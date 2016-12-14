В Кыргызстане открыли «стены доброты» для сбора одежды и еды нуждающимся

В выходные коллектив журнала «Умма» посетил гору Сулайман-Тоо в городе Ош. Помимо красоты и исторического величия гора приятно удивила нас самодельной конструкцией с надписью «Мүмкүнчүлүгүӊ болсо ил, мутаж болсоӊ ал» (Если есть возможность – оставляй, нуждаешься – забирай). Там висела разная одежда, предназначенная для нуждающихся.

Она стояла прямо у подножия горы возле мечети, привлекая внимания людей пестрой и разнообразной одеждой. Так и хотелось снять с себя куртку и повесить на маленькие аккуратные вешалки. Однако, дождливая погода и опасность заболеть не позволила пойти на это доброе безрасудство.

Подобные будки или стены доброты уже появлялись в других городах и странах. Так например, во многих городах Ирана и Турции существуют разноцветные стены на которых прикреплены крючки для одежды. Эта стена также призывает тех, у кого есть лишняя, в хорошем состоянии одежда, оставить ее там. И предоставляет возможность тем, кто нуждается в одежде – ее забрать.

Существуют подобные благотворительные стены не только для одежд, но и других необходимых вещей. Так например, в октябре этого города в магазинах Бета Сторес, 7-дней и Берлин в рамках акции «Помоги ближнему» были установлены специальные полки, на которых жители столицы могли оставить продукты питания для нуждающихся. Подобные полки и стены для еды были открыты также в Греции.

Также в июне этого года в ореховой роще 6-го микрорайона города Бишкек появилась полка для книг. Каждый прохожий мог взять понравившуюся книгу, и потом вернуть ее обратно или же принести взамен другую.

Коллектив журнала "Умма" призывает вас не проходить мимо подобных "Стен доброты". Добра много никогда не бывает :)

ummamag.kg