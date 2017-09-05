В Кыргызстане наблюдается рост числа молодежи, выбирающей исламское образование

В медресе по всему Кыргызстану наблюдается рост интереса со стороны абитуриентов. В то же время власти пытаются защитить молодежь от радикализации.

«Выпускники, успешно освоившие предметы в медресе, никогда не поддадутсяна уговоры вербовщиков, которые стремятся переманить на свою сторону необразованных молодых людей», - сказала в интервью «Каравансараю» религиовед из Ошской области Калыскан Беделбаева.

ВУЗы открыты для любого кыргызского ученика, закончившего девять лет классов в общеобразовательных школах страны. После четырех лет они получат степень бакалавра.

Учебный год начинается в субботу

В этом году медресе страны ждут тысячи учащихся. По всей стране занятия начинаются в субботу (2 сентября).

Студентов медресе «Умму Мухаммад» в Оше «будут обучать доктора наук, религиоведы и правоведы», – сообщили «Каравансараю» в Ошском городском казыяте.

Медресе проводят реформу учебного плана, которая началась два года назад, когда Министерство образования и науки сформировало комиссию по разработке Концепции реформирования религиозных учебных заведений, сказал в интервью «Каравансараю» адвокат из Бишкека Алмазбек Юсупов.

«В итоге было предложено, чтобы в медресе учащиеся на базе 9-х классов получали не только религиозное образование», – сказал он.

Обучение включает общую учебную программу, включая «светские дисциплины, такие как математика, география, история и юридическая теория», сказал он.

Согласно данным Ошского муниципального казыята, религиозная часть программы медресе включает в себя изучение Корана, тафсира (Коранического толкования), а также интенсивные курсы арабского и английского языков.

В приёмной комиссии медресе «Умму Мухаммад» добавили, что каждый из выпускников на последнем курсе обучения сможет выбрать тему для дипломной работы и защитить ее, после чего может продолжить учёбу в магистратуре в любом из профильных вузов мира.

Ученые отмечают повышение интереса к религиозному образованию

По данным Государственной комиссии по делам религий (ГКДР), в Кыргызстане действуют 78 медресе, девять исламских институтов и один исламский университет.

Все медресе в стране работают легально и проходят официальную регистрацию в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), сказал Юсупов.

Согласно данным ГКДР, в настоящее время медресе посещают около 6 тысяч студентов, но их число растет с каждым годом.

Например, в этом году в медресе «Умму Мухаммада» поступили 51 новых студентов, по сравнению с 36 первокурсниками в прошлом году.

«Несмотря на то, что Кыргызстан является светским государством ... граждане проявляют повышенный интерес к получению исламского образования», - сказала Бедельбаева.

38-летняя Саодат Алимбекова из Оша «довольна» качеством обучения своего сына в медресе. Он там учится уже второй год.

«В прошлом году на семейном совете сын предложил после 9-го класса уйти из общеобразовательной школы, чтобы получить исламское образование, – сказала она "Каравансараю". – Мы не были против».

По словам матери, за это время он стал спокойным, рассудительным, и даже стал рассказывать отвечать на интересующие вопросы бывших одноклассников об исламе.

Посещение медресе может способствовать снижению количества радикально настроенной молодежи, учитывая, что главной мишенью экстремистских вербовщиков продолжает оставаться подрастающее поколение, сказала Алимбекова.

Источник: http://central.asia-news.com/ru