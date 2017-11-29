Молдалиев: Призывы к двоеженству – непризнание законов

Общественность и госорганы должны продемонстрировать жесткую реакцию на противозаконные призывы религиозных деятелей, считает экс-директор Госагентства по делам религий Орозбек Молдалиев. Накануне бывший муфтий Чубак ажы Жалилов объявил о своем втором браке и призвал всех мужчин по мере возможности заводить вторых жен.

Молдалиев: Законодательство Кыргызстана запрещает двоеженство и многоженство. Это карается лишением свободы сроком до двух лет. До Чубака ажы инициативу поднимал Озбек ажы Чотонов. Бывший муфтий Рахматулла Эгембердиев после публикации скандального видео тоже заявлял, что на кадрах была его жена, признав, что у него есть второй брак. Его лишь сняли с должности муфтия, никакой ответственности он не понес.

«Азаттык»: Почему статья 153 Уголовного кодекса, запрещающая двоеженство и многоженство, не работает?

Молдалиев: Юристы поясняли, что для привлечения к ответственности должно наличествовать заявление от жен мужчины или от третьих лиц. Только в этом случае может быть возбуждено уголовное дело. Соблюдение законности должна обеспечивать прокуратура, которая и может рекомендовать возбудить дело.

«Азаттык»: В Кыргызстане известно о параллельных браках не только религиозных деятелей, но и публичных людей, популярных личностей, политиков, чиновников высших рангов. Как общество должно реагировать на подобное явление? Как думаете, почему у многоженства есть свои сторонники?

Молдалиев: Все это происходит вследствие неэффективности законов и общего падения морали в обществе. Даже достаточно авторитетные люди временами заявляют, мол, наши предки имели по две жены, что в этом предосудительного. Общественность показывает не самую острую реакцию. Есть даже сторонники. Прокуратура, суды, правоохранительные органы либо должны отменить 153 статью, либо обеспечить ее полное соблюдение. В «легендарном парламенте» тоже звучали призывы отменить статью о многоженстве под предлогом, что в стране ведь такого явления нет. Но сторонники светского строя тогда проявили жесткую позицию, и статья осталась в Уголовном кодексе. На самом деле эта статья демонстрирует дурной пример. Раз она не работает, то и другие статьи не будут соблюдаться. Люди не воспринимают критику общества и делают все по-своему, как в басне Крылова.

«Азаттык»: Какое влияние могут оказать призывы религиозных деятелей, прямо противоречащих Конституции и законам страны?

Молдалиев: Неуважение к законам имеет свои последствия. Религиозные деятели показывают пример другим. Это имеющие влияние на общество люди. Законы не пишутся отдельно для религиозных деятелей и отдельно для рядовых граждан. В светском государстве действуют одни законы для всех. В данном случае имеет место непризнание законов. Но их поддерживают некоторые депутаты. Сторонники светского государства не могут оказать действенного сопротивления.

«Азаттык»: Как общество должно отвечать на подобные противозаконные призывы?

Молдалиев: Люди, имеющие влияние на общество, интеллигенция должны выразить свою позицию о многоженстве, важности соблюдения законов, конституционных правах людей. Мы не исламская страна, чтобы жить по законам шариата. Светское государство должно соблюдать свои принципы. Иначе оно окажется двойственным, став наполовину светским, наполовину религиозным. У такой страны тяжелое будущее. Если сегодня легализуем многоженство, то как мы будем реагировать на последующие призывы, например, жить по шариату?

«Азаттык»: Сторонники многоженства свою позицию чаще всего обосновывают социальными проблемами. Они говорят, что очень много незамужних женщин, браков с иностранцами. Вы согласны с подобными утверждениями?

Молдалиев: По статистике, в Кыргызстане девушек брачного возраста меньше, чем мужчин. Женщин старше 40-50 лет действительно больше. Если многоженство оправдывать социальными проблемами, как нам тогда быть с правами женщин?

Несмотря на то, что в обществе идеализируется образ жизни наших предков, на деле традиции кыргызов были много строже шариата. Дети вторых жен не могли быть ровней отпрыскам от первой жены. Часть людей просто идеализирует прошлое, считая, что наши предки жили в полном согласии с двумя женами. На самом деле, согласия не было, семейные скандалы всегда имели место, их никто не отменял. Поэтому мнение о том, что многоженство может решить социальные проблемы – это банальные отговорки.

Источник: https://rus.azattyk.org