сельчан, инициативу о введении запрета на употребление спиртных напитков три месяца назад подняла местная молодежь. После этого они начали собирать деньги, чтобы выкупить алкогольные напитки во всех магазинах. В селе Эмгекчил проживает около 4000 человек, в 5 из 10 работающих магазинах продавался алкоголь. Продавцы в магазинах в начале не соглашались с инициативой молодежи, но в ходе переговоров они одобрили это предложение.

 

Источник: http://www.turmush.kg/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама