В Кыргызстане запущена «горячая линия» для консультаций по религиозным вопросам

В Кыргызстане с 13 декабря начал работу информационно-консультативный центр по вопросам религии - "телефон доверия", призванный оказывать консультативные услуги гражданам по различным вопросам религиозного характера. Центр открылся в Бишкеке при технической поддержке неправительственной организации. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Отметим, целью его деятельности является предоставление информации и консультирование граждан по вопросам религии по поступившим запросам на "телефон доверия" или при личной встрече с экспертами центра.

Консультирование граждан проводится на бесплатной основе.

Все желающие для получения информации и консультаций по вопросам религии могут обратиться в центр, позвонив по короткому номеру 1592 из любого региона страны, а также получить консультативную помощь, правовую и психологическую поддержку при личной встрече с теологом, юристом и психологом, придя в центр с понедельника по субботу по адресу: г. Бишкек, бул. Эркиндик, д. 2, здание Госагентства по геологии и минеральным ресурсам КР, 2-й этаж, кабинет № 245, согласно следующему графику:

Кыргызстанцы бесплатно смогут проконсультироваться по вопросам религии

В центре работают квалифицированные специалисты в области права, теологии и психологии, которые окажут компетентную консультативную и психологическую помощь обратившимся в центр гражданам. Два специалиста-оператора будут предоставлять информацию по вопросам религии гражданам страны, обратившимся по "телефону доверия", и при необходимости направлять их на консультации к экспертам.

Все сотрудники центра прошли обучающий тренинг, включающий в себя законодательные основы, регулирующие религиозную сферу КР, информацию о мировых религиях и действующих в Кыргызстане религиозных течениях, а также методы психологического воздействия и сферы функциональной ответственности по вопросам религии в работе Центра.

Сегодня в Кыргызстане наблюдается актуальность проблем, носящих религиозный характер, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности от бытовых до политических вопросов. Благодаря созданным либеральным условиям в религиозной сфере, в стране зарегистрированы около трех тысяч религиозных организаций, среди которых около 2,5 тысячи исламского и 380 христианского толка, а также 12 общин Бахаи, иудаистская и буддистская общины. Однако в данном многообразии проявляется деятельность различных организаций деструктивного характера. В связи с этим возникла острая необходимость в проведении систематической профилактической и информационно-разъяснительной работы по вопросам религии и предотвращению радикализации граждан на религиозной почве.

Вечерний Бишкек