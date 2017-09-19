Женщины вносят значительный вклад в борьбу с экстремизмом

Женщины в Кыргызстане могут использовать свою роль в семье и обществе для борьбы с экстремизмом, говорят официальные лица и наблюдатели в стране.

Правоохранительные органы Кыргызстана и международные организации оказывают поддержку в этих вопросах.

Например, 10-е Главное Управление МВД Кыргызстана, занимающееся борьбой с религиозным экстремизмом и терроризмом, начало работу по вовлечению женщин в профилактику радикализма, рассказал Денис Пышкин, сотрудник 10-го ГУ МВД.

Огромная роль

Он считает, что женщины играют в этой борьбе "неоценимую" роль.

"Все зависит от воспитания матери, – сказал он в интервью "Каравансараю". – Поэтому роль женщин столь велика".

"Когда мы говорим о верующем человеке, то воспитание и образование – это качества, неразрывно связанные друг с другом", – сказал он.

Хорошо воспитанный и образованный верующий человек "не может представлять угрозы", сказал он, добавив при этом: "Мировоззрение детей напрямую зависит от матери".

Чтобы использовать потенциал, который представляют женщины, "сотрудники 10-го ГУ МВД проехали все области Кыргызстана и встретились с активистами женских религиозных сообществ", говорит он.

По его словам, сотрудники МВД "постарались в дружелюбной атмосфере ... научить женщин отличать радикализм от традиционного ислама. Если раньше была какая-то изоляция, верующие были сами по себе и государство само по себе, то теперь пришел момент, когда проблему радикализма нужно решать сообща".

Не только правительство, но и сами экстремисты признают важную роль, которую играют женщины, говорит Эрлан Бакиев, начальник 10-го отдела ГУ МВД по противодействию экстремизму и нелегальной миграции.

В последние годы в Кыргызстане отмечается активизация ряда религиозно-экстремистских движений, сказал он недавно в Бишкеке.

"Они все чаще вовлекают в свою деятельность женщин, – говорит он. – Кроме того, наблюдаются факты радикализации самих женщин".

Противодействие экстремизму при международной поддержке

Подобные методы экстремистов хорошо известны таким международным организациям, как ООН, которая оказывает содействие Кыргызстану в борьбе с экстремизмом.

ООН реализует в Кыргызстане проект "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму", рассказала "Каравансараю" Жыпара Ракишева, национальный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) ООН.

Женщины имеют более сильное влияние внутри семьи, говорит она, подтверждая слова Пышкина.

"Когда мужчина вносит что-то новое, он может быть сам по себе [и не оказывать влияния на других членов семьи], – говорит она. – Если же женщина это принимает, то соответственно, и все дети принимают".

Принимая во внимание эту особенность, ООН "считает необходимым сделать упор на женщин как на основу профилактики", говорит она.

По словам Ракишевой, представительства ООН в Кыргызстане работают иначе. Непосредственно с женщинами работает Фонд народонаселения ООН и программа развития ООН. Задачей УНП ООН является охват правоохранительных органов.

Например, УНП ООН, "начиная с 27 июля удалось провести обучающие мероприятия для сотрудников милиции во всех семи областях, – говорит она. – Начали мы с Таласской области и закончили в Чуйской области".

Обучение прошли 250 участковых, включая инспекторов по делам несовершеннолетних. Они обучались профилактике и противодействию экстремисткой деятельности и работе с женщинами.

Организация обучения и встреч для кыргызских женщин

Те, кто побывал на этих мероприятиях, считают, что приобрели очень ценный опыт.

Жительница города Токмак Зульфия Насырова, участвующая в проекте ООН "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму", считает, что главной причиной распространения религиозного экстремизма является необразованность.

"В школах нужно вводить религиозное образование, и не только в старших классах, но и в младших тоже", – сказала она в интервью "Каравансараю". – Иначе дети получают много недостоверной информации о религии из Интернета".

"Мы, несколько женщин города Токмак, преподаем в школах и медресе основы ислама, – говорит она. – В ходе занятий с детьми мы также прививаем любовь к родине, к обществу и другим религиям".

"Вместе с коллегами мы проводим среди местных женщин встречи на тему предотвращения радикализации", – говорит Насырова.

Еще один участник проекта по вовлечению женщин в противодействие радикализму, имам города Кант Чуйской области Умар Карыпов, поделился своими наблюдениями.

"В казыяте [исламском суде] нашего города открылась комната для женщин, – рассказал он в интервью "Каравансараю". – Теперь женщины получили возможность собираться и получать достоверную информацию об исламе, которую они донесут до своих семей и детей, родственников, подруг и др. ... Вовлечение женщин играет очень важную роль".

Участковый Ленинского района Бишкека Бакыт Алимбаев добавил, что в рамках проекта УНП ООН милиция района проводит много работы по профилактике экстремизма среди женщин.

"Еженедельно мы проводим для женщин встречи, собрания по профилактике экстремизма, – сказал он в интервью "Каравансараю". – Мы также контролируем все собрания, проходящие в мечетях и других местах [Ленинского района]".

Источник: http://central.asia-news.com/ru