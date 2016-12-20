В мечетях Кыргызстана продолжают воровать обувь и ценные вещи

В мечетях Кыргызстана продолжают пропадать обувь и верхняя одежда посетителей. Преступники выходят «на дело» во время намаза. Для предотвращения краж в мечети было решено установить видеокамеры, воры были задержаны, возбуждено уголовное дело, но и это не помогло.

Недавно в Сети распространили видео, на котором человек ворует деньги и ценные вещи из карманов верующих в мечети села Лебединовка.

Житель города Бишкека Дамир считает, что воровство – это большой грех:

–​ Как воровство можно не считать проступком? Нельзя красть чужое – он ведь заработал это кровью и потом. Даже если вор не будет наказан в этом мире, он все равно будет страдать. Никогда не забывай, что каждое плохое дело вернется к тебе. Если он признает свою вину, покается перед Всевышним, то будет прощен. Ну, а если он сделал из воровства профессию, это большая вина.

Помощник бишкекского казы Мухамед Анаркулов отмечает, то таких фактов много, поэтому они предупреждают верующих брать с собой ценные вещи и быть осторожными:

– Несмотря на постоянные предупреждения с нашей стороны, воруют обувь и безрукавки. Во многих случаях благоверные мусульмане не пишут заявление, они прощают воров перед Аллахом. Мы договорились с управлением внутренних дел, установили видеонаблюдение. Но даже это не останавливает воров.

Мухамед Анаркулов отметил, что воры могут приходить в мечеть группами. По его словам, такие явления есть не только в Кыргызстане, но и в арабских странах. Некоторые это делают по нужде, другие делают из воровства профессию. В религии воровство запрещено, если судить человека по нормам шариата, то наказание будет очень строгим, говорит он:

–​ В Коране предусмотрены разные виды наказаний за воровство. В соответствии с современными законами есть специальные органы, которые должны задерживать воров и привлекать их к ответственности.

В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили, что по факту кражи в Лебединовке возбуждено уголовное дело. Кроме того, возбуждено еще около 10 уголовных дел, по которым ведется следствие.

Бывший заместитель председателя Государственной комиссии по делам религий Канат Мурзахалилов отметил, что каждое дело связано с нравственностью и воспитанием:

–​ Сколько бы мы не устанавливали видео и не судили воров, это зависит от человеческой алчности. Если человек хочет воровать, он будет это делать. Поэтому, если только Всевышний не даст каждому нравственности, такие явления не прекратятся.

Ученый Эмил Жумабеков отмечает, что его огорчают такие явления:

–​ Я не хожу в мечеть и не читаю намаз, но при этом у меня есть понятие о том, что воровать нельзя. Мне кажется, что люди идут на воровство по нужде, другие, возможно, просто пошли по такому пути.

Ранее были задержаны воры в центральной мечети города Бишкека. В их отношении было возбуждено уголовное дело и приняты меры. Помощник городского казы отметил, что с каждым годом краж становится больше. К примеру, во время Орозо айта как-то украли собранную милостыню.

Озодлик