Темная камера может победить экстремизм?

Казахстан и Таджикистан намерены внедрить практику содержания в отдельных камерах осужденных по обвинению в экстремизме и терроризме.

Об этом говорилось на Центральноазиатской конференции по предупреждению экстремизма и терроризма, который прошел в Бишкеке. Кыргызстан такое решение принял два года назад. В этой связи Государственная служба исполнения наказаний считает, что пока выводы делать рано.

В тюрьмах недостаточно психологов

В Кыргызстане осужденные за экстремизм и терроризм граждане содержатся в усиленном режиме и в отдельных камерах. Им запрещено разговаривать с другими заключенными, они передвигаются в сопровождении специального конвоя. Такие меры приняты для того, чтобы экстремисты не завербовали других заключенных.

Вместе с тем Государственная служба исполнения наказаний признает, что не успевает проводить работу по реабилитации осужденных по данной статье. Начальник управления по воспитательной работе ГСИН Максат Турпанов говорит, что необходимо каждый день проводить воспитательную работу с людьми, подверженными экстремистской идеологии. Но, по его словам, из-за нехватки средств в каждой тюрьме только один психолог:

- С ними нужно работать каждый день. Каждый день должны работать психологи, теологи, религиозные деятели. По Кыргызстану же с заключенными в тюрьмах работает всего 18 психологов. Религиозные деятели приходят раз в неделю, а могут и не прийти. Осужденные по обвинению в экстремизме с утра до вечера сидят в камере. Поэтому ГСИН нужно взять одну штатную единицу теолога, имама.

Опыт Узбекистана

Практика отдельного содержания заключенных, осужденных за экстремизм и терроризм, распространилась на Казахстан и Таджикистан. Но представители Госслужбы исполнения наказаний Узбекистана на конференции в Бишкеке сказали о том, что это ошибочная мера, и Узбекистан на себе испытал внедрение данного метода.

Как сказал представитель СИН Узбекистана Жамшид Султанов, было доказано, что нет лучшего метода изменения сознания осужденных за экстремизм и терроризм, чем проведение социальных мероприятий вместе с другими заключенными:

- Отделяя, мы, наоборот, делаем из них радикальных религиозных фанатиков. Опыт показал, что их нужно содержать не отдельно, а вместе с другими заключенными. Как бы не работали и не учили их психологи, они не отказываются от своих взглядов. Но мы начали им давать возможность встречаться с родственниками, женами и детьми, передавали через них слова психолога, это дало свои результаты. Экстремисты после разговора с родственниками начинают понимать, что они на неправильном пути.

Казахстанский эксперт Куат Рахимбердин считает, что государство себя обманывает, когда держит в четырех стенах экстремистов. По его словам, Кыргызстан и Казахстан применяют очень жесткие меры в отношении осужденных за терроризм и экстремизм, толкая их тем самым на укрепление убеждений:

- Осужденные за экстремизм граждане себя чувствуют себя не обычными заключенными, а узниками совести. Как бы они не изменились, их наказание не будет смягчено, их не переведут в общую камеру. Поэтому они, зная, что нет стимула, еще больше будут раздражаться. Законы не разрешают им в будущем получать пенсии и пособия. Мало того, что они большой срок проведут в тюрьме, они еще и обречены на бедную старость. Несмотря на то, что международная практика требует гуманного отношения, мы давлением можем ухудшить напряжение.

Предложение международного сообщества

Один из организаторов конференции ООН выражает надежду на то, что Кыргызстан улучшит условия для осужденных за терроризм и экстремизм. Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Ашита Миттал считает:

- К осужденным за экстремизм нужно относиться не как к представляющим опасность для общества людям, а как к тем, кто может принести пользу народу. Для этого нужно вести работу, которая даст продуктивные результаты. В этом плане необходимо максимально вовлекать экстремистов в общество, активизировать общение совместно с проведением разъяснительной работы. Мы верим, что правительство сделает шаги по приведению законов в соответствие с международными требованиями и улучшение условий в тюрьмах.

Кыргызстан два года назад принял решение содержать отдельно осужденных за экстремизм и терроризм. Глава ГСИН КР Таалайбек Жапаров сказал «Азаттыку», что система на правильном пути, но чтобы увидеть результаты необходимо еще несколько лет. Потому что за два года осужденные за экстремизм заключенные не выходили на свободу.

В 2016 году по обвинению в терроризме и экстремизме было осуждено 170 человек, в 2017-м - 185.

Источник: https://rus.azattyk.org