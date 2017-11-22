Вакцинация – залог формирования коллективного иммунитета

С наступлением холодов и возможных сезонных вспышек гриппа люди традиционно задумываются о прививках и иммунизации, но и противников вакцинации в стране не уменьшается.

Чтобы узнать, действительно ли прививки так страшны, как ими пугают, и почему тема иммунизации населения не сходит с повестки дня, «Азаттык» обратился к директору Республиканского центра иммунопрофилактики Жолдошу Калилову и кандидату медицинских наук, эксперту по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой.

«Азаттык»: Чаще всего противники вакцинации задаются вопросом, насколько безопасно то, что вводят нам и нашим детям в организм? Ведь вопрос касается самого главного – здоровья человека…

Жолдош Калилов: Все вакцины по управляемым инфекциям, которые ввозятся в КР, закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Мы готовим заявку в местное представительство ЮНИСЕФ, которая потом направляется в отдел поставок в Копенгагене. А там они уже объявляют международный тендер, в котором участвуют только ведущие компании, производящие преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препараты. Вакцины поступают из Японии, Франции, Болгарии, Бельгии, Индонезии и Индии. Поставщики – это ведущие компании, которые находятся под жестким контролем ВОЗ. Последняя ежеквартально, а при необходимости и ежемесячно, проводит инспекционную работу, проверяя данные фирмы.

Бермет Барыктабасова: Для начала я хотела бы сказать, что вакцины на самом деле – это одно из величайших мировых достижений медицины, потому что есть смертельные инфекции, с которыми человеческое общество по-другому просто не смогло бы справиться. Поэтому разработка вакцинных препаратов всегда занимала ключевое место в медицине, и до сих пор это самая изучаемая область.

Некоторые давно известные заболевания уже называют контролируемыми, скажем так, управляемыми инфекциями. То есть медицина с ними справилась, и если вакцинировать население, то прививки спасают. Но если люди отказываются от прививок, то общество может понести страшные потери. Например, в СССР очень долгое время правильно вакцинировали детей и свели на нет смертность от дифтерии, столбняка, коклюша и массы других «детских» инфекций. Но когда родители, раскачивая тему о том, что прививки не нужны, что можно не прививать детей, отказались от иммунизации, то позже начались крупные вспышки вышедших из-под контроля инфекций.

Получилось, что в конце 90-х годов, как раз когда распался Союз, вспышка дифтерии в России унесла сотни и тысячи жизней. Затем эта эпидемия отказов распространилась по всей Европе, по всем западным странам и Северной Америке. И именно там, где родители, отказались от вакцинации, раскачивая тему о том, что вакцины не нужны или опасны, счет потерь пошел на сотни тысяч детских жизней.

Важно знать, что вакцина вакцине рознь, а люди этого не понимают. И в каждом случае, когда разрабатывается новый препарат, доказательная медицина взвешивает эффект - насколько она полезна, какому числу людей поможет и насколько безопасна (из чего она сделана). Не все вакцины эффективны.

«Азаттык»: То есть иммунизация не гарант, верно? Просто зачастую обыватели воспринимают прививки как панацею от всех болезней.

Бермет Барыктабасова: Простыми словами скажу так: если вакцинировать, то риски умереть от заразных заболеваний уменьшаются в разы. Поэтому ученые говорят, что если у вас есть шанс спасти хотя бы одного ребенка путем вакцинации населения, то надо это делать. Потому что создается ведь коллективный иммунитет. То есть вакцинация не работает только на одного человека, а работает на все общество, чтобы инфекции не на кого было «прыгнуть», чтобы она не могла передаваться, распространяться среди людей через людей, а многие инфекции заразные, передаваемые.

Я всегда привожу пример с Таджикистаном, когда в труднодоступном горном районе врачи-педиатры из-за недостатка вакцин или из-за того, что трудно было добраться до дальних сел, а также убедить население приходить прививать детей, в журналах ставили отметку, что прививка была сделана, но людей не вакцинировали. И когда болезнь пришла (там рядом есть все-таки и Пакистан, и Афганистан), то заболели именно эти непривитые дети, началась вспышка полиомиелита. А это страшная болезнь, когда гибнут нервные клетки, и человек может умереть или остается инвалидом на всю жизнь. Тогда пострадали тысячи детей.

Помню, какая паника возникла среди наших педиатров. Все усилия медиков за несколько десятилетий могли пойти прахом. А ведь наша страна уже пару десятков лет была признана свободной от полиомиелита. Поэтому я всегда говорю: если человек отказывается от вакцинации, он подвергает опасности не только себя, свою семью и детей, но общество в целом – свой регион, соседей и тех, кто живет рядом, даже в соседних странах.

Бывает, что на какую-нибудь вакцину организм отвечает острой, нежелательной реакцией, но это один случай на 100-200 тысяч привитых людей. И чаще всего это происходит из-за индивидуальной непереносимости препарата организмом, который мог дать такую же реакцию и на другое лекарство, и на какую-то другую химию, но отреагировал на прививку.

Жолдош Калилов: В этом вопросе многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Как вы помните, с 1 января по 30 июня 2015 года у нас была вспышка кори. Было зарегистрировано 21 тысяча 343 человека с подозрением на корь, из которых лабораторно было подтверждено 17 тысяч 779 случаев. Тогда Минздравом при поддержке правительства КР в марте и мае 2015 года была проведена в 2 этапа вакцинация против кори и краснухи граждан от года до 20 лет. За этот период мы охватили 2 млн 45 тысяч 518 человек, то есть почти 96% целевой группы. И с тех пор фактов заболевания корью у нас зарегистрировано не было. Последний случай был 30 июня 2015 года.

Кроме того, с 1993 года у нас не регистрируется полиомиелит. Последние 4 случая были в 1993 году, один закончился смертельным исходом, а трое детей остались инвалидами. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, единственным лекарством против полиомиелита остаются именно эти две капли, которые 3 раза получают малыши до года. Согласно Конвенции ООН о детях, каждый ребенок имеет право быть защищенным от инфекционных заболеваний, мы в ответе за будущее детей.

Согласно календарю профилактических прививок ежегодно мы прививаем примерно 1 млн 700 тысяч – 2 млн несовершеннолетних. И за это время никаких тяжелых осложнений, реакций в республике не было зарегистрировано. Иногда бывает, что на второй день после прививки у ребенка наблюдается повышение температуры, но это естественная реакция организма, потому что начинается выработка иммунитета. Согласно Закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» мы, медицинские работники, должны предоставлять исчерпывающую информацию о вакцине, против чего она действует. Но также мы рассказываем о том, какими могут быть последствия в случае отказа от прививки, потому что согласно 5-й статье этого закона, ответственность за здоровье ребенка тогда полностью возлагается на его родителей.

«Азаттык»: А как вообще решается вопрос, если люди не хотят по различным причинам проходить вакцинацию?

Жолдош Калилов: В 2012 году у нас было более 6 тысяч человек, которые отказались от иммунизации. Мы проводили соответствующую работу на местах, объясняли-разъясняли... И по данным на 2015 год у нас осталось около 1500 семей-отказников, но мы с ними работаем.

Если говорить конкретно, то возьмем, к примеру, людей, отказывающихся от прививок из религиозных убеждений. Многие из них ежегодно совершают хажд в Мекку и Медину, тогда как Королевство Саудовская Аравия предъявляет обязательное требование к паломникам - все они должны получить ряд прививок. То есть, даже на родине ислама это принимают, причем следят за этим строго, в случае отказа даже грозятся не выдать визу. И наши религиозно-убежденные люди тоже поняли важность и необходимость вакцинации своих детей.

В 2015 году движение, которым руководит Фронтбек кызы Жамал, интересовались составом вакцин, боясь, что там возможно, присутствуют клетки крови и мяса свиней. Мы с готовностью предоставили им информацию о составе этих препаратов. Вакцинацию проводят во всем мире, и по прибытии кыргызстанцев в какую-нибудь страну от них могут потребовать наличия той или иной прививки. А ведь сейчас много наших студентов уезжают учиться за рубеж, граждане едут на заработки, те же летчики летают в страны Африки и так далее.

Бермет Барыктабасова: В Кыргызстане по этому вопросу покой нам, действительно, только снится. Я считаю, что и все религиозные деятели, в первую очередь, должны вести просветительскую работу по вопросам вакцинации так же, как и по вопросам предотвращения туберкулеза, паразитозов, разъяснять вопросы здоровья мужчин и женщин, планирования семьи, санитарии и гигиены и так далее. Потому что одних только медиков для разъяснительных работ на 6 миллионов жителей Кыргызстана не хватит.

И еще - в проблеме отказов от обязательной вакцинации есть серьезная составляющая, связанная с самими медиками, а именно, с врачами, которые, бывает, сами отговаривают людей от необходимой вакцинации. И с такими надо работать. Ведь получается, что эти представители системы здравоохранения на самом деле подрывают не только здоровье своего пациента, общества, но и доверие к медицине, дискредитируя научно-обоснованную необходимость. При этом такие врачи с целью наживы и в противовес доказательной медицине зачастую не гнушаются назначать десятки разных других лекарств-пустышек, эффективность которых под вопросом. Поэтому, я думаю тут надо рассматривать ответственность и профпригодность таких врачей.

Нужно всем напомнить, что в рамках Национального календаря граждане получают прививку бесплатно. И чтобы она стала бесплатной был проделан долгий путь и приложен огромный труд государственных структур и специалистов, которые готовят программы иммунизации. Население должно знать, какие усилия прилагаются, чтобы эпидемиологическая ситуация в стране была благополучной.

Источник: https://rus.azattyk.org