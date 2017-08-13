Религиозные круги Саудовской Аравии продвигают проект «экспорта» идей ваххабизма

По сути агрессивные действия Королевства Саудовская Аравия и ее союзников в отношении суверенитета Катара ведут к кризису не только внутри содружества стран Персидского залива, но и косвенно влияют на весь остальной арабо-мусульманский мир.

Жесткое давление на Катар со стороны КСА и ее союзников имеет цель устранить альтернативу многополярного расклада сил в регионе. Кризис продолжится, пока Катар не заставят отказаться от поддержки «Братьев-мусульман», канала «Аль Джазира» и пока эта страна не согласится идти в фарватере политики КСА, ОАЭ и Египта. Выход же Катара из членства ССАГПЗ сильно может повлиять на всю систему безопасности и сотрудничества в регионе Персидского залива.

Примечательно и то, что скандал произошел сразу после саммита, на котором Вашингтон еще раз озвучил двух главных врагов в регионе: 1) Иран и его союзники; и 2) Движение «Ихван аль-Муслимун».

Однако на этом фоне возникают вопросы, кто стоит за этой блокадой? Саудовская Аравия как стратегический «партнер», ввиду географического расположения, наличия запасов нефти и статуса хранителя исламских святынь (Мекка и Медина), всегда являлась объектом традиционного политического влияния сначала Великобритании и затем США. Визит Дональда Трампа в Королевство в начале лета 2017 ясно показал, что США будут продолжать проводить политику, направленную на разжигание противоречий и противостояния внутри исламского мира с целью обеспечения интересов Израиля и США, а также сохранения и консервации правящих королевских династий в странах Персидского залива.

Ясно, и то, что президент Д.Трамп оценивает политическую и религиозную значимость Саудовской Аравии, также как бизнесмен. Ведь за гарантию безопасности режимов аравийских монархий нужно платить.

Формирование американского порядка в мусульманских странах направлено также на разжигание и еще большее усугубление конфликтов руками некоторых стран и деструктивных групп. Ведь многомиллиардный заказ КСА на американское оружие, предназначен не просто для хранения. Против кого будет это оружие направлено?

Проамериканская явная ориентация саудовской династии в религиозном плане предоставляет повод подвергать сомнению статус королевской династии Саудовской Аравии как хранителя святынь Ислама и религиозного лидера всего мусульманского суннитского мира. Начавшаяся блокада и изоляция в месяц Рамазан в отношении Катара, когда народ целой страны страдает – это не гуманно и нарушает принципы Ислама и суверенитета Катара. В данном случае необходимо искать пути урегулирования кризиса политическим путем за столом переговоров, а не ультиматумов. И чтобы сохранить свой религиозный авторитет среди мусульман всего мира как лидера, необходимо использовать ресурс Ислама и свой географический статус «родины Ислама» в делах объединения мусульман и защиты дела народа Палестины, символов и интересов Ислама от внешнего вмешательства, а не достижения краткосрочных политических задач.

К сожалению, можно сказать, что религиозные круги королевства в большей степени продвигают проект «экспорта» идей ваххабизма в разных странах. И в свете последних политических событий в регионе ваххабизм выступает одним из главных инструментов «консервации» обществ и продвижению саудовских политических интересов.

Кадыр Маликов, доктор политических наук, профессор

Источник: http://islam-post.com