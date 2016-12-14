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Кыргызская Республика

В Кыргызстане вербовщик в ряды террористов в Сирии получил условный срок

14.12.2016 | Новости

Ошский городской суд приговорил 18-летнего парня к шести годам условного заключения за вербовку в ряды экстремистов в Сирии.

Как сообщает пресс-служба суда, при вынесении приговора судья принял во внимание возраст подсудимого и то, что он не был ранее судим.

Молодого человека задержали 18 августа во время встречи с очередной жертвой. Действовал он под псевдонимом Абдуллох. В ходе следствия выяснилось, что он переписывался с некоторыми лицами, уже находящимися в Сирии. Задержанный обещал в скором времени быть рядом с ними. В то же время в вербовке кыргызстанцев он активно использовал тексты и видеоролики, передаваемые ему из Сирии. Во время задержания в его мобильном телефоне следователи обнаружили несколько десятков видеороликов запрещенного в Кыргызстане "Исламского государства".

По данным правоохранительных органов, среди выехавших в Сирию граждан большое количество уроженцев именно Кара-Суйского района Ошской области.

Вечерний Бишкек

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