Бактыгуль Кубанычбек: Из иракских СМИ узнаем о беженцах и членах ИГ из Кыргызстана

В лагере близ иракского города Мосул расположен лагерь для беженцев, покинувших зону боевых действий, в котором содержатся около 1500 человек. Среди них есть и члены семей иностранных боевиков. Стало известно, что там встречаются и кыргызстанцы.

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров в интервью «Азаттыку» сообщил, что в боевых действиях, происходящих на территории Сирии и Ирака, погибли 92 кыргызстанца из числа наемников. А общее число выехавших в зону военного конфликта составляет около 500 человек. 140 из которых женщины и 100 – дети.

Бактыгуль Кубанычбек, работающая в одной из международных организаций на территории Курдистана, в эксклюзивном интервью «Азаттыку» рассказала об иностранцах, участвующих в конфликте в Сирии и их семьях.

«Азаттык»: Вы встречали в Ираке приезжих из нашей республики или из других стран региона? Есть информация, что в лагерях для иностранцев есть и кыргызстанцы.

Бактыгуль Кубанычбек: По последним сообщениям средств массовой информации, Reuters, в основном со ссылкой на определенные источники здесь, в Курдистане, говорят, что среди внутренне перемещенных лиц есть и граждане других государств. То есть, получается, что это беженцы. Потому что внутренне перемещенные лица – это только граждане Ирака. В основном, это женщины и дети, есть из стран СНГ, в особенности, после операции в Таль-Афаре. Сейчас наплыв небольшой, но он есть. Я лично не скажу, что всех видела, но были случаи, когда я встречалась с не гражданами Кыргызстана, а с гражданами других стран СНГ. Буквально неделю назад у нас был случай, он достаточно широко освещался в средствах массовой информации, когда после операции в Тель-Афаре был поток внутренне перемещенных лиц, и среди них были женщины. И одна из них, как позже выяснилось, была из Чечни. Она совершила самоподрыв, в итоге погибли трое взрослых и ребенок. Это произошло в центре приема внутренне перемещенных лиц.

Сдались в плен курдским войскам 14 членов ИГИЛ, как они себя называют. Среди них был один гражданин Кыргызстана. Об этом написали официальные средства массовой информации Ирака. Опять-таки из официальных источников информации (кстати, много информации идет через социальные медиа, через «Фейсбук») узнают и о том, что есть беженцы из Кыргызстана. После операции в Тель-Афаре были освобождены некоторые люди, среди них есть и граждане стран СНГ. Это периодически освещается в СМИ, особенно на «Фейсбуке» на арабском языке.

«Азаттык»: Была у вас возможность поговорить с ними, спросить, как они туда попали, как чувствуют себя?

Бактыгуль Кубаынчбек: У меня не было возможности говорить с гражданами Кыргызстана. Все таки конфликт интересов существует, поэтому это не совсем поощряется. Но у меня была возможность поговорить с гражданами другой страны СНГ. К сожалению, я не могу ее назвать. Это, в основном, женщины, чьи мужья были в Сирии и Ираке на момент определенной военной операции. И они были либо задержаны, либо погибли. Соответственно, женщины и дети в поисках убежища переходили границу или из одного города перемещались в другой, из Мосула или Тель-Афара - в северную часть Ирака.

Обычно таких женщин - не обязательно граждан иностранных государств, даже граждан Ирака, если есть подозрения на какую-либо связь с членами ИГИЛ, это могут быть их братья, мужья, сестры -отдельно фильтруют. Есть специальная проверка, которая производится местными службами безопасности. Я не знаю, в чем состоит процесс этой проверки, но он достаточно долгий. Они проверяют, была ли связь, какая. После этого они либо передают в одни международные организации для расселения в лагерях или определенных центрах, либо в другие международные учреждения, чтобы далее определить их судьбу в соответствии с международным законодательством.

«Азаттык»: Вы в своей повседневной работе сталкиваетесь с беженцами. Каково их состояние, что они рассказывают?

Бактыгуль Кубанычбек: Как и при любых боевых действиях любое население, которое бежит, конечно, находится в сильном потрясении. Не говоря о том, что им пришлось идти очень долго, иногда через горы, причем, с детьми на руках. Потому что Ирак – страна гористая. Мало того, что они голодные и холодные, но они еще и иностранные граждане, конечно, переживают и за свою безопасность. Многие из них без документов, либо их документы были утеряны, либо конфискованы непонятно кем. Им вдвойне труднее, потому что им приходится доказывать свою страну происхождения. Им нужно объяснить, как они пересекли границу, где они все это время пребывали, чем занимались. Естественно, они не знают, к кому обратиться. Естественно, иностранные граждане будут искать убежища в Ираке и обращаться в определенные местные органы. Такова процедура и в международных организациях для защиты. И потом уже на основании решения, которое будет приниматься совместно, решат, что с ними делать.

«Азаттык»: У этих женщин есть дети, у некоторых не один, а несколько…

Бактыгуль Кубанычбек: По-разному, у кого-то - один ребенок, у кого - два. А есть семьи, в которых родился ребенок уже здесь, во время пребывания на территории Ирака или Сирии, во время конфликта. Есть ситуации намного сложнее, когда дети родились от членов ИГИЛ. Это вообще уникальные случаи, как в правовом, так и в других смыслвх. Потому что им выдавались документы «Исламского государства». То есть, мы видели документы, которые выдавал ИГИЛ, который считал себя исламским государством и выдавал свои документы и новорожденным, и удостоверяющие личность. Интерес именно в общеправовом поле в плане того, какие они предоставляют документы. Таких интересных случаев достаточно много.

«Азаттык»: Какие условия содержания в этих специализированных центрах и лагерях?

Бактыгуль Кубанычбек: В любом лагере есть бесплатная медицинская помощь, бесплатный медицинский центр. Я должна признать, они очень хорошо оборудованы, есть лекарства. Они получают медицинскую помощь наравне со всеми. Также предоставляется бесплатная юридическая помощь. Предоставляются продукты питания, другая помощь в виде каких-то гигиенических принадлежностей. Поддержка есть - и поддержка правительства, и поддержка со стороны международных организаций.

«Азаттык»: Какова судьба мужчин, задержанных курдскими силовыми структурами? Что с ними будет дальше?

Бактыгуль Кубанычбек: Если есть подозрения, что они аффилированы с ИГИЛ, то они проходят специальную проверку. На это время их определяют в специальные центры, в которых, к сожалению, я ни разу не была, поэтому не могу сказать, как они выглядят и что там. В этих центрах есть, конечно, некоторое ограничение свободы. Что происходит после проверки мы, к сожалению, тоже не знаем. Мы знаем, что если их связь не была доказана, то их передают международным организациям для определения в лагери или центры. Что происходит с другими, какая там дальнейшая процедура, я сказать не могу, потому что не знаю. Но курдские власти уверяют, что все происходит в соответствии с международными нормами.

В Курдистане с 5 сентября начал функционировать институт специальных судов, в соответствии с резолюцией ООН о геноциде против иезидов. Есть специальные суды, которые будет расследовать вопрос участия в геноциде иезидов. Понятно, что геноцид был и что шесть тысяч иезидов пострадали. По официальной информации, 3,5 тысячи человек были освобождены, судьба остальных трех тысяч неизвестна.

«Азаттык»: Как местное население оценивает ситуацию? Они, наверное, уже не понимают, кто с кем воюет?

Бактыгуль Кубанычбек: Абсолютно так. Ведь потому, что очень много воинских формирований разного рода. Я бы сказала, что в целом народ очень доверяет курдским войскам, доверяет центральным иракским войскам, с осторожностью относится к другим войскам, в том числе шиитским. Некоторые побаиваются их, не хотят возвращаться, потому что они знают, как поведут себя дальше и какими будут события. Народ в какой-то степени привык к тому, что конфликт здесь идет продолжительное время, он начался еще с момента свержения Саддама Хусейна. Мне кажется, с одной стороны народ привык, с другой стороны устал от всего этого, с третьей – они говорят: самое плохое, что они видели после свержения Хусейна – ИГИЛ, с которым ничто не сравнится.

Источник: https://rus.azattyk.org