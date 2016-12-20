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Кыргызская Республика

В одном из сёл Кыргызстана пьющих людей завели в мечеть и заставили просить прощения

20.12.2016 | Новости

В сельском округе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области ввели запрет на продажу спиртных напитков.

Об этом сообщил глава сельской управы Кыргыз-Ата Бакытбек Марипов.

По его словам, 16 декабря на пятничном намазе местные аксакалы выразили недовольство тем, что в день выборов в местные кенеши ряд представителей молодежи находились в пьяном состоянии и создавали неудобства сельчанам.

Это недовольство аксакалы высказали главе сельской управы, который решил привести молодых людей, употреблявших спиртное, в мечеть на жума намаз. Перед собравшимися в мечети сельчанами они попросили прощения.

С этого дня сельская управа и сельчане решили ввести запрет на продажу алкоголя. Также на месте решено создать комиссию из числа работников сельской управы, аксакалов и участкового инспектора. Они должны обойти все магазины в сельском округе и провести разъяснительные работы относительно продажи алкогольных напитков.

«Владельцы магазина, в котором, несмотря на запрет, будут продавать алкоголь, будут оштрафованы на 100 тыс. сомов. Эти средства будут направлены на решение проблем мечети и детских садов. Запрет продажи спиртного позволит улучшить ситуацию в семьях и положительно отразиться на воспитании молодежи», - сказал Б.Марипов.

 

Турмуш

 

Со своей стороны отметим, что в Кыргызстане имеется целый ряд сёл, в которых жителями при поддержке религиозных деятелей введён запрет на употребление и продажу алкоголя.  

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