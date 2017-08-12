Хадж, в первую очередь, воспитывает волю

Паломники из Кыргызстана находятся в Саудовской Аравии, выполняя одно из основных требований в исламе. 30 дней они будут выполнять обязательные для хаджа требования, посетят главные мусульманские святыни. Но они сами могут рассказать, чего это стоит, и какие испытания они преодолевают, чтобы воспитать в себе терпение и волю.

Сейчас в Мекке около 40 градусов жары, в прошлом году во время хаджа температура воздуха достигала +50. Это одна из главных трудностей, которую преодолевают хаджи. Пресс-секретарь Духовного управления мусульман Максат Атабаев совершипл хадж в прошлом году. Он рассказал “Азаттыку” об испытаниях, которые преодолевают мусульмане во время паломничества.

Максат Атабаев: Хадж – это одно из пяти обязанностей мусульманина. Каждый мусульманин, у которого есть возможность, должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество. В хадже испытывается воля и терпение человека. Например, в прошлом году в Арафате температура была +50, было очень жарко. Но наши паломники, несмотря на такую жару, молились, говорили пожелания. В общем, исполнили требование.

В прошлом году и я совершил хадж. Я своими глазами увидел, как совершается хадж, выполняются ритуалы. Хадж – это дисциплина. Паломники, в первую очередь, воспитывает себя. Паломник - терпим. Они ходят по землям, на которые ступали пророки. Во-вторых, туда съезжаются мусульмане со всего мира, они с ними беседуют, обходят Каабу. Это большое счастье для паломников.

“Азаттык”: Перед тем, как совершить хадж, вы имели представление о нем?

Максат Атабаев: Хадж оказался не таким, каким я его себе представлял. Я представлял лишь камень Кааба. Но все оказалось другому. Хадж – это трудное испытание. Надо поехать в Мину, оттуда пройти 8 километров до Джамра и побить камнями шайтана, вернуться оттуда. После этого надо переночевать в долине Муздалифа, помолиться в Арафате.

“Азаттык”: А как обстоят дела с организацией питания паломников? Ведь такие походы требуют сил.

Максат Атабаев: С 2015 года Министерство хаджа Королевства Саудовская Аравия внесло в свои законы специальные требования. Согласно ним, разрешалось питаться только в аккредитованных точках питания. Но наши паломники же должны есть то, что привыкли. Так вот, с прошлого года с ними ездят и повара, которые готовят привычные бешбармак, плов. В общем, то к чему привык наш организм. В этом году тоже в Мекку поехали наши повара.

“Азаттык”: Если у вас будет возможность, вы хотели еще раз совершить паломничество в Мекку?

Максат Атабаев: Если у меня будет возможность, я хочу отправить туда своих родителей. Трудно описать словами, то, что видел глазами. Например, вода из источника Зам-Зам. Говорят, что, когда пьешь воду оттуда, исполняются хорошие намерения. Например, чтобы обойти Каабу, надо выходить ночью в 12 часов, так как днем жарко. Так вот, когда выходишь, можно пожелать, чтобы вода из источника Зам-Зам насытила тебя. И на самом деле после этого долго не хочется есть.

Теперь я хочу все это увидели мои родители. Они тоже мечтают об этом.

Еще хотел бы добавить, что паломники из Кыргызстана в прошлом году были очень активны и дисциплинированы. Они показали высокую культуру, например, при посадке в транспорт или при размещении. За что Министерство хаджа в прошлом году отправило нашему муфтияту благодарственное письмо. Это тоже по-своему большое достижение.

Источник:https://rus.azattyk.org