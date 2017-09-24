Будущий теолог Кыргызстана поборется за звание Ironman по триатлону

В семье Бегимай называют революционеркой. Она первая в своей школе надела платок, первая среди одногруппников, кто успевает совмещать учебу и три работы, и одна из редких кыргызстанок, кто занимается таким тяжелым видом спорта как триатлон.

Все началось с заголовка «Первый железный человек Кыргызстана – Канат Келсинбеков»

Бегимай 20 лет. Она учится на теолога в Кыргызско-Турецком Университете Манас. Год назад, увидев статью с интригующим заголовком «Первый железный человек Кыргызстана – Канат Келсинбеков» ей стало интересно, что же значит быть железным человеком. Прочитав статью, она впервые узнала о таком виде спорта как триатлон, который состоит из трех этапов, проводимых без перерыва, — заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде на 180,25 и забег на марафонскую дистанцию 42,195 километра.

«Я была в восторге от прочитанного. Мне сразу пришла идея попробовать этот вид спорта, так как он показался мне очень динамичным. Если это было бы просто плаванье, бег или езда на велосипеде, думаю, мне вскоре наскучило бы. Так как я с детства любила все эти виды спорта, то я сразу решила заняться им. Я не ошиблась в своем выборе», - говорит девушка.

Бегимай не стала заниматься спортом у монитора, как делают сотни других людей, лишь просматривая видеоролики с соревнований и восхищаясь скоростью и техникой спортсменов. Она сразу пошла и записалась на тренировки в школу триатлона.

«Скажу честно, что было нелегко. Не все выдерживали нагрузки и со временем остались только самые стойкие», - вспоминает свои первые дни тренировок наша героиня.

Уже через четыре месяца упорных тренировок Бегимай предстояло участие на соревнованиях по триатлону. Более ста спортсменов ринулись в бой за первенство. Но одержать победу в своей категории удалось совсем еще новенькой в этом виде спорта - Бегимай.

«Это придало мне еще больше уверенности. Уверенность не в том, что заняла первое место, а в том, что смогла выдержать эту дистанцию. Меня тогда наполняли чувства благодарности Всевышнему», - рассказывает спортсменка.

Бегимай любит этот вид спорта не только за возможность проверить себя на выносливость, концентрацию и самообладание, но и за бесценные уроки, которые она получает во время занятия триатлоном.

«Тренера не только учат нас технике и вырабатывают в нас жесткую дисциплину, но и учат быть бдительными, внимательными, решительными и психологически сильными. Их советы помогают нам принимать все вызовы жизни и быть стойкими в любом положении. За это я очень благодарна своим тренерам».

Мы должны использовать во благо каждую секунду нашей жизни.

Бегимай выросла в большой семье. В семье их 7 детей. С детства родители воспитали в ней ответственность, трудолюбие и заботу о других. Окончив школу в селе Ананьева, она самостоятельно поступила на бюджет в один из престижных университетов Кыргызстана. Уже тогда она решила, что должна стать финансово независимой и начала работать с первого курса.

«Пока мы молоды, мы должны воспользоваться дарованными нам Всевышним годами на все 100%. Мы должны успевать учиться, работать, заниматься спортом и отдыхать. Если сильно захотеть, мы сумеем это сделать. Я с первого курса подрабатываю. На первом курсе работала на трех работах. На одной после учебы с 15:00 до 18:00, и на выходных работала на двух других. Я делаю это не из-за финансовых трудностей в семье. Нет. Моей семье вполне под силу меня обеспечить. Я работаю для того, чтобы понимать ценность труда. Когда сам зарабатываешь, во-первых, в них больше бараката, а во-вторых учишься правильно распределять деньги».

Я - революционерка!

В семье Бегимай называют революционеркой. Ее мама связывает это с ее выбором платка и такого неординарного вида спорта.

«Мы всегда должны искать себя, размышлять. Через размышления я нашла Всевышнего и была первой в своей школе, кто надела платок. Приход к исламу я считаю своим главным достижением в жизни. Я никогда не перестаю удивляться мудростью Всевышнего и размышляю над Его созданиями. Самым удивительным из них является человек. Многие не могут познать и развить свои способности. Они не понимают, что если человек захочет, приложит усилия и положится на Всевышнего, способен достичь всего, чего хочет. Это удивительно! Я на своем примере это поняла. Всего лишь захотеть и приложить усилия! Результат не заставит себя ждать. Всего за 9 месяцев усиленных тренировок я стала КМС по триатлону».

Ее выбор факультета теологии также удивил многих. Но свое решение она объясняет страстной любовью и желанием обрести прочное руководство по жизни.

«Человек должен любить то, чем он занимается. Я учусь на теолога для того, чтобы научиться жить по предписаниям Аллаха, отличать хорошее от плохого. Некоторые считают, что для правильной жизни достаточно хорошего воспитания и моральных устоев, но мне кажется, полное руководство человеку может дать только тот, кто создал его – Аллах. Жить по исламу значит уважать себя и окружающих, исключать мельчайший вред себе или обществу, а также это полная яркая жизнь без отчаяний».

Сегодня лучше, чем вчера

Бегимай старается каждый свой новый день прожить так, чтобы он был лучше, чем вчера. Она не любит плыть по течению, и открыто принимает любые вызовы.

«Я часто замечаю, что многие стереотипно мыслят и следуют навязанным вещам. Особенно старшее поколение привыкло плыть по течению и довольствоваться серостью. Это передается и их детям. Сейчас время возможностей. Мы должны воспользоваться ими во благо себе и обществу, пробовать все дозволенные вещи, наполнять свою жизнь яркими красками. Пророк Мухаммад (САВ) говорил: «Сегодня не похоже на вчера».

Моя цель стать ironwoman!

Триатлон — дорогой вид спорта. Необходимы деньги на оплату тренеру, тренировки в бассейне, ремонт и покупку запчастей для велосипеда и другие непредвиденные траты, в числе которых и выезды для участия в международных соревнованиях. В этом году Бегимай впервые столкнулась с финансовыми трудностями. Ей необходимы были средства на поездку в Турцию, где в октябре этого года пройдет международное соревнование Half Ironman. С помощью добрых людей Бегимай удалось собрать необходимую сумму.

«За рубежом занятие триатлоном приносит неплохой доход спортсменам. За одну победу они могут выиграть несколько тысяч долларов. Нам же приходится вкладывать свои средства. Делать это становится вдвойне тяжело, когда ты еще студент. Было бы здорово, если спорт в нашей стране уважали и поддерживали также как и в других странах».

Сейчас Бегимай думает лишь о предстоящем соревновании и мечтает завоевать титул Ironwoman и поднять флаг Кыргызстана.

«У нас часто путают восточный менталитет с исламом. Исходя из этого, считают, что мусульманкам нельзя бегать, ездить на велосипеде, заниматься спортом, работать, быть активной частью общества и т.д. Запреты исходят не от ислама, а восточного менталитета. В исламском праве женщина имеет право тратить свои заработанные деньги по своему усмотрению. Это уже говорит о том, что она имеет право работать. Если женщина не училась, не общалась с людьми и имеет узкий кругозор, она не сумеет воспитать достойное поколение. Мне в будущем важно, листая альбом, показать своим детям и внукам, какая у меня была жизнь насыщенной и интересной, чтобы они стремились к большему, чем я. Я сейчас усердно занимаюсь для того, чтобы выиграть первое место и поднять флаг Кыргызстана. Моя любовь к моей родине безгранична. Я благодарна Всевышнему за то, что я мусульманка и кыргызстанка».

Источник: http://ummamag.kg/ru