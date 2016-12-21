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Кыргызская Республика

Президент Кыргызстана подписал закон, вводящий в обращение исламские ценные бумаги

21.12.2016 | Новости

Президент Кыргызстана подписал закон, вводящий в обращение исламские ценные бумаги

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в закон «О рынке ценных бумаг». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Он принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

Целью закона является внедрение новых финансовых инструментов на финансовом рынке Кыргызской Республики, в частности следующих исламских ценных бумаг (сукук):

Исламские арендные сертификаты (Сукук аль Иджара);

Исламские сертификаты проектного финансирования (Сукук аль Истисна);

Исламские сертификаты долевого участия (Сукук аль Мудараба);

Исламские сертификаты инвестиционного агентства (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар);

Исламские сертификаты партнерства (Сукук аль Мушарака).

«Принятым законом вводится новая глава 61 об особенностях выпуска и обращения исламских ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску исламских ценных бумаг, дополнены нормы по вопросам погашения исламских ценных бумаг, определена организационно-правовая форма исламской специальной финансовой компании. Также закон дополняется терминами и определениями, связанными в связи с внедрением новых финансовых инструментов», — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

 

Knews

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